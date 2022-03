„Mein Haus ist dein Zuhause“: wie leben ukrainische Flüchtlinge, die von spanischen Familien aufgenommen werden

(Aus Madrid, Sondergesandter) Die schwarzen Wolken drängen sich in der Ferne über dem Himmel von El Espinar und die Tropfen fallen unverschämt auf die Windschutzscheibe. Bereits im Rathaus dieser Gemeinde in der spanischen Provinz Segovia, eine Stunde von Madrid entfernt, kommt Ester mit gespritzten Haaren und einem warmen Lächeln an.

Sie ist eine der vielen Spanierinnen, die über die NGO Messengers of Peace ukrainische Familien in ihren Häusern willkommen geheißen haben. „Wir tun, was wir können. Es gibt viele von ihnen in Krankenhäusern, viele kranke Menschen kamen aus der Ukraine und es gibt sogar ein Kind in Haft, von dem wir nicht wissen, ob es überleben wird. Für uns war es eine Menge Realität „, räumt Infobae ein.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen sind seit Beginn der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen, und Flüchtlinge finden in kleinen Gemeinden in ganz Europa Zuflucht. Nach Angaben des spanischen Ministeriums für Inklusion, soziale Sicherheit und Migration beträgt die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge innerhalb des spanischen Aufnahmesystems 12.000 Menschen.

Zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern im Teenageralter hat Ester ihren Dachboden für sie geöffnet - „der ziemlich groß ist, ich habe ein paar Betten, einen Kleiderständer und einige andere Dinge aufgestellt, um es ihnen bequem zu machen“ - für eine Mutter mit einer 7-jährigen und einer 11-jährigen. „Wir haben sie aufgenommen, bis sie ein Haus für sie in einer anderen Stadt eingerichtet haben, eine von denen, die einige Familien haben und die niemand mehr benutzt hat. Sie boten sie an und zahlten ihnen Strom, Wasser und Heizung.“

Mehr als 3,5 Millionen Menschen sind seit Beginn der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen (Foto: Franco Fafasuli)

„Es war eine Erfahrung, die nicht nur rosa ist, wegen der emotionalen Situation der Familie, Dinge, über die ich nicht nachgedacht hatte. Der 11-jährige Junge sah die Welt auf eine Weise an... Eineinhalb Tage lang hatte er noch nicht gelächelt, aber als er sah, dass wir seinen Rucksack für die Schule vorbereitet hatten, lächelte er. Ich erinnere mich daran und bin aufgeregt, weil ich meine Töchter schimpfe, die nicht gehen wollen, und dieser Junge dachte über die Schule nach und er sah sich wieder eine normale Kindheit und ein normales Leben haben. Das war immer noch möglich.“

Er hält einen Moment inne und als könne er sich nicht zurückhalten, ruft er aus: „Die Frau kam mit einem Rucksack, der wie für einen Laptop war. Sie hatte dort ein Leben wie meines.“

Und plötzlich erinnert sie sich: „Ich habe einen Tik Tok, in dem ich lustige Videos von meinem Hund poste, und wir stellten fest, dass sie mir vor einem Jahr gefolgt war, weil sie sich über ein Video amüsiert hatte. Wer wollte sagen, dass diese Familie, die mir in Netzwerken folgte, nach einem Jahr in meinem Haus landen würde. Wie ist das Schicksal...“.

Das Gespräch wird durch die Ankunft von Igor unterbrochen, einem Ukrainer, der in El Espinar lebt und 2007 nach Spanien kam. In diesem Monat wurde er zu einer Schlüsselfigur unter den Dörfern der Region, indem er als Dolmetscher zwischen Einheimischen und Flüchtlingen fungierte und jeden Tag mindestens eine ukrainische Familie ausgab, um ihnen bei der Papierkram zu helfen.

Igor und Ester führen den Weg nach San Rafael, einem nahe gelegenen Dorf, in dem sich das Haus von Conchi und José Luis befindet, zwei aus Madrid über 70 Jahre alt, die die Großstadt für ein ruhiges Leben verlassen haben und jetzt ein paar Ukrainer willkommen heißen: Leonid, 66 und Nuri, 64.

„Wir verstehen uns nicht, also streiten wir uns nicht“

Leonid, Nurid, Conchi und José Luis (Martina Putruele)

Nuri lächelt ruhig, an ihren Füßen trägt sie Pantoffeln mit Herzen. Conchi hat ähnliche, aber mit einigen Pinguinen. In den letzten Tagen sind sie zu Kumpanen geworden und sprechen mit einer App zur Übersetzung von Mobiltelefonen. Sie kommunizieren so gut sie können. Conchi kochte neulich eine Paella, die Nuri stolz auf ihrem Handy zeigt; und an einem anderen Tag war sie an der Reihe, ihre Gastgeber mit einem Gericht aus ihrer Heimat zu begeistern.

