Putin ordnete eine brutale Jagd auf Beamte wegen Hochverrats an

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo





Als der Russe seine Generäle über den Plan zur Invasion der Ukraine informierte, schien alles sehr einfach zu sein, aber die aktuellen Umstände zeigen ein komplexes Szenario, das sich im Laufe der Zeit ausgebreitet hat und zu einer Situation geführt hat, die nicht in den Plänen des Kremls enthalten war.

Einen Monat nach Beginn der Operation, im Laufe der Tage, ist die militärische Macht Moskaus jenseits des heftigen Widerstands der Verteidiger zu spüren, was die Zerstörung durch russische Bombenanschläge auf verschiedene ukrainische Städte bezeugt. Heute, mit Beginn der Belagerung von Kiew, der Hauptstadt des Landes, besteht die Befürchtung, dass sich eine weitere Eskalation der Gewalt in der gesamten Ukraine ausbreiten wird. Trotz des unaufhaltsamen Vormarsches der Moskauer Truppen ist der russische Feldzug gegen die Ukraine zumindest im ersten Monat seiner Gründung für viele ein Misserfolg wie ursprünglich geplant.

Bis zu dieser Woche hat Russland offiziell sieben seiner Generäle verloren, die in der Ukraine kämpften; Verluste ereigneten sich in weniger als einem Monat . Wie von Beamten aus Washington und der Europäischen Union (EU) bestätigt, müssen diese unerwarteten Opfer hochrangiger Beamter zu schwerwiegenden Betriebsfehlern hinzugefügt werden. Zu den wichtigsten zählte der britische Geheimdienst auf die Desorganisation der Kommunikation und die mangelnde Disziplin seiner Soldaten als ein Element, das den raschen Erfolg der Invasion der Ukraine verhinderte.

Das schockierendste Ereignis für Moskau wurde jedoch gestern Freitag von der britischen Presse gemeldet und stellte fest, dass ein Senior Der russische Militärbeamte, Oberst Juri Medvechek, Kommandeur einer Panzerbrigade, wurde von seinen eigenen Offizieren und Soldaten in einer Revolte wegen der Verluste getötet, die eine Panzerkolonne in seiner Obhut erlitten hatte, für die er von seinen Männern als funktionsunfähig und feige für die Todesfälle mehrerer seiner Gefährten. Die britische Version der Umstände von Medvecheks Tod wurde von Moskau noch nicht bestätigt oder abgelehnt. Die schrecklichen Details wurden jedoch vom Korrespondenten des arabischen Fernsehsenders Al-Jazzera aus Mariupol bestätigt, der berichtete, dass Medvechek von einem Panzer seiner Brigade getroffen wurde, angeführt von einem jungen Leutnant, der ihn buchstäblich zerquetschte, als der Offizier absichtlich auf dem Rücken lag und über seinen Körper ging.

Auch in Richtung der offiziellen Berichterstattung der ukrainischen Regierung und eines geheimen Berichts aus Washington haben die ukrainischen Streitkräfte bis zum 24. März den Verlust von 14.902 russischen Soldaten verursacht, die seit Kriegsbeginn neutralisiert wurden. Aus dem US-Geheimdienstbericht geht auch hervor, dass sie 1.674 Truppentransporter, 487 Panzer, 249 Artilleriegeschütze, 62 Tankwagen, 82 Mehrfachraketenstartsysteme, 123 Hubschrauber, 102 Flugzeuge, 52 Flugabwehrbatteriesysteme, 31 bemannte Fahrzeuge (Drohnen) und 2 Schiffe wurden versenkt, während Die restlichen 4 wurden mehr oder weniger durch bescheidene ukrainische Flugzeuge beschädigt.

Abgesehen von diesen bestätigten Verlusten ist eine der größten Sorgen des Kremls die Anzahl seiner Generäle, die im Operationssaal getötet wurden, da sie alle Kommandeure mit zwei und drei Sternen waren, darunter ein Generalleutnant, der die höchste Zahl an Opfern hochrangiger Offiziere in der russischen Armee darstellt seit dem Zweiten Weltkrieg. Selbst bei der sowjetischen Invasion in Afghanistan war der Verlust von Männern und Ausrüstung an die muslimischen Mudschaheddin - die später die schreckliche Terrororganisation Al-Qaida und die Taliban bilden sollten - äußerst schwerwiegend und führte letztendlich zu einer demütigenden Niederlage und einem Rückzug aus Moskau zu dieser Zeit hat nie den Verlust von sechs seiner Generäle in 30 Tagen des Kampfes verzeichnet.

In diese Richtung veröffentlichte Mykhailo Podoliak, Leiter der Berater für nationale Sicherheit des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, am vergangenen Donnerstag eine Erklärung, in der es hieß, dass russische Generäle, die im Kampf getötet wurden, weil sie die ukrainischen Fähigkeiten durch die Verwendung eines veralteten Kommunikationssystems unterbewertet hatten, das dies ermöglichte fange sie ab.

