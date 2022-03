COVID-19: Geringer Zustrom von Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren in Impfzentren gemeldet

Heute begann die dritte Impfung gegen COVID-19 für Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren in allen Impfzentren der Land. In den Immunisierungszentren von Lima wurde jedoch nur ein geringer Zustrom gemeldet

„Wir erwarten von allen Anwendern, dass sie sich impfen lassen, da dies sehr wichtig ist. Impfstoffe sind Schutz. Alle Mitarbeiter setzen sich dafür ein, Jugendliche zu impfen „, sagte eine Krankenschwester gegenüber der Presse.

Laut RPP-Bildern verzeichnete die Impfung des Huiracocha-Zonenparks in San Juan de Lurigancho (SJL) eine geringe Anzahl von Jugendlichen. Die Warteschlangen, die draußen sichtbar waren, waren darauf zurückzuführen, dass Eltern ihre minderjährigen Kinder begleiteten, um ihre Impfung abzuschließen. gegen COVID-19.

Ebenso wurde in sozialen Netzwerken öffentlich berichtet, dass die Impfungen des Luis Gálvez Chipoco-Stadions in Barranco und des Jockey Plaza in Surco fast leer waren und die Mehrheit der anwesenden Personen volljährig war.

Laut dem Büro des Bürgerbeauftragten sollten Statistiken über die Impfung von Minderjährigen die Behörden beunruhigen. In diesem Sinne erklärte er, dass 1 Million Jugendliche die zweite Dosis des COVID-19-Impfstoffs nicht erhalten haben, während 1,8 Millionen Jungen und Mädchen nicht einmal eine Dosis haben.

Es ist zu beachten, dass das Gesundheitsministerium (Minsa) für Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren beschlossen hat, danach einen Zeitraum von 5 Monaten zu warten erhält den zweiten Impfstoff.

IMPFUNGEN

Die Impfdirektorin von Minsa, María Elena Martínez Barrera, gab an, dass mit der Kampagne „Ich impfe Peru, vervollständigen Sie Ihre Dosen“ nicht nur Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren ihren dritten Impfstoff erhalten können, sondern dass auch Menschen ab 18 Jahren gesucht werden, um ihre Impfplan.

36 horas

Im Fall von Lima findet der 36-stündige Impftag im Chancas-Stadion (Santa Anita), im Ollantaytambo Municipal Stadium (Ate), Campo de Marte (Jesús María), Videna (San Luis), Huiracocha Zonal Park, Cesar Vallejo Universität (San Juan de Lurigancho), Mayta Capac Park (San Martín de Porres), Sinchi Rochi statt Ca Zonal Park (Kommas),

Außerdem im städtischen Sportkomplex (Puente Piedra), IPD San Juan de Miraflores (San Juan de Miraflores), IPD Villa María del Triunfo (Villa María del Triunfo), Sportzentrum Villa el Salvador (Villa El Salvador), Luis Gálvez Chipoco Stadion (Barranco) und am Jockey Plaza (Santiago de Surco).

Die Impfzentren von Essalud, die sich nach 36 Stunden ununterbrochener Pflege zusammenklappen, sind:

-Miller Beach in Domingo Cueto 225 Höhe des Krankenhauses Rebagliati, Jesús María.

-Monumentales Stadion auf der Avenida Javier Prado 7700, Ate Vitarte.

-San Isidro Labrador im 7. Block der La Cultura Avenue, Santa Anita.

12 horas

Ebenso findet ein 12-stündiger Impftag im Stadion Solis García (Chosica), Pachacutec-Stadion (Chaclacayo), Gabriel-Nicho-Stadion, Barbones Barracks (El Agustino), Loza Deportiva de Cieneguilla (Cieneguilla), Loza Deportiva de San Andrés (Huaycán), CIAM La Molina, Vaccina Car of the Agrarian statt Universität (La Molina), Autoimpfstoff der Costa Verde (Magdalena), IPD Bayóvar (San Juan de Lurigancho), Bonilla Stadium (Miraflores) und Apolo Alcalde Stadium (La Perla).

Impfzentren.

IMPFUNG BEI KINDERN

In Bezug auf die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren gab María Elena Martínez an, dass bis heute mehr als 2.400.000 Mädchen und Jungen ihre erste Dosis erhalten haben, also 57% dieser Zielgruppe. Und mehr als 1.300.000 Kinder haben die zweite Dosis, das heißt, es gibt eine Abdeckung von 32%.

„An Impfstoffen mangelt es nicht. Die Brigaden gehen zur Schule und deshalb bitten wir die Eltern, uns zu erlauben, ihre Kinder impfen zu lassen. Wir verwenden viele Strategien und bitten die Bürger, Zugang zu Impfungen zu erhalten „, sagte er.

