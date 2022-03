Ramón Arroyo, der „Ironman“, der mit Multipler Sklerose konkurriert: „Ich habe der Krankheit 3 Jahre lang den Rücken gekehrt und Sport hat mein Leben verändert“

„Ich war ein gewöhnlicher Typ, der getan hat, was jeder gewöhnliche Mensch in seinem täglichen Leben tun sollte: die Schule beenden, aufs College gehen, einen Job finden, um zu wachsen, sich zu verbessern und erfolgreich zu sein. Es entsprach dem durchschnittlichen Schema einer Person, die bis zum 15. August 2004 das getan hat, was sie tun musste „, erinnert sich Ramón Arroyo im Dialog mit Infobae, als er sich darauf vorbereitet, zusammen mit dem Re Max-Team das Ironman-Medium in San Juan (Argentinien) zu spielen.

„Ich habe viele Jahre als kaufmännischer Manager für verschiedene Regionen der Welt gearbeitet. In einem spanischen multinationalen Unternehmen mit Verbindungen zum Nahen Osten und Fernen Osten war er in den letzten Jahren für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens und die Suche nach strategischen Vereinbarungen in der Branche verantwortlich. Aber an diesem Tag beschloss das Leben, uns zu überraschen, und uns passierte etwas Außergewöhnliches. Etwas Außergewöhnliches „, fährt der ehemalige Geschäftsmann und heute ein semiprofessioneller Athlet fort.

„Ich war mit meiner Freundin im Urlaub in Almeria (im Südosten Spaniens) an einem wunderschönen Ort mit wunderschönen Stränden mit kristallklarem Wasser. Wir haben alles genossen: Tauchen, zum Strand gehen, romantisches Abendessen... Aber an diesem Tag war ich ziemlich müde und beschloss, in der Wohnung zu bleiben. Ich rauchte und irgendwann fiel mir die Zigarette nicht einmal, sondern ein paar Mal aus der Hand. Zur gleichen Zeit, als ich nach der Getränkedose griff, begann meine Hand zu zittern. 48 Stunden später hatte ich eine Hemiplegie auf der ganzen rechten Körperseite. Ich war nicht in der Lage, diesen Sektor zu kontrollieren. Ich konnte kaum laufen.“

„Im Alter von 32 Jahren hatte ich die ersten Manifestationen von Multipler Sklerose (MS)“, sagt Ramón über die Autoimmun- und neurodegenerative Erkrankung unbekannter Ursachen, die Myelin direkt angreift, eine Substanz, die Nervenfasern umhüllt, was zu einer schlechten Kommunikation und einer Unterbrechung der elektrischen Signale führt zwischen Neuronen.

Ramón Arroyo kehrte der Krankheit drei Jahre lang den Rücken zu

Obwohl es dank des Fortschritts von Wissenschaft und Technologie jetzt einfacher ist, die Krankheit zu diagnostizieren, verrät Arroyo, dass ich vor 18 Jahren „keine Ahnung hatte, was mit mir passiert ist. Vor ein paar Tagen hatte ich einige Nackenschmerzen gehabt. Ich dachte, es könnte ein Bandscheibenvorfall sein, aber natürlich waren die Hernien nicht so brutal, dass sie eine Lähmung im Gesicht verursachten. Ich hätte nie gedacht, dass MS behandelt werden könnte, ich wusste nicht einmal, dass es diese Krankheit gibt.“

„Ich hatte wirklich Angst. Zuerst wurde bei uns ein Herz-Kreislauf-Unfall diagnostiziert, ein Schlaganfall. Aber nach einigen Tests stellten sie fest, dass es nichts Ungewöhnliches gab. Es war selbst für die Ärzte selbst überraschend „, erklärt der Spanier über die ersten Monate, in denen er mit seiner Freundin von einem medizinischen Zentrum zum anderen ging, ohne Gewissheit darüber zu finden, was wirklich mit ihm passiert ist.

„Vier Monate später hatte ich einen Rückfall und wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert und dort war ein Arzt von Anfang an sehr klar, dass es sich um Multiple Sklerose handelte, sie testete mich und bestätigte es.“

Ramóns erste Haltung gegenüber dem Ergebnis misstrauisch gegenüber dem Ergebnis war aufgrund der schlecht beratenen früheren Diagnosen Skepsis: „Ich denke, mein Gehirn versuchte sich vor dem zu schützen, was sie mir sagten. Ich bezweifelte, ob der Bericht korrekt war, sah aber gleichzeitig eine Infografik über die Krankheit mit 12 Punkten, und als ich sie las, wurde mir klar, dass ich 12 von 12 Jahren war.

Von diesem Moment an änderte sich ihr Leben. Nicht nur sein eigenes, sondern auch das seiner Freundin Inma, die sagt, es sei eine grundlegende Säule geworden. Während des Interviews spricht Ramón im Plural darüber, wie sie mit der Krankheit lebt, obwohl er sich nicht dafür entschieden hat: „Wir waren zusammen, sie hätte sagen können: 'Schau Ramón, ich bin hier angekommen. Ich möchte mit einem gesunden Mann zusammen sein, der mir keine Probleme bereitet. 'Aber sie hat nie daran gezweifelt, an meiner Seite zu sein.“

Ramón heiratete Inma und gründete eine Familie.

