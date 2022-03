Zusammenstöße und rote Fahnen, die Risiken für Checo Pérez beim Großen Preis von Saudi-Arabien

Nachdem Sergio Pérez in seiner Ausgabe 2022 eine historische Qualifikation zum Großen Preis von Saudi-Arabien absolviert hat, startet Sergio Pérez ab die Spitzenposition in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag. Auf einem Jeddah Circuit, der als nicht besonders ideal für Überläufe eingestuft wurde (dieses Jahr ist er sein zweiter im Kalender), sind die Risiken für den mexikanischen Fahrer auf die anhaltenden Unfälle zwischen den schmalen Wänden und den Grenzen der Strecke zurückzuführen.

Zum Beispiel die Sitzung des Tages. Die Aktivität wurde zweimal unterbrochen, da rote Fahnen infolge der Kollisionen von Nicholas Latifi de Williams und Mick Schumacher de Haas vorhanden waren. Der Kanadier im ersten Quartal und der Deutsche im zweiten Quartal. Letzteres mit einem sehr starken Schlag, der zu erheblicher Unsicherheit über seinen Gesundheitszustand führte. Sein Wohlbefinden wurde schließlich bestätigt, aber er musste für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Jeddah-Strecke feiert ihr zweites Jahr im Formel-1-Kalender. Die Hochgeschwindigkeitsrunden und die Wände als Grenzen haben dazu geführt, dass die Fahrer bei der Entwicklung der Runden besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit walten lassen. Checo selbst hat mehr als einmal gesagt, dass dieses Wochenende eine der schwierigsten ist, die die Saison der Top-Kategorie des Motorsports hat.

Mick Schumacher stürzte in der Qualifikation für das zweite Quartal beim Großen Preis von Saudi-Arabien ab. Foto: @F1

Im Jahr 2021 musste der 32-jährige mexikanische Fahrer den Grand Prix verlassen, nachdem er in Runde 15 des Rennens aufgrund des begrenzten Platzes und Crowding, das unmittelbar nach einem Renn-Relaunch generiert wurde (auch aufgrund eines weiteren Unfalls). Der Schaden am RB16B ermöglichte es ihm nicht, in der vorletzten Saisonrunde fortzufahren.

Was die direkten Folgen angeht, bedeutete dies, sich von dem Kampf um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft zu entfernen, den er zu dieser Zeit mit den finnischen Valtteri Bottas de Mercedes abhielt. Das Ergebnis endete damit, dass Hamiltons inzwischen ehemaliger Teamkollege im Rennen den dritten Platz belegte. Der Grand Prix wurde von Lewis gewonnen und auf dem zweiten Platz lag Max Verstappen.

„Das Rennen der letzten Saison war verrückt, es ist eine sehr anspruchsvolle Strecke, und das wird bei den neuen Autos umso mehr der Fall sein. Leider habe ich das Rennen 2021 nicht beendet, also möchte ich ein sauberes Rennen fahren und das volle Potenzial dieses Autos zeigen „, sagte Pérez vor der Realisierung des aktuellen Grand Prix.

Sergio Pérez analysierte weiterhin den Zusammenstoß, der ihn 2021 vom saudi-arabischen GP ausgeschlossen hatte. (Foto: Twitter/ @F1)

Was Pérez an diesem Samstag, dem 26. März, getan hat, wird nicht nur in seiner beruflichen Laufbahn, sondern auch im mexikanischen Sport in die Geschichte eingehen. Sein Start von der Startaufstellung für das Rennen ist das erste Mal, dass ein aztekischer Fahrer dies tut.

El Tapatio stoppte den Timer um 1:28 .200, nur 0,025 Sekunden schneller als Ferraris Charles Leclerc, der den zweiten Platz belegte. Carlos Sainz Jr. beendete das Podium, nachdem er 0.202 später die Ziellinie überquert hatte.

„Ich habe ein paar Rennen gebraucht. Es war fantastisch. Ich kann tausend Runden fahren und ich glaube nicht, dass ich die, die ich gemacht habe, schlagen kann, es war aufregend. Wir haben im Vergleich zu den Ferraris nicht viel erwartet, wir haben uns nicht auf das Rennen konzentriert, aber wir hoffen, dass wir morgen so weitermachen können „, sagte er am Ende des Tages.

