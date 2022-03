Miami und Cusco, die Städte, in denen die Peruaner 2021 am meisten reisten

Laut dem jüngsten Bericht von Despegar, dem führenden Reiseunternehmen in Lateinamerika, waren die Vereinigten Staaten das beliebteste Reiseziel für Peruaner, wenn es darum geht, im Jahr 2021 zu reisen und ihren Urlaub zu planen. Fünf US-Städte führten die Rangliste unter den Top 10 der internationalen Reiseziele an.

„Miami ist ein Reiseziel, das aufgrund seiner Vielfalt an Touristenattraktionen immer in der Vorliebe der Peruaner liegt, was es ideal für Reisen mit Familie, Paaren und Freunden macht. Auf der anderen Seite sind seit der Reaktivierung internationaler Flüge mehr als 17.000 Peruaner nach Orlando gereist, und allein im Jahr 2021 stieg das Interesse an Reisen zu diesem Ziel um mehr als 70% und positionierte sich als zweitbeliebteste Stadt in diesem Land „, sagte Inés Hochstadter, Land Manager von Despegar für Peru, Ecuador und Kolumbien.

„Tumbes und Piura waren im vergangenen Jahr die am schnellsten wachsenden lokalen Ziele. Dies liegt daran, dass viele Orte ausgewählt haben, die eine Verbindung zur Natur und zu Freiflächen bieten. Was die Aktivitäten angeht, waren die Stadtrundfahrten Machu Picchu, Colca Canyon, Paseo a la Huacachina und Parque de las Aguas in Lima bevorzugt „, fügte er hinzu.

Die meistbesuchten Städte im Jahr 2021 waren:

-Ranking der internationalen Ziele:

1. Miami

2. Cancun

3. Orlando

4. New York

5. Fort Lauderdale

6. Punta Cana

7. Madrid

8. Cartagena

9. Mexiko-Stadt

10. Los Angeles

-Ranking der nationalen Ziele:

1. Lima

2. Cusco

3. Piura

4. Arequipa

5. Tarapoto

6. Iquitos

7. Tumbes

8. Chiclayo

9. Trujillo

10. Pucallpa

FEIERLICHKEITEN UND AUFENTHALT

Der Bericht berichtete über eine Präferenz für Reisen an Feiertagen oder Feiertagen wie Ostern, Schulferien, Nationalfeiertagen, Weihnachten und Ende des Jahres. Im zweiten Quartal bestand auch großes Interesse daran, Städte in den Vereinigten Staaten wie Washington, Houston oder Dallas zu besuchen, die in Zeiten vor der Pandemie normalerweise nicht die am häufigsten ausgewählten waren.

In Bezug auf den Aufenthalt liegt der Trend bei Inlandszielen zwischen 3 und 5 Tagen und bei internationalen Reisen 5 bis 7 für Südamerika und die karibischen Strände und 15 bis 30 für die USA und Europa.

„Wir freuen uns sehr, dass das Interesse an Reisen und dem Besuch neuer Ziele erhalten bleibt. Wir sind optimistisch, was kommen wird, und wir hoffen, dass immer mehr Reisende zu dieser faszinierenden Gewohnheit zurückkehren werden „, schloss Despegars Country Manager für Peru, Ecuador und Kolumbien.

