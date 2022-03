Oscar 2022: Jane Campion die Geschichte des einzigen nominierten Regisseurs

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Die 94. Ausgabe der Oscars ist nur noch wenige Tage entfernt und damit hat die Euphorie für die wichtigste Auszeichnung in der siebten Kunst der Welt großes Interesse geweckt. Eine der wichtigsten und begehrtesten Kategorien ist „Best Director“. In diesem Jahr ist 2022 trotz der großen sozialen Revolution, die Frauen in verschiedenen kulturellen, politischen und sogar arbeitsrechtlichen Bereichen gerecht wird, nur eine Frau nominiert.

Jane Campion, die Favorit ist, um die Statuette zu gewinnen, konkurriert dank ihrer Arbeit in El Poder Del Perro, dem Westen, der Netflix - der größten Streaming-Plattform der Welt - ein für allemal seinen ersten Triumph in der Königskategorie der Zeremonie. Trotz dieser guten Vorhersagen würde ihr Triumph nicht nur ein weiteres Element in ihrem Lebenslauf darstellen, sondern auch die Möglichkeit, die dritte Frau zu werden, die diesen Preis in ihrer gesamten Geschichte gewinnt.

Die Lebensgeschichte dieser Regisseurin ist schnell zu einem Thema geworden, das in sozialen Netzwerken und den Medien von Interesse ist, nicht nur, weil sie die potenzielle Gewinnerin ist, sondern auch, weil sie ein großartiges Banner im Kampf um die Gleichheit der Nominierungen innerhalb der Oscars ist, die in den letzten Jahren wegen des Mangels an Frauen kritisiert wurden Bereiche innerhalb der Hauptkategorien, wobei „Best Management“ am häufigsten geändert werden muss.

Für Campion trägt diese Nominierung zu einem Rekord von zwei in derselben Kategorie bei, was für eine Frau einzigartig ist. DIE MACHT DES HUNDES (L bis R): PHIL JONES (ASSOCIATE PRODUCER - 1. REGIEASSISTENT), JANE CAMPION (REGISSEUR - PRODUZENT - AUTOR). Cr. KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX © 2021

Elizabeth Jane Campion wurde am 30. April 1954 in Wellington, Neuseeland, geboren und unter dem Lebensunterhalt, den ihre Eltern mit einem Unternehmen in der Schuhindustrie erwirtschafteten, beschloss sie 1975, Anthropologie an der Victoria University in Wellington zu studieren. Nachdem Campion ein Jahr lang durch Europa gereist war und Malerei an der Chelsea School of the Arts in London studiert hatte, zog er nach Australien, wo er 1979 einen Abschluss in Malerei an der Sydney School of the Arts der University of Sydney abschloss.

Als kurzen Bericht über sein romantisches Leben und die Familie, die er gegründet hat, heiratete Campion 1992 Colin David Englert. Ihr erstes Kind, Jasper, starb im Alter von 12 Tagen, aber 1994 wurde ihre Tochter Alice Englert geboren, die sich der Schauspielerei verschrieben hat. Jane und Colin ließen sich 2001 scheiden.

Bei anderen Auszeichnungen hat er diese Kategorie gewonnen FILE PHOTO: Regisseurin Jane Campion nimmt den Preis für den besten Regisseur bei den 27. jährlichen Critics Choice Awards am 13. März 2022 in Los Angeles, Kalifornien, USA, entgegen. Reuters/Mario Anzuoni/Datei Foto

In seiner beruflichen Laufbahn in der Welt der siebten Kunst gewann sein erster Kurzfilm Peel (1982) die Palme d'Or für den besten Kurzfilm bei den Filmfestspielen von Cannes 1986, aber internationale Anerkennung erlangte er mit seinem Film The Piano (1993). Mit diesem Film gewann er auf demselben Festival sowie den Best Director Award des Australian Film Institute und 1994 den Oscar für das beste Originaldrehbuch.

Ihre Filmkarriere hat bereits einen Präzedenzfall für die Eroberung von Frauen in der Welt der Filmregie, da sie die zweite Regisseurin war, die für den Oscar für die beste Regie in der Geschichte der Akademie nominiert wurde. 1993 gewann sie als erste Frau die Palme d'Or bei den Filmfestspielen von Cannes, ein Meilenstein, der sich erst 2021 wiederholte, als Julia Ducournau ihr Solo für ihren zweiten Spielfilm Titane erhielt.

Sie war die zweite Frau, die bei den Oscars für „Best Director“ nominiert wurde

1996 führte er Regie bei dem Film Portrait Of A Lady, der auf dem Roman von Henry James basiert und Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey und Martin Donovan in den Hauptrollen spielt. Holy Smoke (1999) vereinigte Champion wieder mit Harvey Keitel, diesmal mit der weiblichen Hauptrolle von Kate Winslet. In the Cut (2003) bot ein Erotik-Thriller, der auf der Bestsellerautorin Susanna Moore basiert, Meg Ryan die Möglichkeit, die Rollen des Familienkinos loszuwerden.

Außerhalb des Kinos war Jane die ausführende Produzentin des Dokumentarfilms Abduction: The Megumi Yokota Story (2006), aber 2009 veröffentlichte sie Bright Star, einen Film, der ihre Rückkehr zur Romantik im reinsten Stil von The Piano markiert. Es erzählt die Liebesgeschichte der Dichter John Keats und Fanny Brawne.

Im Jahr 2019 wurde ihr Film El Piano laut einer von der BBC organisierten Umfrage unter Filmexperten als bester Film aller Zeiten unter der Regie einer Frau ausgewählt, was zu einem weiteren großen Triumph für sie und Frauen in der Unterhaltungsindustrie beitrug, die ihn auch als einer der führenden aufgeführt haben Pioniere des Kinos und eine Figur, auf die die Revolution in Räumen folgt, die zuvor nur für „Männer“ in Betracht gezogen wurden.

Campio cuenta con trabajos en televisión DATEIFOTO: Die 78. Filmfestspiele von Venedig - Eröffnungsfeier - Ankunft auf dem roten Teppich - Venedig, Italien, 1. September 2021 - Die Drehbuchautorin, Produzentin und Regisseurin Jane Campion posiert. Reuters/Yara Nardi/Datei Foto

Seine vollständige Liste der Auftritte befindet sich nicht nur in Filmen, sondern auch in Kurzfilmen wie: The Lady Bug (Segment des Anthologiefilms To Each His Own Cinema) im Jahr 2007, The Water Diary (Segment des Anthologiefilms 8) im Jahr 2016, After Hours 1984, Peel: An Exercise in Discipline im Jahr 1982 oder Pannen der Verführung und Eroberung 1981.

Das Fernsehen ist eine weitere Plattform, auf der er mit großem Erfolg gearbeitet hat und beweist, dass seine Vielseitigkeit in der Arbeit eine seiner größten Eigenschaften ist, da er so Projekte wie 2017 Top of the Lake: China Girl (TV-Miniserie, gemeinsam mit Ariel Kleiman inszeniert), Top of the Lake (Fernsehserie, Co-Regie mit Garth Davis), Two Friends (Fernsehfilm) und Dancing Daze (Fernsehserie, Folge 1).

Ella es la única mujer nominada Oscar-Nominierte für die 94. Academy Awards als bester Regisseur sind (L-R) Kenneth Branagh, Paul Thomas Anderson, Jane Campion, Ryusuke Hamaguchi und Steven Spielberg, dargestellt in einer Kombination von Dateifotos. Reuter/Mark Blinch/Toby Melville/Johanna Geron/Mario Anzuoni

The Power of the Dog (The Power of the Dog) ist ein selbstgeschriebener und inszenierter westlicher Dramafilm, der auf Thomas Savages gleichnamigen Roman von 1967 basiert. Die Filmstars Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons und Kodi Smit-McPhee. Dieser Film führt mit 12 Nominierungen bei den 94. Oscar Awards, darunter Bester Film.

Zwölf Jahre vergingen zwischen der Premiere von Bright Star und The Power of the Dog. Glücklicherweise haben Kritiker, Publikum und Industrie mit Begeisterung die Rückkehr eines Regisseurs mit Stil erhalten, mit dem Chloé Zhao und Kathryn Bigelow als einzige Frau, die einen Oscar gewann, um Jane Campion nominiert werden konnte.

Sein Film ist der Favorit zu gewinnen FILE PHOTO: Die 78. Filmfestspiele von Venedig - Vorführung des Films „Die Macht des Hundes“ im Wettbewerb - Ankunft auf dem roten Teppich - Venedig, Italien 2. September 2021 - Regisseurin Jane Campion, Schauspieler Benedict Cumberbatch und Schauspielerin Kirsten Dunst posieren. Reuter/Yara Nardi

Nur sieben Frauen wurden für Best Director nominiert: Lina Wertmüller für Pasqualino Settebellezze (1976), Jane Campion for The Piano (1993) - ja, das ist ihre zweite Nominierung -, Sofia Coppola für Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow für The Hurt Locker (2009), Greta Gerwig für Bird Lady (2017), Emerald Fennell für Promising Young Woman (2020) und Chloé Zhao für Nomads Land (2020); davon gewannen nur Bigelow und Zhao die Statuette.

