Taylor Hawkins: Der sensible Tribut, den Coldplay im Konzert für den Tod des Schlagzeugers von Foo Fighters zollte

Die Musik trauert. Der Tod von Taylor Hawkins in Kolumbien hat die ganze Welt überrascht. In der Nacht des 25. März wurde der Schlagzeuger von Foo Fighters, einer amerikanischen Rockband, im Hotel Casa Medina in Bogotá, wo er am Estéreo Picnic Festival teilnehmen sollte.

Zum Abschluss dieser Mitteilung sind die Todesursachen unbekannt, obwohl angenommen wird, dass er einen Herzinfarkt erlitten hat aufgrund von Informationen, die das Gesundheitssekretariat in Bogotá der Presse zur Verfügung gestellt hat. Obwohl die Details noch reserviert sind, können Sie bereits die Chronologie der Ereignisse kennen.

Was mit Sicherheit bekannt ist, ist, dass die Musikgruppe die bedauerlichen Neuigkeiten durch eine Erklärung auf ihren Plattformen um 21:00 Uhr bestätigte und ihre Fans schockierte, weil Taylor Hawkis voller Vitalität in der Show der Foo Fighters in Lollapalooza, in Argentinien, sechs Tage vor seinem Tod.

Nach der Nachricht beklagten Nutzer aus aller Welt den Abgang des Schlagzeugers in sozialen Netzwerken, ebenso wie verschiedene Prominente aus dem Musik-Gilde. Ein Tribut, der bei den Fans von Foo Fighters am sensibelsten war, war Coldplay, eine Band, die die Bühne mit der Gruppe in teilte Argentinien.

SIE SANGEN „EVERGLOW“

Während ihrer ersten Show in Mexiko und Stunden nachdem Taylor Hawkins Tod bestätigt wurde, hat Chris Martin, Leiter der englischen Gruppe, setzte sich vor sein Klavier und würdigte in den Augen seiner Anhänger einem seiner guten Freunde.

„Wir haben gehört, dass ein Freund von uns in einer großartigen Band namens Foo Fighters verstorben ist. Wir waren uns nicht sicher, ob wir auf dem Konzert darüber sprechen würden, aber wir müssen es tun, weil sie unsere Freunde sind und wir uns um sie kümmern „, sagte der Sänger der Band mit abgehackter Stimme.

„Wir sind der Meinung, dass wir den Foo Fighters Liebe schicken sollten, weil wir wissen, dass er ein wunderschöner Mensch war, also werden wir dieses Lied für die Foo Fighters spielen“, schloss er und sang dann die ersten Akkorde von „Everglow“.

Die Texte des Liedes wurden von Martin und Gwyneth Paltrow komponiert, die bis 2014 seine Frau waren. Nach der Trennung erklärte der Künstler, dass es beim Thema „darum geht, ob es sich um einen geliebten Menschen oder eine Situation oder einen Freund oder eine Beziehung handelt, die endete oder dass jemand gestorben ist, darüber nachdachte, nachdem Sie die Traurigkeit von etwas durchgemacht haben, auch Sie bekommen dieses „ewige Leuchten“.

„Nun, sie sagen, dass Leute kommen, dass Menschen gehen, dieser besondere Diamant ist etwas ganz Besonderes. Und obwohl du vielleicht gegangen bist und die Welt es vielleicht nicht weiß, sehe ich immer noch, dass du himmlisch bist. (...) Wenn mir kalt ist, gibst du mir ein Licht. Wenn ich im Schatten bin, spüre ich ein Immerglühen in mir „, heißt es in einem Teil des Liedes.

