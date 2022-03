Berichten zufolge griffen Fluggesellschaften Lastwagen mit Passagieren auf AIFA an

Nur wenige Tage nach der Einweihung des internationalen Flughafens Felipe Angeles (AIFA) gab es eine Reihe von Angriffen, die angeblich von lokalem Transportpersonal des Bundesstaates Mexiko durchgeführt wurden. Einer der Busse in Richtung Andrés Manuel López Obrador's Megaprojekt wurde kürzlich auf der Bundesstraße Mexiko-Pachuca angegriffen.

Berichten zufolge hat eine Gruppe von Spediteuren einen Lastwagen der Buslinie Primera Plus gesteinigt, der unter der Wirtschaftsnummer 2647 registriert ist. Ein in sozialen Netzwerken kursierendes Video zeigt, wie der Bus mit eingeschalteter Anzeige geparkt wird, ohne Passagiere an Bord, aber mit abgestürzten Fenstern.

Irgendwann auf dem Weg — es wurde nicht angegeben, wo oder zu welcher Zeit — wurde die Transporteinheit mit Steinen angegriffen. Mindestens drei direkte Stöße sind auf die Windschutzscheibe zu sehen, während an den Seiten, an denen sich die Passagiere befanden, auch die Fenster beschädigt sind.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich am Morgen des Donnerstag, dem 24. März, als ein Van der ADO-Linie während der Fahrt auf der Autobahn Mexiko-Pachuca mit Steinen angegriffen wurde (Foto: Präsidentschaft von Mexiko/Regierung von Mexiko)

Dies wurde von Benutzer Jorge Suárez gemeldet, der das Video in sozialen Netzwerken teilte. Laut seiner Version hätte sich dieser Vorfall zwei Tage nach der Eröffnung des Flughafens, also am Mittwoch, dem 23. März, ereignet. Obwohl nicht bekannt ist, wo auf der Straße es angegriffen wurde, hatte der Lastwagen die Route von San Juan del Río (Querétaro) markiert und um 07:30 Uhr gesagt.

Wie der Benutzer mitteilte, befanden sich Familien mit Minderjährigen an Bord des Busses, die sofort ausstiegen, sobald sie ihr Ziel erreicht hatten. Bisher gibt es keine Aufzeichnungen über Personen, die nach den Anschlägen verletzt wurden.

Dies war jedoch nicht der einzige Vorfall seit der Einweihung der AIFA. Ein weiterer gemeldeter Vorfall ereignete sich am Morgen des Donnerstag, dem 24. März, als ein Van der ADO-Linie während der Fahrt auf der Autobahn Mexiko-Pachuca auf der Höhe der Rancho ebenfalls mit Steinen angegriffen wurde.

Laut lokalen Berichten wurden die Angriffe angeblich von Transportunternehmen aus Tecámac und Zumpango provoziert, die Berichten zufolge Wachen auf die Straßen zur AIFA stellten, um dagegen zu protestieren, dass sie nicht zur Erbringung ihrer Dienste in Betracht gezogen wurden.

Die mexikanische Regierung gab über ihren offiziellen Twitter-Account bekannt, welche Tarife und Strecken in CDMX und in einigen Gebieten des Edomex verfügbar sein werden (Foto: Regierung von Mexiko)

Mit Ankündigungen mit der Aufschrift „Einbeziehung in Tecámac-Aifa-Projekte“ platzierten sie einen Kontrollpunkt in San Jerónimo Xonacahuacán in dieser Gemeinde. Ebenso wurde ein Bus der Costa Line, der unter der Wirtschaftsnummer 2529 registriert ist, einige Kilometer von der Basis von St. Lucia entfernt gesteinigt, was in der letzten Woche zu drei Angriffen auf Privatbusse führte.

Bisher hat keines der betroffenen Unternehmen eine mögliche Beschwerde gegen die für diese Angriffe Verantwortlichen gemeldet.

Es sollte daran erinnert werden, dass die Buslinien, die für Strecken nach AIFA registriert sind, sind: Primera Plus, Estrella Roja, ADO, Pullman de Morelos, Caminante, Costa Line und Estrella Blanca, die von Morelos, Puebla, Querétaro und Edomex abfahren.

In ähnlicher Weise gab die mexikanische Regierung an, dass in CDMX und in einigen Teilen des Edomex zehn Strecken verfügbar sein würden, um nach AIFA zu gelangen, die Perisur, Santa Fe, Mundo E, Cuautitlán, National Auditorium, World Trade Center, Indios Verdes, Ciudad Azteca und Toreo verlassen würden.

