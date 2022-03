Wie ist „The Dagger“, die russische Hyperschallrakete, die einen Atomsprengkopf tragen kann und nicht nachweisbar ist

An airman checks a Russian Air Force MiG-31 fighter jet prior a flight with Kinzhal hypersonic missile during a drill in an unknown location in Russia, in this still image taken from video released February 19, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Wenn es eine Wahrheit gibt, die laut über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bekannt ist, dann ist es der russische Präsident Wladimir Putin dachte nicht daran, auf solch heftigen Widerstand zu stoßen. auf ukrainischem Gebiet und dass seine Invasion mehr als einen Monat dauern würde, ohne die Hauptstadt Kiew zu erobern.

Während sich der Konflikt entwickelt und die Ukraine militärische Technologie aus europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten hinzufügt, um ihre Verteidigung zu verstärken, versuchen die russischen Streitkräfte, den Vormarsch zu beschleunigen und strategischere Punkte zu erobern, indem sie mehr Truppen entsenden und die Anzahl der Bombardierungen.

In dieser Hinsicht testet Putin neue Waffen, die in den letzten Jahren entwickelt wurden und die wirklich erstaunlich sind und eine echte Gefahr in Bezug auf das Ausmaß der Zerstörung, die sie verursachen können, und die Technologie, die sie nicht nachweisbar oder unerreichbar macht, darstellen.

Eine der letzten russischen Waffen, mit denen verschiedene ukrainische Stellungen angegriffen wurden, ist die Kinzhal-Hyperschallrakete Kh-47M2, die auf Russisch „Dolch“ bedeutet und in einigen Versionen und in anderen Versionen bis zu Mach 10 mit der 5- oder fünffachen Schallgeschwindigkeit fliegen kann. Darüber hinaus kann es eine konventionelle 1000-Kilo-Bombe oder einen Atomsprengkopf laden und hat eine Schussreichweite von bis zu 2000 Kilometern , die Entfernung zwischen Buenos Aires und Santiago de Chile oder Sao Paulo.

Die Kinzhal, eine ballistische Hyperschallrakete, die in der Luft manövrieren kann, was es sehr schwierig macht, Raketenabwehrsysteme zu erkennen oder zu neutralisieren. Es ist eine modifizierte Version der russischen Iskander-Rakete, die bereits mehrmals im Russland-Ukraine-Konflikt eingesetzt wurde.

Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums bestätigte vor einer Woche, dass Russland Ende letzter Woche eine Kinzhal-Hyperschallrakete oder einen „Dolch“ eingesetzt habe, um ein Munitionsdepot in der Westukraine zu zerstören. Am Sonntag teilte der Kreml mit, dass seine Streitkräfte zum zweiten Mal Hyperschallraketen gestartet hätten, diesmal aus dem Luftraum über der Krim, und ein Treibstofflager in der ukrainischen Region Mykolaiv zerstört hätten, so eine Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

Waffenspezialisten und die Regierungen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs haben Russlands Hyperschallfähigkeit und den Grad der Bedeutung ihres Einsatzes auf dem Schlachtfeld heruntergespielt. Aber für die Geschwindigkeit, die sie erreichen, ihre kinetische Energie, reicht es aus, selbst in den am stärksten verstärkten Kriegsschiffen Löcher zu öffnen. Deshalb könnte es der Albtraum von Flugzeugträgern sein.

Theoretisch könnte eine Hyperschallrakete an einem Fahrzeug befestigt werden, das kurz die Erdatmosphäre verlassen könnte, bevor es wieder in ein bestimmtes Ziel eintritt und es angreift. Dies würde die Reaktionsfähigkeit der Zielländer weiter verringern.

Im Gegensatz zu ballistischen Raketen können Hyperschallraketen ihre Flugbahn ändern und bei Bedarf abweichen. Das macht sie ausweichender, bedrohlicher und tödlicher. „Raketenmanöver mit Geschwindigkeiten, die um ein Vielfaches über der Schallgeschwindigkeit liegen, ermöglichen es ihr, alle vorhandenen oder sich entwickelnden Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsysteme zuverlässig zu umgehen“, sagte 2018 der Oberbefehlshaber der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte, Sergei Surovikin.

Eine Kh-47M2-Kinzhal-Hyperschallrakete, die von einer Mikoyan MiG-31K getragen wird

Was sind das für Raketen? Und was würde es bedeuten, wenn Russland sie benutzen würde?

Es gibt zwei Haupttypen: Hyperschall-Marschflugkörper, die mit Scramjets (Hochgeschwindigkeitsmotoren) arbeiten; und Hyperschallgleitfahrzeuge, die von einer Rakete abgefeuert werden, aber auf ihr Ziel zugleiten.

