Carolina Cruz reflektiert über Leiden inmitten von Gerüchten über ihre angebliche Trennung von Lincoln Palomeque

Es gab mehrere Monate, in denen es Gerüchte über eine angebliche endgültige Unterbrechung der Beziehung zwischen Carolina Cruz und Lincoln Palomeque gab. Diese Woche hat die Journalistin Graciela Torres, anerkannt durch ihr Pseudonym „la Negra Candela', detailliert beschrieben, was angeblich passiert das Paar. Sie haben sich nicht nur getrennt, sagt Torres, sondern würden laut Gastgeber Ariel Osorio bereits dabei sein, Vermögenswerte zu trennen. In den letzten Stunden wurde hervorgehoben, was laut den Anhängern des Moderators und des Schauspielers eine Botschaft des Bedauerns von la caleña über die Beendigung ihrer Beziehung sein würde.

„Der erste Schritt, um gut zu leiden, besteht darin, zu akzeptieren, dass Leiden ein normaler Bestandteil des Lebens ist. Wir müssen die Realität akzeptieren, die für uns normal ist, zu leiden. Wir würden gerne glauben, dass Leiden eine Ausnahme von der Normalität ist, das heißt, wir erwarten nicht, dass wir leiden werden. Probleme überraschen uns also und wir gehen nicht davon aus, dass Leiden bis zu dem einen oder anderen Grad Teil unseres Lebens sein wird (...) Wir würden gerne glauben, dass Leiden eine Ausnahme von der Normalität ist, also erwarten wir nicht, dass wir leiden werden. Probleme überraschen uns also und wir gehen nicht davon aus, dass Leiden bis zu dem einen oder anderen Grad Teil unseres Lebens sein wird „, schrieb Cruz in seinen sozialen Netzwerken.

Es ist bemerkenswert, dass Gerüchte durch die Fremdheit angeheizt wurden, die von ihren Anhängern hervorgerufen wurde, die sie nicht mehr so zusammen sahen wie zuvor. Tatsächlich ging das Modell allein zur Hochzeit von Küchenchef Juan Diego Vanegas und der Freitaucherin Sofía Gomez über.

„Es ist normal zu fallen. Was nicht normal ist, ist, dass du gestrandet bleibst. Gib nicht die Dinge auf, die du willst und bewege dich von dem Punkt, an dem das Leben dich hinbringt, zu dem du sein willst. Wenn du falsch liegst, gelitten oder gefallen bist, kannst du zurückgehen und wieder träumen. Eier darauf legen, der Weg wird nicht perfekt sein, aber es geht darum zu wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Mach es so wie du kannst und mit allem, was du bist „, fügte Cruz ihren Instagram-Geschichten hinzu.

Laut dem, was der ehemalige Moderator der späten Klatschshow „El Lavadero“ ursprünglich versichert hatte, ist die Scheidung des Paares bereits eine Tatsache. „Seit Monaten wird spekuliert, dass diese Beziehung falsch war, hinkte und dass sie sich getrennt hatten; während Carolina all das allein und die Krankheit ihres Sohnes Salvador bekämpfte, Lincoln rechtfertigte und sagte, dass seine Abwesenheit eine Frage der Arbeit sei und dass er beschäftigt war; aber die Wahrheit ist, dass morgen oder übermorgen werden sie ihre Trennung durch ein von den beiden unterzeichnetes Kommuniqué offiziell machen „, sagte der Kommunikator.

„Wir wissen, dass sie keine weiteren Erklärungen geben werden, sie teilen lediglich mit, dass der Zyklus als Paar vorbei ist und sie weiterhin Eltern ihrer Kinder sein werden, aber auf persönlicher und sentimentaler Ebene wird jeder seinem Weg folgen. Carolina, mach weiter, bis jetzt warst du eine Berraca. Das Leben endet nicht, das Leben geht weiter!“ , schloss die „schwarze Candela“ ab.

Auf der anderen Seite betonte der Moderator Ariel Osorio des Programms „Ich weiß alles“ auf Channel One, dass das Paar versucht habe, seine Beziehung am Leben zu erhalten, es sei ihnen jedoch nicht gelungen. Ihre Beziehung als Paar funktioniert nicht mehr, betonte er, aber sie bleiben aufgrund ihrer beiden Kinder Salvador und Matías stabil

„Obwohl sie sich irgendwann entschlossen haben, es zu versuchen, hat es am Ende nicht geklappt und zu dem Schluss gekommen, dass jeder sein Leben fortsetzen und jedem seiner Kinder das Beste bieten sollte. Finale, Finale, leider eines der beliebtesten Paare (...) Wie uns gesagt wurde, liegt die Verteilung des Eigentums in den Händen der Anwälte, sodass jeder seinen Anteil erhält und seinen eigenen Weg fortsetzt „, sagte der Moderator der Show.

Carolina ist bereits herausgekommen, um den angeblichen Zusammenbruch ihrer stabilen Beziehung zu bestreiten. Tatsächlich sagte sie, sie sei von Lincoln weggezogen, weil er nicht in der Stadt war und neue Produktionen aufnahm. „Ich bin nicht getrennt, weil ich nicht geheiratet habe (...) Lincoln nimmt auf, die beiden haben sich ihm angeschlossen (Produktionen). Wenn er also nicht auf der einen Seite ist, ist er auf der anderen Seite (...) er kommt, wechselt seinen Koffer und kommt zurück und geht „, kommentierte er in einer Live-Übertragung mit Yaneth Waldman.





