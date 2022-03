Der Modus eines Mobiltelefons, damit ein Dieb es nicht manipulieren kann, wird so aktiviert

Geräte mit Android-Betriebssystem verfügen über verschiedene Funktionen, die die Benutzererfahrung verbessern. Unter diesen Funktionen können Sie bestimmte Aktionen ausführen, um den Diebstahlschutzmodus zu aktivieren Alternative, die dem Benutzer hilft, sein Gerät in wenigen Minuten zu finden, falls er Opfer eines Kriminellen wird.

Es ist wichtig zu beachten, dass Diebe im „Diebstahlschutz“ -Modus keine Aktionen ausführen können wie:

- Schalt das Telefon aus.

- Verwenden Sie mobile Daten.

- Verwenden Sie WLAN.

- Nutze den Standort.

- Schalten Sie den Flugzeugmodus ein und vieles mehr

Dazu müssen Sie zunächst ein Sicherheitsformular, ein Passwort oder eine PIN eingeben, die nur der Benutzer des Geräts kennt.

So aktivieren Sie den Diebstahlschutzmodus auf einem Android-Handy

- Geben Sie zunächst die Einstellungen oder Einstellungen des Android-Telefons ein, das sich mit dem Symbol eines Zahnrads oder Zahnrads befindet.

- Drücken Sie nun den Bereich Bildschirm sperren.

- Rufen Sie hier den Abschnitt Secure Lock-Einstellungen auf und platzieren Sie das Sicherheitsmuster, das Passwort oder die PIN.

- Aktivieren Sie abschließend die Schalter „Mit Seitenschlüssel verriegeln“ oder „Netz und Sicherheit verriegeln“. Es ist optional, die Option Muster sichtbar machen zu aktivieren.

Dieb stiehlt ein Android-Gerät. (Foto: TV Azteca)

So verfolgen und finden Sie ein Android-Handy

- Geben Sie von einem Computer oder einem anderen Smartphone aus Ihr persönliches Gmail-Konto ein und klicken Sie dann auf das nächste Link.

- Das Google-Konto wird geöffnet und alle Geräte, auf denen Sie Ihr Konto registriert haben.

- Drücken Sie das Modell des gestohlenen Handys. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Google (Gmail) -Konto auf diesem Computer registriert haben.

- Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Nach Gerät suchen.

- Google Maps öffnet sich und zeigt an, wo sich Ihr Mobiltelefon befindet.

- Wenn Sie sich in der Nähe des Mobiltelefons befinden, tippen Sie auf die Option Sound abspielen.

Fertig, so einfach ist es, ein Android-Handy zu finden. Der Ton wird fünf Minuten lang wiedergegeben. Dieser Klingelton ertönt auch dann, wenn sich das Mobiltelefon im „stillen“ Modus befindet. Wenn der Täter die Lautstärke verringern möchte, kann er dies nicht.

Diebstahlschutzmodus eines Android-Handys. (Foto: Mag El Comercio)

Google auf Android würde die Geschichte der letzten 15 Minuten klar lassen

In Kürze haben Android-Nutzer die Möglichkeit, die letzten 15 Minuten des Google-Suchverlaufs der Anwendung zu löschen, so die Technologie-Unternehmen.

Wie der Google-Sprecher Ned Adriance in einer Erklärung für die spezialisierte Website The Verge berichtete, implementiert das Unternehmen die Funktion, die in Kürze allen Nutzern zur Verfügung stehen wird.

„Wir führen diese Funktion derzeit in der Google Android-App ein und erwarten, dass sie in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein wird, die die App verwenden“, sagte er. „Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, diese nützliche Funktion auf andere Oberflächen zu bringen“, fügte er hinzu.

Laut der Website, die den Überblick erhielt, wurde das Feature vom ehemaligen Chefredakteur von XDA Developers, Mishaal Rahman, entdeckt, der sagte, er habe einen Hinweis auf die offensichtliche Implementierung des Features erhalten, und ein Redakteur von The Verge habe es auf seinem Handy entdeckt.

Anschauliches Bild von Android (Foto: EP)

Um zu überprüfen, ob es bereits verfügbar ist, empfiehlt die Website, die Google Android-Anwendung zu öffnen, auf das Profilbild zu tippen und nach der Option „Die letzten 15 Minuten löschen“ zu suchen.

Diese Funktion ist bereits seit Juli letzten Jahres für iOS verfügbar, daher ist dies eine Neuheit für Android-Benutzer. Zu diesem Zeitpunkt gab Google bekannt, dass es die Android-Version der App später im Jahr 2021 erreichen würde, aber aus irgendeinem Grund sei das Update nicht eingetroffen.

Im Moment ist auch unklar, ob Google plant, die Funktion in die Desktop-Suchmaschine zu bringen. Im vergangenen Mai gab das Unternehmen nicht an, auf welchen Plattformen es verfügbar sein würde, und im Juli gab Google nur bekannt, dass die Funktion iOS- und Android-Apps erreichen würde.