Im Gegensatz zu anderen Raketensystemen, die von mobilen oder festen Komplexen aus gestartet werden müssen, arbeitet die Kh-47M2 Kinzhal mit zwei Modellen russischer Flugzeuge. Wenn sie von der MiG-31K aus gestartet werden, können sie Ziele aus 2.000 km Entfernung erreichen, und wenn sie dies von der Tu-22M3 bis zu 3.000 km tun, so die Nachrichtenagentur TASS.

Der russische Kampfjet MiG-31 feuert eine Kinzhal-Hyperschallrakete ab (REUTERS)

Russland verfolgt seit den 1980er Jahren Hyperschallwaffen, hat jedoch seine Bemühungen als Reaktion auf den Rückzug der USA aus dem Vertrag über ballistische Raketen im Jahr 2002 und den Einsatz von US-Verteidigungsraketen auf amerikanischem Boden und in Europa beschleunigt, heißt es im CRS-Bericht. Neben Kinzhal arbeitet Russland an zwei weiteren Hyperschallwaffenprogrammen: dem 3M22 Tsirkon (oder Zirkon) und dem Avangard.

Moskau behauptet, dass seine tödlichen Kinzhal-Raketen nicht von westlichen Raketenabwehrsystemen gestoppt werden können. Ein Video, das von einer Militärdrohne aufgenommen wurde, zeigt Berichten zufolge den Moment, als ein großes ukrainisches Munitionsdepot in Iwano-Frankiwsk von einer tödlichen russischen Kinzhal-Hyperschallrakete getroffen wurde. „Das Kinzhal-Flugraketensystem mit aerobalistischen Hyperschallraketen zerstörte ein großes unterirdisches Lagerhaus mit Raketen und Flugmunition im Dorf Deliatyn in der Region Iwano-Frankiwsk“, bestätigte der Kreml-Sprecher Igor Konashenkov und fügte hinzu, dass die „unaufhaltsame“ Waffe eingesetzt wurde am Freitag.

Dies ist das erste Mal, dass der neue Kinzhal im Konflikt mit der Ukraine eingesetzt wird. Es wurde zuvor in Syrien unter Kriegsbedingungen „getestet“.

Foto eines von dieser Rakete getroffenen ukrainischen Munitionsdepots

Präsident Putin nannte die Rakete zuvor „eine ideale Waffe“, die mit der zehnfachen Schallgeschwindigkeit fliegt und nicht von herkömmlichen Luftverteidigungssystemen abgeschossen werden kann. „Es hat eine Reichweite von 1250 Meilen und ist im Westen konkurrenzlos“, so Moskau. Im vergangenen Monat warnte Präsident Wladimir Putin davor, dass Russland „unübertroffene“ Hyperschallraketen auf Lager habe.

Putin kündigte die tödlichen Kinzhal-Raketen erstmals im Rahmen einer Ausstellung neuer russischer Waffen im Jahr 2018 an. Zu dieser Zeit sagte der russische Präsident über den Westen: „ Sie müssen eine neue Realität berücksichtigen und verstehen, dass dies kein Scherz ist .“

Russlands Einsatz militärischer Waffen warnte sowohl die Ukraine als auch den Westen, dass es „die Mittel hat, den Konflikt noch weiter zu eskalieren“, sagte ein Verteidigungsexperte. „Aufgrund der Geschwindigkeit des Kinzhal ist er für jedes ukrainische Luftverteidigungssystem unerreichbar, und die Startrampen können aus Bereichen außerhalb der Reichweite der Ukraine gestartet werden“, sagte Dr. James Bosbotinis, ein Rüstungsspezialist.

Die Kinzhal-Hyperschallrakete Kh-47M2, die auf Russisch „Dolch“ bedeutet

Diese Raketen sind ein ziemlich neuartiger Waffentyp im militärischen Bereich der Welt. Nur wenige Länder der Welt sind in der Lage, solche Waffen zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Unter ihnen sind China, das im Oktober letzten Jahres seine ersten Tests durchgeführt hat, und Russland, das sie 2017 in Betrieb genommen hat.

In der Zwischenzeit erforschen die Vereinigten Staaten seit den frühen 2000er Jahren Hyperschallwaffen und entwickeln sie im Rahmen des Conventional Prompt Strike-Programms der Navy sowie anderer Programme im Rahmen der Air Force, der Defense Advanced Research Projects Agency und der Army .

Infografiken: Marcelo Regalado

LESEN SIE WEITER: