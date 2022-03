Taylor Hawkins emotionaler letzter Auftritt bei Lollapalooza Argentinien, der nach seinem Tod viral wurde

Der Schlagzeuger Taylor Hawkins von Foo Fighters starb diesen Freitagabend in Bogotá, wo die amerikanische Band beim Estéreo Picnic Festival auftreten sollte.

Sein letzter Auftritt war letzten Sonntag im Rahmen von Lollapalooza Argentina, wo er irgendwann sein Instrument verließ und Queen's „Somebody to Love“ sang, um alle zu begeistern. Die Gruppe sollte unter der Woche in Paraguay auftreten, aber das Konzert musste wegen schlechter Wetterbedingungen unterbrochen werden. Deshalb war die Show auf der San Isidro Racecourse in Buenos Aires die letzte von Hawkins.

Hawkins war neben dem ehemaligen Nirvana Dave Grohl eine der sichtbaren Figuren der Band. Bei Konzerten gab er das Schlagzeug auf, um Rockklassiker wie „Under Pressure“ und das bereits erwähnte „Somebody to Love“ von Queen oder „Rock n' Roll“ von Led Zeppelin zu singen.

Nach der Absage des Konzerts in Paraguay ging der Musiker der Foo Fighters aus, um ein Mädchen zu umarmen, das Schlagzeug spielte, ein Bild, das viral wurde.

„Die Familie Foo Fighters ist durch den tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört. Ihr musikalischer Geist und ihr ansteckendes Lachen werden uns alle für immer begleiten „, schrieb die Band auf ihrem Twitter-Account.

Die Kämpfer fügten in ihrer Botschaft hinzu: „Unser Herz gilt seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie, und wir bitten darum, dass ihre Privatsphäre in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit mit größtem Respekt behandelt wird.“

Foo Fighters war einer der Headliner der Picnic Stereo, wo ihre Aufführung für Freitagabend geplant war, und der Tod von Hawkins, 50, wurde eine Stunde vor ihrem Auftritt gemeldet.

Das Publikum weinte, als sie die Neuigkeiten beim Stereo Picnic Festival hörten (Reuters/Nathalia Angarita)

Einer der Künstler der Band Black Pumas, der gerade die Bühne des Estéreo Picnic betreten hatte, war dafür verantwortlich, der Öffentlichkeit den Tod von Hawkins mitzuteilen, der am 17. Februar 1972 in Forth Wort, Texas, geboren wurde.

Laut lokalen Medien wurde der Künstler leblos in dem Hotelzimmer gefunden, in dem die Band in Bogotá wohnt.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der tragischen Nachrichten meldete die Festivalorganisation die Absage der Aufführung der Band aus Seattle. „Mit gebrochenem Herzen sind wir hier, um Ihnen eine sehr traurige Nachricht zu erzählen“, kündigte die Organisation des Estéreo-Picknicks an, bei dem viele Menschen im Publikum in Tränen ausbrachen.

Das Plakat, das die Organisation des Festivals nach dem Tod von Taylor Hawkins platziert hat (Infobae)

Hawkins wuchs in Laguna Beach, Kalifornien, auf, wo er begann, Konservatoriumsmusik zu studieren. Obwohl seine Spezialität Schlagzeug war, spielte er auch Klavier und Gitarre.

Zu den Künstlern, die seine Karriere inspirierten, gehörten Stewart Copeland von The Police und Roger Taylor von Queen.

Carlos, ein Assistent bei Estéreo Picnic, der das T-Shirt der Band trug, erfuhr durch die Ankündigung der Organisation vom Tod des Künstlers, während er durch die Ankündigung der Organisation Raum hatte, ihnen zuzuhören, aber er konnte es nicht glauben. Für ihn war Hawkins „der Schlagzeuger der Band seines ganzen Lebens“ und sein Tod hat ihn „zum Mist gemacht“. „Es war eine künstlerische Referenz und eine Inspiration“, sagte er der Nachrichtenagentur EFE.

(Mit Informationen von EFE)

