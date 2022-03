Vom Lima-Pakt zum Ausscheiden aus Katar: Kolumbien und Peru für eine WM-Quote

An diesem Dienstag, dem 29. März, wird die kolumbianische Nationalmannschaft Venezuela besuchen, um den letzten Termin der südamerikanischen Qualifikationsspiele in Katar 2022 zu bestreiten. Im letzten Spiel gegen Bolivien eröffnete die Nationalmannschaft nach einem 3:0 -Sieg eine geringe Chance, zur Weltmeisterschaft zu gehen.

Der letzte Tag wird für Kolumbien von entscheidender Bedeutung sein, da es von den Ergebnissen anderer Spiele abhängt, um zur Wiederholung gehen zu können. Nun sollte berücksichtigt werden, dass es zwei weitere Teams gibt, die sich in der gleichen Situation befinden wie der von Reinaldo Rueda angeführte Kader: Peru und Chile.

Damit das Wunder geschehen kann, muss bedacht werden, dass das kolumbianische Team mit 20 Punkten den sechsten Platz in der Gesamtwertung belegt. einer nach Peru, das Fünfter ist, also muss es Venezuela schlagen und hoffen, dass das Gareca-Team die drei Punkte nicht gegen Paraguay erzielt; und dass Chile Uruguay schlägt, denn mit dieser Punktzahl würde es schaffen, seinen Weg zur Hoffnungsstraße zu versiegeln.

Für dieses Ende der Qualifikationsrunden wurde erneut vom „Lima-Pakt“ gesprochen, da in den letzten Qualifikationsspielen, die zur Weltmeisterschaft in Russland gehen sollten, das letzte Spiel der Nationalmannschaft gegen die Inkas war, von denen bekannt ist, dass Radamel Falcao wenige Minuten vor dem Schlusspfiff sagte Paolo Guerrero, er soll spielen, um den Marker 1-1 zu verlassen.

Denken Sie daran, dass dieses Ergebnis beiden Teams zugute kam, da sich Kolumbien direkt für die Weltmeisterschaft qualifizierte und Peru an die Stelle des Wiederholungskampfs trat. Damit wird nun angenommen, dass diejenigen, die von Ricardo Gareca angeführt werden, der Nationalmannschaft diesen „Gefallen“ in Rechnung stellen könnten, um die Möglichkeit zu haben, zum Playoff zu gehen.

So haben Kolumbien, Peru und Chile das letzte Mal in der KO-Phase gegen Venezuela, Paraguay bzw. Uruguay gekämpft und sie besiegt:

Nationalmannschaft Kolumbiens

Kolumbien 3:0 | 9. Oktober 2020. Tor: Luis Muriel (2) und Duvan Zapata.

Am 1. September 2016 besiegte Kolumbien Venezuela im Spiel um den siebten Termin der südamerikanischen Qualifikation gegen Russland 2018 in Barranquilla. James Rodriguez und Macnelly Torres schossen die Tore des Kaffeeteams und ließen das Ergebnis 2:0.

Nationalmannschaft Perus

Paraguay 2-2 Peru | 9. Oktober 2020 - Tor: André Carrillo.

Das letzte Mal, dass Paraguay die peruanische Nationalmannschaft besiegte, war am 17. Oktober 2012 im Stadion Defensores del Chaco für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. In diesem Spiel setzten sich die Guaraníes durch den geringsten Unterschied zu den Inkas mit einem Tor von Pablo Aguilar bei 52′ durch.

chilenischen Fußballnationalmannschaft

Uruguay 2-1 Chile | 8. Oktober 2020 - Tor: Alexis Sanchez.

Für die südamerikanischen Qualifikationsspiele gegen Russland 2018 besiegte Chile Uruguay mit 3:1 am 12. Spieltag. Die Tore erzielten Alexis Sanchez (2) und Eduardo Vargas. Dies war das letzte Mal, dass Martín Lasartes Team Uruguay besiegte.

