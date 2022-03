Aus der Türkei machen sie Falcao für die Galatasaray-Wirtschaftskrise verantwortlich

Soccer Football - Super Lig - Galatasaray v Besiktas - Turk Telekom Stadium, Istanbul, Turkey - May 8, 2021 Galatasaray's Radamel Falcao celebrates scoring their second goal REUTERS/Kemal Aslan

Die Ankunft von Falcao García in Galatasaray im September 2019 weckte in der gesamten Türkei große Erwartungen. Der 'Tigre' aus Santa Marta hatte in Monaco sehr gute Kampagnen gemacht und zwischen den Saisons 2016-17 und 2018-19 durchschnittlich 23 Tore erzielt.

Am Tag seiner Präsentation war Istanbul, die türkische Hauptstadt, voller Fans, seit der Kolumbianer am Flughafen ankam. Später, bei der Vorstellung des Kaders, im Turk Telekom-Stadion, wurde der Fußballspieler „Cafetero“ inmitten der Aufregung und der Lieder der Fans von „León“ am meisten geehrt.

Falcao konnte jedoch nicht den Zielen entsprechen, die ihm die Richtlinien auferlegten. Die ständigen Verletzungen führten dazu, dass der Torschützenkönig der kolumbianischen Mannschaft eine erhebliche Anzahl von Spielen abwesend war. Während seiner Zeit in Monaco kam er aus 38 Spielen, überschritt er in den zwei Jahren bei Galatasaray nicht den Durchschnitt von 20, was den Ärger der Fans allmählich erhöhte.

Nun, es scheint, dass die Einstellung von Falcao anderthalb Jahre später dem Istanbuler Team weiterhin finanzielle Probleme bereitet. Dies wurde in den letzten Stunden von Turcan Bolayır, Mitglied des Vorstands von Galatasaray, durch eine Versammlung enthüllt, bei der auch der Jahresabschluss des Clubs vorgestellt wurde.

„Galatasarays Geld wurde bei Falcaos Transfer verbrannt. Er hat keine 29 Spiele gespielt. Der Mann ist bereits verletzt. Galatasarays Geld wird umgeleitet „, erklärte Bolayır.

Obwohl Falcaos Ankunft in Galatasaray als Free Agent erfolgte, unterzeichnete ihn das türkische Team am Ende seines Darlehens in Monaco als Gegenleistung dafür, dass er ihm ein hohes Gehalt anbot, das zu dieser Zeit höchste der Mitarbeiter. Der Präsident des Teams, Burak Elmas, gab im August 2021 bekannt, dass das Gehalt des „Tigers“ pro Saison 9,5 Millionen US-Dollar betrug.

Es war derselbe Grund, der den Abgang des Samario-Scorers beschleunigte, da Galatasaray zusätzlich zu seinen Kosten nicht über die finanziellen Mittel verfügte, um ihn im Kader zu unterstützen. „Unser Einkommen ist ungewiss. Der Wert der diesjährigen Live-Übertragung ist nicht klar „, sagte Elmas in einem Interview mit der türkischen Sportzeitung Fanatik.

Schließlich spielte der kolumbianische Kanonier 43 Spiele für Galatasaray: 34 in der Super League, drei im lokalen Pokal und sechs in internationalen Turnieren. Außerdem erzielte er 20 Tore und half dreimal. Einige seiner Zahlen blieben verschuldet, da es mehr Gelegenheiten gab, in denen er nicht vor Gericht war (45 Spiele) als diejenigen, an denen er teilnahm. In seinem Abenteuer in der Türkei konnte er auch keine Titel gewinnen.

Nachdem er Galatasarays Kassen verlassen hatte, kehrte der „Tiger“ seine lang erwartete Rückkehr nach LaLiga in Spanien zurück. Obwohl er im ersten Teil der Saison überraschte und fünf Tore erzielte, tauchte in diesem Jahr der Geist der Verletzungen wieder auf.

Falcao konnte in den letzten drei Ligaspielen von Rayo Vallecano nicht antreten, was bedeutete, dass der Trainer der kolumbianischen Nationalmannschaft Reinaldo Rueda für die Doppelrunde der Qualifikationsrunden gegen Bolivien und Venezuela nicht berücksichtigt werden konnte . Falcaos jüngstes Engagement mit dem Madrider Team war am 26. Februar, als er 17 Minuten bei der 1:0 -Niederlage gegen Real Madrid zu Hause spielte.

Obwohl es immer noch keine Gewissheit über die Probleme gibt, die Sie plagen, hängt dies mit einer Muskelverletzung zusammen. Im Moment bleibt jedoch zu erwarten, ob „Tigre“ bereits für das nächste Ligaspiel verfügbar sein kann, das am 3. April gegen Granada stattfinden wird.