Yakov Rezantsev, der siebte General, der in der Ukraine getötet wurde

Die westlichen Einschätzungen des Todes russischer Kommandeure sind etwas realistischer. Ein französischer Diplomat, ein Experte für Sicherheit, teilte der Presse in Paris am vergangenen Mittwoch mit, dass tatsächlich mindestens sechs russische Generäle in der Ukraine gestorben seien. Nach Angaben des französischen Vertreters waren fünf dieser Opfer auf Fehlfunktionen alter russischer elektronischer Kommunikationsgeräte zurückzuführen, die nicht ordnungsgemäß betrieben wurden, und setzten den Standort des Militärs Angriffen auf ihre Positionen vor Ort aus. Der französische Diplomat sagte, er sei sich bewusst, dass die ukrainischen Behörden den Verlust eines sechsten russischen Generals verzeichnet hätten, dass dieser Kommandant jedoch infolge einer Nachtoperation eines Scharfschützen gefallen sei, der es schaffte, ihn aus einer nicht näher bezeichneten Entfernung abzuschießen, was auch die Aufmerksamkeit auf die Nichtbeachtung von regelt grundlegende Sicherheitsmaßnahmen in russischen Militärlagern, insbesondere nachts, wenn die Operation eines Scharfschützen seine Erfolgschance im Zusammenhang mit einem Angriff während der Tagesstunden auf 30% reduziert.

Für den NATO-Geheimdienst kämpfen russische Generäle an vorderster Front angesichts verschiedener Disziplinlosigkeit junger Soldaten mit wenig Erfahrung und der Schwäche der mittleren Manager, sie auf das Schlachtfeld zu führen. Mit anderen Worten: Generäle müssen an die Front des Kampfes gehen, um ihre Befehle durchzusetzen, was sie einem größeren Risiko aussetzt, als es normalerweise in diesen militärischen Hierarchien zu beobachten ist.

Gleichzeitig erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch in Washington, dass das klügste, was Moskau derzeit tun könne, darin besteht, die Entscheidung zu treffen, diesen Konflikt zu beenden und die militärische Aggression gegen die Ukraine einzustellen. Ebenfalls am vergangenen Donnerstag berichtete das britische Verteidigungsministerium, dass die Erlangung der Flugsicherung Russlands Hauptziel in den frühen Tagen des Konflikts war und dass sein Versäumnis, dies zu tun, seinen operativen militärischen Fortschritt exponentiell reduzierte. Diese Einschätzung wird beibehalten, auch wenn das russische Militär heute Kiew, die ukrainische Hauptstadt, umgibt und andere strategisch wichtige Städte übernommen hat, in denen der Widerstand immer noch im Guerillakriegsmodus operiert.

Dieses militärische Szenario wurde nach Ansicht eines Militärexperten aus Washington, der Mitglieder des Institute for War Studies (ISW) ist und in ihren Aussagen darauf hingewiesen hat, dass die ukrainischen Streitkräfte und das Reservismus- und Zivilkorps - zumindest anfangs - den Russen besiegt haben Kampagne von Wladimir Putin ins Leben gerufen. Andere westliche Militärexperten glauben, dass die Kampagne der Ukraine auf eine Reihe von Luft- und Bodenoperationen durch ihre gepanzerten Panzereinheiten abzielte, um Kiew, Charkow, Odessa und andere ukrainische Städte zu erobern und in nicht mehr als 5 bis 8 Tagen einen Regierungswechsel in der Ukraine zu erzwingen. Im Moment scheiterte eine solche Operation kläglich, das Ziel der russischen Streitkräfte wurde innerhalb von 30 Tagen nicht erreicht und sie bewegen sich angesichts des ukrainischen Widerstands weiterhin langsam. Die russischen Fortschritte sind in einigen Teilen des Militärtheaters begrenzt, obwohl sie möglicherweise und innerhalb weniger Wochen ihr Ziel erreichen können, wenn ein Waffenstillstand nicht früher erreicht wurde. Es ist jedoch klar, dass sie ihre Ziele nicht gemäß dem ursprünglichen Plan erreicht haben.

Sekretär Austin sagte auf einer Pressekonferenz in Bulgarien mit dem bulgarischen Premierminister Kiril Petkov, dass die Russen an mehreren Fronten stagnieren, was wahr ist. In einer anderen Antwort auf die Frage, ob Moskau versuchen würde, Odessa zu erobern, war Austin vorsichtig und sagte, dass er zwar nicht über russische Planung oder Strategie sprechen könne, aber klar sei, dass die bis heute angewandten Taktiken auch keinen Hinweis darauf zeigen, dass Putins Truppen ihren ursprünglichen Plan beim Eintritt erfüllen und die Ukraine besetzen. um seine Regierung abzusetzen. Der Beweis, dass es für die Russen militärisch nicht gut lief, ist, dass sie brutale Techniken angewendet haben, die so aussehen, als würden sie humanitäre Korridore zur Evakuierung von Zivilisten und unbewaffneten Bevölkerungszentren angreifen, fügte Austin hinzu.

