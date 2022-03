Bevor Rodrigo Lara Sánchez die Formel des Vizepräsidenten von Federico Gutiérrez wurde, gab er Fajardo Propaganda

Bei einer Veranstaltung vom Bahnhof San Javier der Metro Medellín gab der Präsidentschaftskandidat Federico Gutiérrez an diesem Samstag, dem 26. März, den Namen seiner Vizepräsidentenformel bekannt. Dies ist Rodrigo Lara Sánchez, der älteste Sohn von Rodrigo Lara Bonilla, der zum Zeitpunkt seiner Ermordung Justizminister von Präsident Belisario Betancur war. Lara Sánchez ist Chirurg mit einer Spezialisierung in Allgemeinchirurgie und war in derselben Zeit Bürgermeisterin von Neiva, als 'Fico' Bürgermeister der Hauptstadt von Antioquia war.

Obwohl das Rätsel schließlich verschwommen war, ließ der Name verschiedene Parteien und Bewegungen mit vielen Zweifeln und Geschmacksrichtungen zurück, da er der letzte Kandidat war, der offenbarte, wer sein Teamkollege sein würde, da sie sich niemals vorstellen würden, dass der ehemalige Bürgermeister von Medellín gehen würde, um ein Mitglied der Grünen Partei in diese Position zu bringen und noch mehr, wenn die neue Formel zuvor gegangen wäre, seine Unterstützung für Sergio Fajardo klar.

Denken wir daran, dass die Unterstützung, die Lara Sánchez gegeben hatte, noch nicht lange her war, da sie von ihrem persönlichen Twitter-Account aus am 7. Februar 2022 sagte: „Vor 15 Jahren traf ich @sergio_fajardo Ich war Bürgermeister von Medellín und wurde von @colombia_lider als bester Bürgermeister Kolumbiens anerkannt. Dann war er der beste Gouverneur des Landes. Ich habe in seinem politischen Leben noch nie einen Korruptionshandlung gesehen und glaube fest an seine Regierungsfähigkeit. „Außerdem begleitete er ihn mit einem Foto, auf dem beide zu sehen sind, weil Gutiérrez die derzeitige Vizepräsidentschaftsformel lange Zeit den aktuellen Kandidaten der Koalition anerkannte Das Centro Esperanza als sein Mentor.

Auf der anderen Seite ließ es die Wähler sehr verwirrt, weil er neben der Tatsache, dass er vor anderthalb Monaten Fajardos Kandidatur als Mitglied der Grünen Partei applaudierte, zeigte er, dass diese politische Bewegung gespalten ist als bisher angenommen. Anfangs trennten sich einige Mitglieder, weil einige die Koalition des Centro Esperanza unterstützten und andere den Historischen Pakt befürworteten, aber jetzt, mit dieser Kandidatur, bleibt es in der Vorstellung, dass es drei klare Tendenzen in der Partei gibt, die die Unabhängigkeit, die die Grünen seit Jahren gezeigt hatten, zunichte machen.

Es sollte jedoch klargestellt werden, dass die Grüne Partei bisher keine Erklärungen abgegeben hat, um die Situation zu klären oder darüber zu sprechen, was mit ihrem Kollektiv nach Ablauf der Präsidentschaftswahlen passieren wird. Die Bewegung kündigte in der ersten Runde die Wahlfreiheit an.

Denken wir daran, dass Rodrigo Lara Sánchez Absolvent einer öffentlichen Schule und Chirurg mit Spezialisierung in Allgemeinchirurgie an der Universität von Cauca ist, ebenfalls öffentlich. Er widmete einen Großteil seines Lebens dem medizinischen Dienst in Krankenhäusern in Bogotá und Neiva.

Lara Sánchez' Vorstoß in das politische Leben ist ziemlich neu. 2010 versuchte er, den Senat über die Citizen Commitment List zu erreichen, dieselbe Bewegung unter der Leitung von Sergio Fajardo, dem Kandidaten der Center Hope Coalition. Es hatte die neunthöchste Stimme, aber die bedeutende Gruppe von Bürgern überschritt nicht die Schwelle, um Sitze zu gewinnen.

Während der Präsidentschaftskampagne von Antanas Mockus im Jahr 2010 trat Rodrigo Lara Sánchez der Grünen Partei bei und koordinierte die Kampagne in Huila. Dann, im Jahr 2016, wurde er Bürgermeister von Neiva, in der Fico Bürgermeister der Hauptstadt Antioquia (2016-2019) war, mit der Sympathie von Charakteren wie Antonio Navarro Wolff, Enrique Peñalosa und Mockus selbst.





