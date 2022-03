Mhoni Visionary schlug Eugenio Derbez vor, weil er den Maya-Zug kritisiert hatte: „Geschmacklos“

Vor einigen Tagen wurde die Initiative Sélvame del Tren in sozialen Netzwerken ins Leben gerufen, in denen Eugenio Derbez zusammen mit anderen Prominenten wie Natalia Lafourcade oder Kate del Castillo ihre Meinungsverschiedenheit durch Videos über den Bau von Abschnitt 5 südlich des Maya-Zuges zeigte und argumentierte, dass dies der Fall wäre beeinflussen das Ökosystem des Ortes erheblich.

Vor diesem Hintergrund beschloss Mhoni Vidente, ihren Standpunkt zu äußern, und von ihrem YouTube-Kanal aus schimpfte die Astrologe gnadenlos Derbez und bemerkte, dass ihre Meinung unbegründet sei, da er derzeit nicht einmal im Land wohne.

„Ein Eugenio Derbez, der nicht in Mexiko lebt, scheint mir einen sehr schlechten Geschmack zu haben, katastrophal, dass er summiert, das ist irrelevant“, begann er zu sagen.

Ebenso wies der „Seher“ darauf hin, dass dies nicht mehr die Zeit sei, um sich auf Aktivismus einzulassen, denn wenn sowohl der Protagonist der Familie P. Luche als auch die anderen beteiligten Künstler den Planeten retten wollten, war oder musste dies viele Jahrzehnte früher sein.

Mhoni Visionary kritisierte die Prominenten (Foto: Instagram @mhoni1)

„Eugenio Derbez kommt zu Beginn des Videos heraus... Oh, nun, jeder fantasievolle Mann, den es gibt... arm... ist für mich so lächerlich. Ich hoffe, die Steuerbehörde ist hinter ihnen. Das hätten sie vor 30 Jahren gesehen, bevor sie Hotels errichteten und den Dschungel töteten. Der Maya-Zug kommt, um diese Vegetation zu retten „, sagte er.

In ähnlicher Weise empfahl Mhoni Vidente Eugenio Derbez und allen audiovisuellen Teilnehmern, an Orte im Land zu gehen, an denen die Menschen Unterstützung benötigen, wenn er helfen wollte.

„Wenn Sie etwas tun wollen, helfen Sie Menschen, gehen Sie in die indigenen Gemeinschaften in Chiapas, in Tabasco, in Yucatan, halten Sie an und abgesehen von dem, was im Dschungel passiert“, sagte er.

Im Rahmen des Weltwassertags wurde die Initiative Sélvame del Tren in sozialen Netzwerken angekündigt. In der Gruppe der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich der Bewegung angeschlossen haben, fallen einige auf, die sich zuvor für andere Zwecke ausgesprochen haben.

Prominente haben sich der Kampagne „Sélvame del Tren“ angeschlossen (Fotos: Screenshot/YouTube)

In diesem Sinne sprachen sich Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Ana Claudia Talarcón, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori und Kate del Castillo aus ihren sozialen Netzwerken gegen das Megaprojekt von López Obrador aus.

„Wir sind nicht seine Gegner. Wir sind Mexikaner und wollen das Leben für uns alle „, sagte Albarrán, Sänger von Café Tacvba.

Im audiovisuellen Bereich, in dem Eugenio Derbez auftritt, sieht man den Komiker völlig ernst, da er direkt mit der Kamera spricht.

„Der Maya-Zug zerstört den Dschungel, unser Naturerbe“, begann er zu sagen.

Später fügte Natalia Lafourcade hinzu, dass das Gebiet abgeholzt werde, und Arturo Islas bemerkte, dass dieses Gebiet das längste unterirdische Flusssystem der Welt sei.

Die Ansprüche der Prominenten wurden aufgrund der Änderung von Abschnitt 5 des Zuges geltend gemacht (FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM)

„Wir nehmen Tausenden von einheimischen Arten ihre Häuser weg und nehmen uns unser eigenes Zuhause mit. Wir brauchen unseren Dschungel, wir brauchen unsere Flüsse, unsere Cenoten, das Wasser des Lebens „, bemerkte der Dolmetscher von Hasta la Raíz.

Darüber hinaus teilte Roberto Rojo dem Präsidenten mit, dass es nicht notwendig sei, die gesamte biologische Vielfalt der Region zu überstürzen und zu zerstören.

„Präsident, es gibt keine Eile, die Strecke wird durch unterirdische Flüsse, Höhlen und Cenoten führen, ein einzigartiges Ökosystem und das größte der Welt“, sagte er.

