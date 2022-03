Vaccinagate: Minsa hat keine Sanktionen für diejenigen unterzeichnet, die in den Skandal der unregelmäßigen Impfung von Beamten verwickelt sind

Im Februar 2021, nachdem der Fall „Vaccinagate“ enthüllt worden war, gab das Medical College of Peru (CMP) bekannt, dass es ein Disziplinarverfahren einleiten werde die 487 beteiligten Personen, die die Sinopharm-Impfstoffe im Jahr 2020 unregelmäßig erhielten. Eine Sanktion wäre jedoch nicht eingeleitet worden, und einige wurden sogar freigesprochen.

Der Fall sollte vom Regionalrat III Lima untersucht werden. Nach einem Jahr der Forschung wurde jedoch berichtet, dass mindestens 10 Ärzte freigesprochen wurden, darunter: Ciro Maguiña, ehemaliger stellvertretender Dekan, als Direktor des CMP-Redaktionsfonds ratifiziert; Oswaldo Lazo, Berater des derzeitigen Nationaldekans Raúl Urquizo; Alejandro Aguinaga, derzeitiger Kongressabgeordneter von Fuerza Popular; Eduardo Goutzzo, wissenschaftlicher Arzt; Claudia Gianol i, Manager von Switzerland Lab; und Carlos Castillo Solórzano, ehemaliger Impfberater im Gesundheitsministerium (Minsa). Laut dem Bericht der Untersuchungskommission war Solórzano dafür verantwortlich, Kontakte zu knüpfen, um die Impfstoffe anzubieten.

Insgesamt sind 115 Ärzte beteiligt, und es bleibt abzuwarten, zu welchem Schluss CRIII Lima gekommen wäre. Laut Percy Mayta-Tristan, Forschungsdirektor an der Southern Scientific University, „ist die Verwendung eines Forschungsprodukts außerhalb einer klinischen Studie nicht erlaubt, selbst für das Forscherteam.“

87 SANKTIONEN HATTEN KEINE WIRKUNG

Die CMP-Vorschriften legen fest, dass eine Sanktionsvereinbarung getroffen werden muss, und dann muss ein Beschluss erlassen werden, um sie wirksam zu machen. Laut der Data Journalism Unit der Zeitung El Comercio wurden in einem Dokument, das Ildauro Aguirre, der derzeitige Dekan von CRIII Lima, am 8. März an Yarela Enriquez, Sekretärin des vorherigen Managements, geschickt hatte, 87 Fälle von Sanktionsvereinbarungen festgestellt, die nie eine Auflösung.

Zu den Sanktionen gehören Ärzte, die an Fällen von Korruption, Vernachlässigung, Pseudowissenschaft und dem „Vaccinagate“ beteiligt sind. - mindestens 10 Ärzte beteiligt an Der letztere Fall hatte eine Sanktionsvereinbarung, jedoch ohne Lösung.

Gemäß der Vereinbarung 005SO vom 2. Dezember 2021 wurde Arzt Germán Málaga, der die Sinopharm-Impfstoffstudie leitete, für 12 Monate von der Berufspraxis suspendiert. Da der Sanktionsbeschluss jedoch nicht unterzeichnet wurde, wurde er nicht umgesetzt. Dasselbe geschah mit dem Arzt Luis Suárez, dem ehemaligen stellvertretenden Minister für öffentliche Gesundheit von Minsa. Er erhielt 3 Dosen unregelmäßig und 2 Dosen im regulären Verfahren und es wurde vereinbart, sie für 2 Monate auszusetzen. Auf der anderen Seite erhielt seine Frau, Inés Caro Kahn, nur 15 Tage lang sanktioniert. Keine Sanktion war wirksam.

Auf der anderen Seite ist Fernando Carbone die Person, die für die Untersuchung dieses Falls in Minsa verantwortlich ist. Er erwähnte, dass es bereits notwendig sei, diese Untersuchungen abzuschließen.

„Ein Staat, der keine Sanktionen einlegt, korrigiert Fehler nicht (...). Es scheint, dass versucht wird, die Zeit verstreichen zu lassen, bis der Fall ungültig wird, aber schreiben Sie oder es gibt kein Interesse und das ist falsch „, sagte er.

Die derzeitige Regierung von Hernán Condori hat auch keine der 87 Sanktionsbeschlüsse unterzeichnet. In diesem Zusammenhang sagte der Dekan von CRIII Lima, dass „ein ordnungsgemäßes Verfahren befolgt wird“.

„Es scheint, dass die Absicht besteht, zu vertuschen“, sagte Mayta-Tristan.

NICHT ALLE IMPFSTOFFE WURDEN GEZÄ

Ein weiteres Problem, das für den Fall einer unregelmäßigen Impfung im Jahr 2020 relevant ist, ist, wie viele Dosen jede Person verabreicht hätte. El Comercio gab bekannt, dass es nach einer Überprüfung des Impfstatus der Beteiligten eine Gruppe von Ärzten gibt, die nicht für Impfungen gezählt wurden und möglicherweise mehr als 3 Dosen erhalten haben.

Zum Beispiel registriert der ehemalige stellvertretende Minister Suarez 5 Dosen. Laut Minsa erhielt er seine erste Dosis im Juni 2021, tat dies aber tatsächlich im September 2020. Auf der anderen Seite erhielt Ciro Maguiña seine erste Dosis im Dezember 2020, aber Minsa zeichnet die erste Dosis auf, die er im Februar 2021 erhielt.