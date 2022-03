Tor für Peru? Die beiden Videos, die in der Fernsehsendung des Spiels gegen Uruguay für Playoffs nicht zu sehen waren

Peru gegen Uruguay : Das umstrittene Spiel war das nicht beanspruchte Ziel von Weiß und Rot in den Qatar 2022 Qualifikationsspielen und der Rundfunksender América TV, der über die Übertragungsrechte verfügt, präsentierte Bilder, die sich von denen im Fernsehen unterscheiden.

Ein Zentrum des peruanischen Vollverteidigers Miguel Trauco wurde zu einem Schuss in das Tor Uruguays, den Charrua-Torhüter Sergio Rochet am Ende des Spiels im Centenario-Stadion in Montevideo in zwei Hälften hielt.

Im ersten Moment stoppt Charrúa-Torhüter Sergio Rochet den Schuss, aber die Trägheit des Rückstoßes nach dem Impuls des Sprungs verdrängt ihn, wenn er sich auf dem Spielfeld niederlässt. Er macht dann ein paar Schritte zurück, um die Kontrolle über den Ball zu behalten, während er seine Arme streckt, um zu verhindern, dass er die Torlinie überquert.

Sofort nahm er den Zug als Perus Tor und das Unentschieden gegen Uruguay in den Minuten der Diskontierung. Der brasilianische Schiedsrichter Anderson Daronco räumte das Tor für den Bicolor jedoch nicht ein.

Die Spieler der peruanischen Nationalmannschaft forderten die Bestätigung des Tores für Peru und überprüften das Spiel im VAR nicht, um genau festzustellen, ob der Ball vollständig ins Tor kam.

Die Weigerung des Schiedsrichters Anderson Daronco löste die Reaktion der peruanischen Ersatzbank aus, während das Spiel nicht aufhörte, um die Situation zu definieren. Dieser umstrittene Schritt eskalierte international.

Auf der anderen Seite veröffentlichte Conmebol Stunden später das Video und die Audios des VAR, die sich auf das Spiel beziehen, in dem die Aktion nicht analysiert wird und festgestellt wurde, dass es kein Ziel war.

Die Diskussion über das Stück ging weiter und América TV präsentierte zwei eigene Videosequenzen, die sich von denen unterscheiden, die auf dem internationalen Kanal zu sehen waren. Der erste befand sich auf der Ebene des Gerichts mit dem Winkel hinter dem Uruguay-Bogen und ein anderer mit dem Fokus der Kamera gegenüber dem Fernsehsignal. Trotz der Veröffentlichung des Conmebol VAR lassen die neuen audiovisuellen Inhalte weiterhin Zweifel aufkommen.

DAS UMSTRITTENE SPIEL HINTER DEM BOGEN

Die peruanische Nationalmannschaft verlor 1:0 gegen Uruguay und belegt weiterhin den fünften Platz in der Gesamtwertung der Qatar 2022 Qualifikationsspiele. Der Bicolor wird nächsten Dienstag 29 zum letzten Date im Estadio Nacional auf Paraguay treffen.

DER UMSTRITTENE SCHRITT VOM ENTGEGENGESETZTEN

