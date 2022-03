So bereiten Sie das beste peruanische Süßkartoffelpüree-Rezept zu

Das neue Rezept des Tages, und diesmal ist es sehr einfach zuzubereiten. Es ist eines der am meisten konsumierten Lebensmittel in Peru, Süßkartoffel. Nahrhaft und das haben wir in verschiedenen typischen Gerichten unserer Gastronomie gesehen. Wenn es Kartoffelpüree gibt, warum nicht Süßkartoffel?

Es ist ein guter Zeitpunkt, um unsere kulinarischen Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen und zu zeigen, dass Sie überleben können, ohne konzentriertes Essen oder in einem Restaurant kaufen zu müssen. Daher bringt Acomer.pe das Rezept zum Kochen von Süßkartoffelpüree mit, mit dem Sie sich mit Nährstoffen für Ihren Körper ernähren können. Denken Sie daran, alle Zutaten zu beachten und die Zubereitung in der richtigen Reihenfolge zu befolgen.

Zu Hause gab es Zweifel, wie man ein Süßkartoffelpüree zubereitet, was je nach Größe der Portion recht einfach ist. Ein Erklärvideo kann die Anfrage lösen. Nehmen Sie ohne weiteres zur Kenntnis.

ZUTATEN

- 1 Kilo Süßkartoffel ohne Haut

- 2 Tassen heißes Wasser

- 3 Einheiten Sternanis

- 1/2 Einheit Orangenschale

- 3 Einheiten Zimtstangen

- 1/4 Teelöffel Salz

- 2 Esslöffel Butter

- 4 Esslöffel Honig

- Muskatnuss (je nach Geschmack)

- 1/2 Orangenschale

ZUBEREITUNG

- In einen Topf die Süßkartoffel ohne Schale geben, heißes Wasser hinzufügen und dann die Sternaniseinheiten, Orangenschale, 3 Zimtstangen und Salz hinzufügen, um das Kochen zu beschleunigen.

- Dann 20 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. Orangenschale, Sternanis und Zimt entfernen.

- Mit Hilfe eines Schneebesens, einer Gabel oder eines Spatels zerkleinern. Füge die 2 Esslöffel Butter hinzu und lass sie mit der Süßkartoffel vermischen, um die 4 Esslöffel Honig hinzuzufügen.

- Sie können Muskatnuss oder Salz nach Geschmack hinzufügen und dann alles mischen, um die Textur des Pürees zu erreichen. 1/2 Orangenschale zum Mischen verwenden und heiß servieren.

- Der nächste Schritt besteht darin, es auf einem Teller zu servieren, um es mit der Orangenschale zu dekorieren, damit es ein besonderes Aroma erhält und Sie es probieren können.

ERKLÄRVIDEO

ÜBER SÜSSKARTOFFEL

Laut Andina reicht der Anbau dieser in Peru heimischen Knolle in der Region Ayacucho etwa 8.000 Jahre zurück. Es ist auch als Süßkartoffel, Süßkartoffel, Apichu (Quechua) und Tuctuca e Tipali (Aymara) bekannt.

Das International Potato Center (CIP) bewahrt mehr als 2.000 Süßkartoffelsorten, darunter die lila. Diese ist weniger süß als gelbe oder orange Süßkartoffeln, aber ihr Fruchtfleisch ist kompakter und zeichnet sich durch ihre violette oder lila Färbung aus.

Der Hauptbeitrag von lila Süßkartoffeln besteht darin, ein ausgezeichnetes Antioxidans zu sein, das zur Bekämpfung von oxidativem Stress und metabolischem Syndrom beiträgt. sowie zur Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einschließlich der Bekämpfung von Diabetes. Daher wird empfohlen, es als Gemüse oder als Süßes zu konsumieren.

Auf der anderen Seite kann es aufgrund seiner Vielseitigkeit vom Meeresspiegel bis zu einer Höhe von 2.500 Metern gepflanzt werden, sodass es an der peruanischen Küste, in den Bergen und im Dschungel präsent ist.

LESEN SIE WEITER