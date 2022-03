„On the Mend“, das emotionale Lied, das Dave Grohl Taylor Hawkins widmete, als er nach einer Überdosis ins Koma fiel

Weitere Neuigkeiten über den Tod von Taylor Hawkins. Der legendäre Foo Fighters-Schlagzeuger wurde in der Nacht des 25. März in einem Hotel in Bogota, Kolumbien, leblos gefunden. Der 50-jährige Musiker war im Rahmen einer geplanten Lateinamerika-Tournee in diesem Land, bei der die Band als Starabschluss des Festival Lollapalooza Argentinien.

Die Nachricht von seinem Tod hat Fans auf der ganzen Welt schockiert und auch die mehrerer internationaler Künstler, die um den Tod trauern von Taylor Hawkins über soziale Netzwerke. Bisher wurden die Todesgründe nicht bekannt gegeben, es wurde jedoch zunächst spekuliert, dass dies mit der Verwendung von Betäubungsmitteln in Verbindung gebracht werden würde. Es wurde jedoch eine zweite Theorie aufgestellt: Laut dem Gesundheitsministerium von Bogotá wäre er an einem Herzinfarkt gestorben.

Inmitten der Ermittlungen wurde eine Anekdote, die der Anführer und Sänger von Foo Fighters während eines Interviews für einen Dokumentarfilm erzählte, auf Twitter viral. In dem Clip spricht Dave Grohl über das Lied, das er seinem Freund seit mehr als 25 Jahren gewidmet hat, als er aufgrund eines Heroin-Überdosis. Wir meinen „Auf dem Weg zur Besserung“.

„Ich weiß nicht, ob Taylor es weiß, aber auf dem Akustikalbum gibt es einen Song, der für ihn „On the Mend“ heißt. Ich habe es geschrieben, als er wegen einer Überdosis im Koma lag. Es geht um Taylor. Ich habe ihm nie gesagt, dass es für ihn ist. Es ist ein Liebeslied, das über einen sterbenden Freund spricht. Ich habe es aufgezeichnet und ich dachte, Sie würden es bemerken, aber wir konnten nie darüber sprechen. Darüber möchte ich auch nicht sprechen „, sagte er.

TAYLOR HAWKINS UND DIE BEZIEHUNG ZU

Der verstorbene Schlagzeuger von Foo Fighters hatte 2001, als er 29 Jahre alt war, einen Blick auf den Tod. Damals überdosierte er Heroin und fiel zwei Wochen lang ins Koma. Diese beunruhigende Erfahrung habe ihn vom Drogenkonsum abgehalten, sagte er vor einigen Jahren.

„Es gab ein Jahr, in dem die Feiertage etwas schwer wurden. Und Gott sei Dank hat mir dieser Typ eines Nachts die falsche oder falsche Zeile gegeben, und ich wachte auf und dachte: „Was zur Hölle ist passiert? „Das war ein echter Wendepunkt für mich“, sagte er 2018.

Auf dem Bild der Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins, der in der Nacht dieses Freitags, dem 25. März, in einem Hotel in Bogotá, Kolumbien, starb. Foto: Getty Images

In einem anderen Bericht teilte der Musiker 2021 herzzerreißende Details dieser Erfahrung mit. „ Ich habe eines Abends in London gefeiert und versehentlich etwas getan und es hat alles verändert. Ich glaubte dem Mythos vom verdammten Leben, hart und schnell zu leben und jung zu sterben. Ich bin nicht hier, um darüber zu predigen, dass ich keine Drogen konsumiere, weil ich es geliebt habe, aber ich habe für eine Weile die Kontrolle verloren und es hat mich fast erwischt „, sagte er.

Laut Taylor wurde das Aufwachen aus dem Koma zu einer Tatsache, die sich für sein Leben zum Besseren veränderte. „Ich bin froh, dass er mir damals auf den Kopf geschlagen hat. Ich würde auch nichts von dem nehmen, was ich getan habe oder was ich durchgemacht habe, weil alles Teil der Reise und der Reise ist. Ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein. “

LETRA DE „AUF DER BESSERUNG“

Noch einen Tag, den ich überlebt habe

Noch eine Nacht allein (Otra noche solo) Noch ein Tag, den ich überlebt habe

Noch eine Nacht allein

Achte nicht darauf, mir geht es gut

Ich atme alleine

Ich bin hier und ich bin auf dem Weg zur Besserung

Ich bin hier, und ich bin auf dem Weg zur Besserung, mein Freund.

Weck mich wenn die Stunde kommt

Weck mich mit meinem Namen

Wir sehen uns irgendwo auf der Linie

Wir sind wieder angebunden

Noch einen Tag, den ich überlebt habe

Noch eine Nacht allein

Achte nicht darauf, mir geht es gut

Ich atme alleine

Ich bin hier und ich bin auf dem Weg zur Besserung

Ich bin hier, und ich bin auf dem Weg zur Besserung, mein Freund.

Weck mich wenn die Stunde kommt

Weck mich mit meinem Namen

Wir sehen uns irgendwo auf der Linie

Wir sind wieder angebunden

Ich bin hier und ich bin auf dem Weg zur Besserung

Ich bin hier und ich bin auf der Besserung meines Freundes (x2)

Warst du es? Sat Alone, los geht's...

Schließ deine Augen und bleib eine Weile

Um mich dahin zu bringen wo du hingehst

Einzelakte wir gehen die Meile

Wer wandert zurück nach Hause

Ich bin hier und ich bin auf dem Weg zur Besserung

Ich bin hier und ich bin auf der Besserung meines Freundes (x2)

Warst du es? Ich saß alleine

Los geht's... (x4)