Die russischen Streitkräfte setzen jedoch ihre Offensive fort, die in vielen Fällen humanitäre Aspekte wie das Kriegsrecht selbst verletzt hat. Diese Woche warfen die ukrainischen Behörden der russischen Armee vor, wahllos eine Kunstschule bombardiert zu haben, in der 430 Menschen Flüchtlinge in der Stadt Mariupol waren, wo die Belagerung und brutale Aktionen russischer Truppen würden aufgrund des glaubwürdigen Verdachts, massive Kriegsverbrechen zu begehen, in die Geschichte eingehen.

Lokale Regierungsbeamte in Mariupol bestätigten, dass die Kunstschule vollständig zerstört wurde. Wenn es Überlebende gab, blieben die Menschen zu viele Stunden unter den Trümmern des Gebäudes, ohne dass aufgrund der Intensität des russischen Artilleriefeuers etwas unternommen werden konnte, um sie zu retten verhinderte es; dass es vor dem Angriff keine Informationen über das Schicksal dieser Flüchtlinge gibt, aber es wird angenommen, dass es keine Überlebenden gab. Es wird vermutet, dass die Zerstörung der Schule, in der Zivilisten vor den Bomben Zuflucht suchten, durch den Aufprall einer Kinzhal-Rakete - einer zerstörerischen Hyperschallgeschwindigkeitswaffe - verursacht wurde, die noch nie zuvor im Kampf abgefeuert wurde, und noch weniger gegen zivile Gebiete, die die Zerstörung des Gebäudes und der fast sicheren Tod der 450 Zivilflüchtlinge dort.

Eine andere westeuropäische Geheimdienstquelle, auf die Infobae zugreift, sagte, dass sie militärische Operationen in der Ukraine elektronisch überwachen und über unveröffentlichte Satellitenbilder auf die Schäden zugreifen konnten, die in der Schule entstanden sind, in der sich nur Zivilisten befanden, was darauf hinweist, dass dies dem durchgeführten Angriff ähnelt. am vergangenen Samstag auf einem Lager ukrainischer Waffen und Munition im Westen des Landes und nahe der Grenze zu Polen, so besteht kein Zweifel daran, dass bei beiden Angriffen Kinzhal-Hyperschallraketen auch gegen Zivilisten eingesetzt wurden, die Zuflucht im Schulgebäude suchten, was ein Kriegsverbrechen darstellt.

Angesichts dieser Aktion ist es nicht verwunderlich, dass der Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, darum gebeten hat, eine Untersuchung der Kriegsverbrechen voranzutreiben und die Vergewaltigungen von Mädchen und erwachsenen Frauen, die Russland begehen würde, als Instrument einzusetzen, um Terror zu erzeugen. Damit konzentrieren sich die Probleme, mit denen Wladimir Putin konfrontiert sein würde, nicht mehr nur auf seine verspätete und langsame Militäroperation zur Übernahme der Ukraine oder auf die Wirtschaftskrise, die sich als Produkt wirtschaftlicher und finanzieller Sanktionen über Russland abzeichnet.

Während dies geschieht, wird das Schweigen im Kreml zunehmend ohrenbetäubend seitens derjenigen Beamten, die es zuvor nicht gewagt hätten, den neuen „Zaren“ Wladimir zu befragen, und alles scheint Tag für Tag zu wachsen, wie viele russische Mega-Millionäre und mittelpolitische Kader in der Duma und Der Kreml macht sich Sorgen. Auf der anderen Seite wurde die jüngste Sanktionsrunde, die viel härter ist als die bisher bekannten, von der EU und Washington im Rahmen der Europareise von Präsident Biden in dieser Woche vorangetrieben, und sie scheinen verheerende Auswirkungen auf die russische Wirtschaft zu haben, die die Meinungen innerhalb des Putin-Regime wie nie zuvor unter russischen Beamten, die nicht als Politiker eines wirtschaftlich zerbrochenen Landes in der Geschichte bleiben wollen, geschweige denn als Komplizen und Kriegsverbrecher. Diese Situation in der russischen Politik hat dazu geführt, dass Putin seinen Geheimdiensten befahl, brutal nach Beamten zu suchen, die an dem beteiligt sind, was der Präsident als Hochverrat ansieht.

Angesichts dieser Situation argumentieren NATO-Beamte, dass die Gründe für die ersten Abtretungen politischer Kader aus dem Kreml und einiger russischer Mega-Millionäre verstanden werden müssen, von denen einige Moskau bereits mit ihren Familien verlassen haben und von der Europäischen Union geschützt wurden, die für die damalige Zeit sein und aus Sicherheitsgründen ihre Identität bewahren.

LESEN SIE WEITER: