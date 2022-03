Paloma Fiuza verrät, dass ihr Vater nach einer COVID-19-Infektion auf der Intensivstation ist: „Mein Vater wird da raus, ich bete“

Nachdem Paloma Fiuza als eines der Mitglieder von Esto es Guerra vorgestellt wurde, zögerte es nicht, der Produktion für diese Gelegenheit zu danken. Es gab jedoch eine Frage, die ihn zum Knacken brachte und dieses Lächeln verschwand. Der America Space wurde am Montag, dem 21. Februar, uraufgeführt.

An diesem Dienstag, dem 22. Februar, wurde die junge Frau von Herrn G als Teilnehmerin vorgestellt, die trotz familiärer Probleme auf dem Programm steht. Angesichts dessen zögerte Yaco Eskenazi nicht, ihn zu fragen, worum es ging.

Nachdem sie diese Frage gehört hatte, konnte Paloma ihr Weinen nicht eindämmen und erklärte, dass ihr Vater in einem schlechten Gesundheitszustand sei, der sich nach Komplikationen mit COVID-19 auf der Intensivstation befand.

„Ich habe ein ziemlich ernstes Familienproblem, es ist ein Thema mit meinem Vater, alles wird gut, leider ist das Problem von COVID sehr ernst. Ich möchte nur sagen, passen Sie auf sich auf, Sie müssen sich impfen lassen. Mein Vater wird da rauskommen, ich bete „, sagte der Brasilianer irgendwann und versuchte, ruhig zu bleiben.

Als Yaco Eskenazi ihn jedoch fragte, was er seinem Vater sagen würde, war Paloma Fiuza gedemütigter.

„Meine Familie weiß, wie sehr ich sie liebe. Ich dachte tatsächlich, ich würde in Brasilien bleiben, um sie zu unterstützen, aber ich kann nichts tun, mein Vater ist intubiert und ich mache dort nichts. Wir müssen warten, beten und alles wird klappen „, sagte Paloma und wurde von Natalie und Yaco zurückgehalten.

BOTSCHAFT AN SEINEN VATER

„Sag meinem Vater, weil ich die Gelegenheit hatte, ihn zu besuchen, dass ich ihn sehr liebe, dass die Familie bei ihm ist, dass ich hier bin, weil ich arbeiten muss, aber was auch immer passiert, ich werde dich sehen. Ich bin bei dir, ich liebe dich zu sehr, alles wird gut. Er ist auf der Intensivstation, er ist sediert, aber ich weiß, dass er mir zuhört, er hört den Gebeten zu. Alles wird klappen, man muss nur stark sein „, sagte einer Betroffener Fiuza.

Yaco und Natalie ihrerseits baten ihn, stark zu sein, und forderten die Öffentlichkeit auf, bei den Gebeten für die rasche Genesung des Vaters des Brasilianers zu helfen.

Nachdem er dies gesagt hatte, war Paloma ruhiger und traf sich mit den anderen Mitgliedern des Programms.

Nach dem Ende des Weltraums nutzte Paloma ihre Netzwerke, um ihren Fans für die Zeichen der Zuneigung zu danken, die sie erhalten hat, sowie für Gebete an ihren Vater für ihre schnelle Genesung.

„Ich danke Ihnen allen für Ihre Botschaften und Gebete“, schrieb die junge Frau ein Foto, auf dem ihr Vater zu sehen ist.

Paloma Fiuza dankt den Gebeten für ihren Vater. (Foto: Instagram)

WIE VIEL BEWERTUNG HAT DAS ERSTE PROGRAMM VON ESTO ES GUERRA ERHALTEN?

Die Rückkehr von Esto es Guerra wurde am vergangenen Montag, dem 21. Februar, durch das Signal von América Televisión an uraufgeführt feiert seine 10-jährige Übertragung. Die neue Staffel der Jugend-Reality-Serie stand unter der Leitung von Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, Sully Saenz, Gino Pesaressi und Cachaza, die beauftragt wurden, die neuen Mitglieder des Wettbewerbs vorzustellen.

Alles scheint darauf hinzudeuten, dass die Erwartung, wer die „Bomben“ erzeugen würde, dass die Zuschauer auf den Bildschirm geklebt wurden, da sie ihm 16,8 Bewertungspunkte in Lima und 17,2 in Lima +6 Städten verliehen haben.

Der Eintritt von Rafael Cardozo, Rosángela Espinoza, Fabio Agostini und Jossmery Toledo schaffte es, das Programm nach Angaben von Ibope Media auf dem ersten Platz in der Gesamtbewertungstabelle des Tages zu positionieren.

Auf dem zweiten Platz und ganz in der Nähe stand die nationale Fernsehserie „Maricucha“, die in Lima 16,3 Bewertungspunkte hatte, während sie in Lima +6 Städten 17,2 Punkte erzielte.

Dies sind die Charaktere, die jede Nacht in This is War zu sehen sein werden. (Foto: Verbreitung)

