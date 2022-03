Planen Sie selbst! An diesem Samstag veranstaltet Bogotá einen Tag der kostenlosen Impfung gegen das humane Papillomavirus

Anlässlich des Gedenkens an den Welttag zur Verhütung von Gebärmutterhalskrebs kündigte das Gesundheitsministerium von Bogotá an, dass sie zusammen mit der kolumbianischen Liga gegen den Krebs einen Tag der kostenlosen Impfung gegen das humane Papillomavirus (HPV) abhalten werden Samstag.

Nach Angaben des Unternehmens beugt das Biologikum Gebärmutterhalskrebs vor und forderte Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren auf, zu den 11 Punkten zu gehen, die in Bogotá für eine kostenlose HPV-Impfung eingerichtet wurden.

Der Gesundheitsminister von Bogotá, Alejandro Gómez, forderte die Männer auf, ebenfalls zu den Impfstellen zu kommen, um sich gegen die Krankheit impfen zu lassen. „Der heutige Tag beinhaltet einen kostenlosen Impfstoff für Frauen, aber ich lade alle Familien ein, damit Männer ihn auch anwenden können“, schrieb der Beamte über seinen Twitter-Account.

Sekretär Gómez erklärte daraufhin, dass es im „Fall von Männern leider nicht kostenlos ist, weil der nationale Impfplan es nicht für sie enthält, aber es ratsam ist (dass sie es anwenden)“.

Diejenigen, die den Impfstoff gegen das humane Papillomavirus erhalten möchten, können dies an den folgenden 11 aktivierten Punkten zwischen 8:00 Uhr morgens und 4:00 Uhr nachmittags dieses Samstags tun:

Nördlich von Bogota:

- Kolumbianische Liga gegen Krebs- Rennen 12 A # 77-34 (in der Nähe von Unilago).

- Einkaufszentrum Galerias.

- Einkaufszentrum Plaza Imperial.

- Bulevar Niza Einkaufszentrum.

- Tibabuyes Kolosseum.

Zentral östlich von Bogota:

- Einkaufszentrum Centro Mayor.

- Einkaufszentrum Mallplaza.

Südlich von Bogota:

- Einkaufszentrum Altavista.

Südwesten von Bogotá:

- Einkaufszentrum Paseo Villa del Río.

- Einkaufszentrum Gran Plaza Bosa.

- Cayetano-Kolosseum.

Nach der Ankündigung des HPV-Impftages in Bogotá kündigte der Gesundheitsminister außerdem an, dass er eine Anfrage an das Gesundheitsministerium richten werde, damit Männer den Immunisierer gegen das humane Papillomavirus auch kostenlos erhalten können.

„In der Prävention wie bei der Empfängnisverhütung liegt die Verantwortung bei ihnen und bei ihnen gleichermaßen. Dies ist auch eine gerechte Verteilung der Versorgung „, sagte Gómez.

Bild archivieren. Im Jahr 2021 nahmen die Fälle von Gebärmutterhalskrebs in Bogotá zu. Foto: ANDINA

In Bezug auf die Zahlen für Gebärmutterhalskrebs in Bogotá gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Inzidenz von Gebärmutterhalskrebs in der Stadt im vergangenen Jahr um 61,2% gegenüber 2020 von 1.223 Fällen auf 1.971 im Jahr 2021 gestiegen ist.

Nach Angaben des Unternehmens waren die Orte, an denen im Vorjahr die meisten Fälle von Gebärmutterhalskrebs gemeldet wurden: Suba mit 203; Kennedy mit 186; Engativa mit 140 und Bosa mit 111.

Angesichts der Zahlen forderte das Unternehmen die breite Öffentlichkeit erneut auf, HPV durch Immunisierung gegen die Krankheit zu verhindern und die entsprechenden DNA/HPV-Tests durchzuführen, um Gebärmutterhalskrebs frühzeitig zu erkennen, zu behandeln und zu heilen.





