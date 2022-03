Taylor Hawkins in den Videos, die Foo Fighters zum Weltruhm katapultierten

Der 25., 26. und 27. März waren die Daten, die im Kalender für die Ausgabe 2022 des 'Stereo Picnic Festival' ausgewählt wurden. Und an dem Tag, an dem die Veranstaltung begann, gehörte eine Rockband zu den führenden Künstlern: Foo Fighters trat diesen Freitag auf der Bühne von Campo Briceño 18 auf, und Kolumbianer hörten sich ihre Musik an, die sie bereits bei anderen Gelegenheiten im Land gespielt hatten, als sie konzertiert waren.

Gegen zehn Uhr am Abend des 25. März berichteten die Foo Fighters jedoch über eine Geschichte, die sie zuerst traf und dann alle, die sie hörten: Medien, Fans und die Musikindustrie: Taylor Hawkins, der Schlagzeuger der Gruppe, der ungefähr 50 Jahre alt war, war gestorben.

„Die Familie Foo Fighters ist durch den tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört. Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer bei uns allen leben. Unser Herz gilt seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie, und wir bitten darum, dass seine Privatsphäre in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit mit größtem Respekt behandelt wird „, teilten die Rockgruppe auf seinem Instagram-Profil mit.

Foo Fighters bestätigt den Tod ihres Schlagzeugers Taylor Hawkins. Foto: Instagram @foofighters

Den ersten Berichten zufolge wurde der amerikanische Schlagzeuger tot im Hotel Casa Medina in Bogotá aufgefunden, wo er wohnte. Angesichts der Situation wurde die Show der Band beim „Stereo Picnic Festival“ (2022) abgesagt und andere musikalische Darbietungen, die in anderen Ländern anhängig waren.

Als Hommage an Hawkins und seine Karriere erinnert sich Infobae an einige der Musikvideos der Foo Fighters, in denen der Schlagzeuger mit seinen Auftritten glänzte. Und wie können wir nicht mit „Everlong“ beginnen, einem der Songs der Gruppe, die dieses beliebte Label trägt, in den Tiefen ihrer Fans mitschwingt und bei ihrem Publikum sehr beliebt ist. Das Lied stammt aus dem Jahr 1997 und erscheint auf dem zweiten Album der Foo Fighters, das den Namen „The Colour and the Shape“ erhielt.

Es sollte nicht ausgelassen werden, dass Hawkins zusammen mit Dave Grohl (Sänger der Gruppe) in seinen Auftritten für die Musikvideos vorgab. Ein weiteres zu erwähnendes Musikvideo ist das von „Learn To Fly“. Das Album, das diesen Song und andere Hits enthält, heißt „There is Nothing Left to Lose“. Das Jahr, in dem dieses Werk veröffentlicht wurde, war 1999.

Wir wenden uns nun dem Videoclip von 'Long Road To Ruin' zu. Dieser Song ist auf der Liste der Songs festgehalten, die auf dem Album „Echoes, Silence, Patience & Grace“ des Jahres 2007 angeboten werden. Wenn wir über Ansichten auf YouTube sprechen, ist das audiovisuelle Stück des Songs heute mit 32.501.309 Ansichten.

Das vorherige Album deckt auch die Veröffentlichung des Songs „The Pretender“ ab. Im Gegensatz zu den genannten Videos sind die Mitglieder der Foo Fighters in diesem audiovisuellen Stück nicht an der Interpretation eines Charakters beteiligt, sie singen und spielen nur ihre jeweiligen Instrumente, aber genau deshalb stehen hier draußen können Sie sehen, wie Taylor Hawkins sich ganz dem Schlagzeugspielen verschrieben hat.

Das Video zu 'Breakout' ist ein weiteres ziemlich lustiges Stück. Das Album, zu dem es gehört, ist „There is Nothing Left to Lose“ (1999).

Auf der anderen Seite traten die Foo Fighters neben der Musik auch mit den Dreharbeiten zu einem Horrorfilm namens 'Studio 666′ in das kinematografische Feld ein. Die Produktion wurde 2022 veröffentlicht.