VON DEPRESSIONEN ZUR ÜBERWINDUNG

„Ich habe der Krankheit drei Jahre lang den Rücken gekehrt. Ich konnte es nicht akzeptieren, ich akzeptierte nicht mit der Unsicherheit zu leben, was mit mir passieren könnte. Aus Angst, dass er nicht wissen würde, wann er einen Ausbruch haben würde oder welche Art von Rückfall er haben würde. Damit zu leben und zu akzeptieren, unter diesem Damoklesschwert zu leben (Definition, die verwendet wird, um Angst vor drohender Bedrohung oder Gefahr auszudrücken) ist sehr schwierig.“

Das Hauptmerkmal von MS in 85% der Fälle ist das Auftreten mehrerer Ausbrüche und Remissionen. Die erste kann zwischen 24 und 72 Stunden dauern und in jedem von ihnen neurologische Folgen haben, abhängig von der Intensität, mit der sie auftritt, und dem betroffenen Sektor, während die zweite einem Zeitraum entspricht, in dem sich die Krankheit nicht explizit manifestiert und eine vollständige, teilweise oder hartnäckig. In jedem Fall verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Patienten ebenso wie sein kognitives System bei jedem neuen Ausbruch.

„Aber mit der Geburt unseres ersten Kindes wurde mir klar, dass ich mich nicht der MS schuldig gemacht habe. Ich war dafür verantwortlich, mit der Krankheit zu leben, die mich berührt hatte, und dieses Kind war für nichts verantwortlich. Er brauchte einen Vollzeit-Vater, der spielen, kitzeln und ihm all die Liebe geben wollte, die ein Kind braucht. Das war der wichtigste Wendepunkt bei der Entscheidung, auf mich selbst aufzupassen und zu versuchen, mit der Krankheit zu leben „, erklärt er aufgeregt.

Gleichzeitig definiert der 51-Jährige aus Bilbao Multiple Sklerose als Die Krankheit der Unsicherheit: „Ich sage, dass das Schlimmste nicht die neurologischen Folgen sind, die jeder Ausbruch für Sie verursachen kann. Man kann sich mit mehr oder weniger Rehabilitationsarbeit erholen, weil Gehirn und Körper so klug sind, dass sie versuchen, diese verlorene Kapazität wiederherzustellen: Wenn Sie beispielsweise bei einem Ausbruch nicht mehr laufen können, suchen Sie einen Rollstuhl und lernen, sich zu bewegen. Wenn Sie die Fähigkeit verlieren, Ihre rechte Hand zu bewegen, schreiben oder füttern Sie am Ende mit der linken Hand. Es gibt eine Gewissheit.“

„Aber das Schlimmste ist, zu leben und zu wissen, dass ich heute mit Ihnen spreche und dass ich ein Ironman-Medium machen werde, aber dass ich gleichzeitig keine Gewissheit habe, dass ich keinen Ausbruch haben werde und dass ich am Sonntag, anstatt in San Juan zu sein, mitten in der Behandlung in einem Krankenhaus bin“, erklärt er.

„Das Leben damit ist sehr kompliziert, da es nicht darum geht, einen Wettbewerb oder ein Barbecue mit Freunden oder eine andere Aktivität zu verpassen, aber bei jedem Ausbruch könnten Sie die Fähigkeit verlieren, zu arbeiten oder alltägliche Dinge im Leben zu tun. Wenn Sie mit dieser Unsicherheit leben, treffen Sie viele Entscheidungen: den Arbeitsplatz wechseln, mehr Kinder haben, ein Haus kaufen oder einfach eine Hotelreservierung bezahlen, um im August in den Urlaub zu fahren. Wie auch immer, wir haben gelernt, dass wir diese Entscheidungen treffen müssen, weil wir weiterleben müssen.“

Ramón Arroyo trat 2013 beim Ironman in Barcelona an

SEINE VERBINDUNG ZUM SPORT UND WIE ES IHM HALF, AUS DER DEPRESSION HERAUSZUKOMMEN

Ramón Arroyo war einer der Typen, die Anfang des Jahres ins Fitnessstudio gingen und die Jahreskarte bezahlten, aber nach zwei oder drei Monaten gab er sie aus irgendeinem Grund auf. Bei der Diagnose MS und nachdem er einer Depression erlegen war, nutzte er Sport als therapeutisches Instrument, um mit der Krankheit zu leben. „Was ich nicht wusste, war, dass ich so weit kommen würde“, sagt der Spanier, der heute die Marathons und den halben Ironman, an denen er teilgenommen hat, nicht mehr gezählt hat.

Seine Leidenschaft für die Leichtathletik entstand aus seinem Instinkt zur Überwindung: „Ich begann nur 100 Meter zu joggen, weil mir ein Arzt sagte, dass ich aufgrund der Krankheit und Verletzungen meines Gehirns nicht erreichen könnte. Ich habe es geschafft und nach und nach die Entfernungen vergrößert: von 100 auf 200, einen halben km, 1 km, 2, 5, 10. Später entschied ich mich für Halbmarathons und das brachte mich dazu, einen Marathon zu versuchen.“

Der Spanier, der sich rühmt, kein halbherziger Mann zu sein, setzte mit einem Wettbewerb, der einen Wendepunkt in seinem Leben markierte, auf mehr: den Ironman 2013 in Barcelona, ein Wettbewerb, der aus 42,2 Kilometern Marathon, 3,80 km Schwimmen und 180 km Radfahren bestand.

„Ich erinnere mich mit großer Freude und Glück an diesen Tag. Das Ziel war nicht, den Test zu beenden, sondern mit all den vorherigen Vorbereitungen dort angekommen zu sein. Ich fühlte viel Frieden und Zufriedenheit, als ich die Ziellinie erreichte „, erinnert sich Ramón, der in dem Film über seine Geschichte (100 Meter, auf Netflix) den emotionalen Moment sehen konnte, als er in Begleitung seiner Familie die Grenze überquerte. „Der Oktober 2023 wird 10 Jahre davon markieren, und wenn die Krankheit es mir erlaubt, würde ich gerne dort sein“, sagt er eifrig und fügt hinzu: „Sport wurde zu einem wichtigen Bestandteil meines Lebens. Es ist lustig, aber in gewisser Weise bin ich ein Profisportler, der alt und behindert ist.“

Im Alter von 51 Jahren ist Arroyo bereits in San Juan, um am Halbmarathon der Provinz (1900 Meter Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Marathon) mit Sebastián Sosa vom Re Max-Team teilzunehmen, mit dem er zum letzten Mal trainiert hat: „Ich bin sehr aufgeregt, mir wurde gesagt, dass San Juan ein sehr schöne Stadt zum Genießen. Ich möchte Spaß haben, ohne zu vergessen, dass es sich um einen Wettbewerb handelt.“

Ramón trainierte mit seinem Freund, um die Ironman-Hälfte von San Juan zu spielen

Ramóns Gegenwart wurde nicht nur praktisch ein semiprofessioneller Athlet, sondern unterscheidet sich auch stark von dem, was er vor der Diagnose von MS hatte. In Bezug auf seine Beschäftigungssituation zwang ihn die Krankheit, seinen Job beim multinationalen Unternehmen aufzugeben: „Es war ein sehr intensiver Job mit vielen Reisen, Verantwortlichkeiten und Drücke. Mein Gehirn ist für solche Dinge nicht mehr da. Sie können keinen Job machen, wenn Ihr Gedächtnis versagt oder wenn Sie Schwierigkeiten haben, klar zu sprechen oder zu denken. Ich musste gehen und mit der spanischen Regierung kämpfen, um meine Unfähigkeit anzuerkennen. Ein Kampf, der nicht nur mir gehört, sondern auch der vieler Menschen.“

Aber das hat ihn nicht aufgehalten. Er möchte nicht still sitzen, obwohl Ruhe eine der medizinischen Empfehlungen in seiner Situation ist: „Ich habe beschlossen, die Möglichkeiten zu nutzen, die mir das Leben bietet, und eine finanzielle Rendite zu erzielen, denn nachdem sich alle Rechnungen nicht von selbst bezahlen, essen Kinder jeden Tag und so weiter.“

Dank seiner Erfahrung und seiner Art, das Leben seit 18 Jahren zu sehen, gehört Ramón Arroyo zu denjenigen, die ausgewählt wurden, um Motivationsgespräche unter dem Motto „Kapitulation ist keine Option“ zu halten, wie er kürzlich bei der Re Max-Veranstaltung für Argentinien/Uruguay vor mehr als zweitausend Menschen gehalten hat.

Darüber hinaus arbeitet er bei verschiedenen Veranstaltungen mit Organisationen zusammen und ist stolz auf seine Solidaritätsarbeit: „Ich nutze die Popularität, um nicht nur unsere Sache, sondern auch die anderer mit wenig bekannten Krankheiten sichtbar zu machen.“

Heute ist Ramón ein glücklicher Mensch, der ein Leben wie jedes andere führt, aber versteht, dass er mit einer chronischen Krankheit leben muss. „Die Krankheit wird uns Dinge wegnehmen, aber sie wird es uns ermöglichen, neue zu erschaffen. Da wir positiv sind, müssen wir MS als Ausrede verwenden, um solche Dinge zu tun, die wir nie gewagt haben. Jetzt haben wir die Ausrede, weil wir verrückt sind, MS haben und niemand nein zu uns sagen wird (lächeln)“.

Laut der Website Neurología.com leiden schätzungsweise rund 2,5 Millionen Menschen weltweit an der Krankheit. In Europa sind es 700.000 Menschen, während Spanien eine Rate von 80-180 Fällen pro 100.000 Einwohner hat.

