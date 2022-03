Olga Zumarán rät den Jungs des Showbusiness: „Sie glauben, dass der Skandal Geld gibt, treten Sie auf den Boden“

Im November 2021 gelang es Olga Zumarán nach einer Hysterektomie, also der vollständigen Entfernung ihrer Gebärmutter, Gebärmutterhalskrebs zu besiegen. Diese Episode hat das Leben der peruanischen Schauspielerin, die jetzt Botschafterin der Kampagne „Utero ohne Scham“ ist, vollständig geprägt.

Aufgrund ihrer langen Karriere im peruanischen Fernsehen möchte die erinnerte Eva Olazo de Mil Oficios ihre Anhänger über die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen informieren. Dank dieser diagnostizierte Olga rechtzeitig ihre onkologische Erkrankung und hatte bessere Chancen auf eine schnelle Genesung.

„ Ich weiß, dass ich Menschen beeinflussen kann, dass sie sich nicht schämen und ihre Kontrolle übernehmen. Leider gab es zu meiner Zeit keine Impfstoffe, jetzt gibt es Impfstoffe gegen das humane Papillomavirus. Deshalb sage ich Frauen immer, sie sollen mit Prävention arbeiten und gesund zu ihrem Gynäkologen gehen „, kommentierte sie in einem Interview für die Zeitung La República.

Über seinen Erfolg im Fernsehen fügt Zumarán hinzu, dass er genau weiß, dass das Medium aufregend ist, obwohl Popularität und Ruhm kurzlebig sind. „ Wichtig ist, dass Sie Ihre Spuren als guter Mensch, guter Schauspieler, guter Moderator hinterlassen, damit sie sich liebevoll an Sie erinnern. Das steht bereits im Buch der Show, der Enzyklopädie, wie sie sagen, und es bereitet mir große Freude „, fügte er hinzu.

WAS DENKST DU ÜBER DIE SHOW BOYS?

Obwohl sie keine Namen sagte, behauptete die ehemalige Schönheitskönigin, die neue Generation peruanischer Fernsehfiguren, die die Zeit erzählen, gut zu kennen, dieselben, die aufgrund ihrer Skandale zu Nachrichten werden.

„Diese Leute denken, dass das Leben nicht passieren wird. Wenn Sie 20 oder 30 sind, sehen Sie 60 oder 70er so weit weg und Sie wissen nicht, dass alles endet, wenn Sie sich umdrehen, wie die Pandemie, die uns alle eingesperrt hat. Sie glauben, Skandal gibt Geld, dass sie dich einstellen. Sie sagten mir: „Mach einen Skandal, um eingestellt zu werden“, sagte er.

Olga Zumarán empfahl ihnen, ihrem Rat zu folgen: „Geh an Land, arbeite, lerne, spare dein Geld; sei nicht bei den Karren des Jahres“. Er weist auch darauf hin, dass sie Spaß haben können, aber mit Bewusstsein und Kontrolle: „Sie müssen etwas Management haben, weil Ihre psychische Gesundheit stark geschädigt wird.“

Das Leben der Schauspielerin ist bereits außer Gefahr. (Foto: Instagram)

ES IST DER SCHWERSTE MOMENT DES JAHRES 2021

Im September desselben Jahres hatte Olga Zumarán eine prämaligne Läsion an ihrem Gebärmutterhals, die durch Kolposkopie festgestellt wurde. „Das erste, was mir in den Sinn kam, war die Idee des Todes. Ich dachte darüber nach, wie lange ich am Leben bleiben könnte, es könnten ein paar Jahre oder nur Monate sein. Niemand in meiner Familie hat jemals an dieser oder einer anderen Art von Krebs gelitten „, sagte er El Comercio, als er von den Ergebnissen hörte.

Vor diesem Eingriff hatte die ehemalige Schönheitskönigin ihre jährliche Routineuntersuchung durchgeführt, bei der der Arzt eine Anomalie feststellte und diese zweite Untersuchung anordnete, die das Bild des Gebärmutterhalses vergrößerte und die Läsion identifizieren konnte.

Nachdem sie sie beurteilt hatte, war sie entschlossen, eine erfolgreiche Hysterektomie durchzuführen, sodass sich der Krebs bereits außerhalb ihres Körpers befindet. „Sie haben meine Eierstöcke, Eileiter und Gebärmutter entfernt, die Ärzte sagen mir, dass ich eine sehr gute Prognose habe, weil sie die Krankheit zuerst bekommen haben“, sagte er nach der Operation.

Olga Zumarán wurde einer Hysterektomie unterzogen. (Foto: Essalud)