„Wir sind vor anderthalb Wochen aus Charkiw gekommen“, sagt Loenid, während seine Frau ein Foto zeigt, das sie gemacht hat, das Schäden in der Nachbarschaft zeigt, in der sie lebte. Sie fügt hinzu: „Sie haben sehr nahe bombardiert. Das Haus nebenan hatte einen Krater im Land einer Rakete. Wir dachten, wir würden eine Bombe in unser Haus werfen und dass wir keine Zeit haben würden zu gehen, deshalb sind wir gegangen. Tagelang waren wir ohne Heizung, Wasser oder Strom. Wir lebten in ständiger Angst.“

200 Meter von ihrem Wohnort entfernt sprengten alle Fenster eines neunstöckigen Gebäudes. Einige seiner Nachbarn gingen raus, um Brot zu kaufen, und kehrten nie zurück: Sie starben nach dem Aufprall einer Rakete.

Sie hätten nie gedacht, dass sie diese Entscheidung treffen müssen, um die Ukraine zu verlassen. „Es war schwierig, aber sofort.“

Nuri und Leonid (Martina Putruele)

Die Reise schien ewig zu sein. „Wir sind mit dem Zug 24 Stunden nach Warschau gefahren. Wir standen lange und waren überfüllt, also trugen wir kein Gepäck, weil sie uns sagten, er würde nicht reinkommen. Dann nahmen wir ein Flugzeug nach Spanien, es war ein dreistündiger Flug. Und wir sind endlich hier angekommen, wo wir uns sehr wohl fühlen.“

„Vorbei sind ihr Sohn, ihre 7 Monate alte schwangere Schwiegertochter und ihr anderer kleiner Enkel“, übersetzt Igor uns. „Sie haben Angst zu gehen, weil das Risiko besteht, das Land unter solchen Bedingungen zu verlassen.“

Nuri bricht an verschiedenen Stellen des Gesprächs zusammen und Leonid kommt zu seiner Rettung, aber bald ist auch er aufgeregt: „Ich möchte meinen ukrainischen Brüdern, die noch da sind, sagen, dass sie weiterhin Kraft haben müssen; wir machen uns große Sorgen um dich.“

„Wir wollen einfach, dass alles schnell endet, ohne so viele Opfer“, ruft Nuri und Leonid Fürsprache: „Russland sagte, wir sind dieselbe Heimat; jetzt gibt es kein Zurück mehr: Wir sind für immer getrennt. Das ist eine Ausrottung. Sie töten und töten Menschen.“

Nuri kommuniziert über die Übersetzungs-App (Martina Putruele)

Zuerst wussten sie nicht, wo sie leben würden oder wie ihr Leben in Spanien aussehen würde, aber sie verstanden bald, dass sie mit Conchi und José Luis die Ruhe gefunden hatten, die sie suchten. Sie sind seit etwa 50 Jahren verheiratet. „Und noch 7 Freunde“, erklärt sie und passt den Pullover an ihren Ehemann an, damit er auf den Fotos gut aussieht.

„Nun, wir haben durch einen Freund herausgefunden, dass sie gefragt haben, ob Leute zur Verfügung stehen und unsere Kinder nicht mehr hier leben. Wir sagten, wir können“, sagen Conchi und José Luis Suma und sahen, wie ihre Frau anfängt zu weinen: „Unsere Kinder haben es uns gesagt und wir zählen auf sie, was immer wir brauchen. Die Realität ist, dass wir uns mit Nuri und Leonid gut verstehen. Wir verstehen uns nicht, also streiten wir uns nicht „, scherzt er.

„Wir möchten, dass sie ihre Familie wiedersehen und zu Hause sind. Möge der Krieg vorbei sein und sie können in Frieden sein. Wenn es ihnen passiert, was verhindert, dass uns das passiert?“

„Als die Bomben klingelten, sagte ich meiner Tochter, es sei ein Sturm oder ein Feuerwerk.“

Die kleine Alisa spielt mit Lau

Ein Mädchen spielt auf der Weide. Er nimmt einen entleerten blauen, roten und weißen Ball und wirft ihn ein paar Zentimeter weg. Ein Hund, der auf den Namen „Lau“ reagiert, packt ihn mit den Zähnen und legt ihn auf die Füße, damit sie ihn erneut wirft. Das Mädchen lacht und lacht.

Los Angeles de San Rafael ist eine weitere Stadt in derselben Gemeinde. Dort treffen sie Kateryna mit ihrer Tochter Olga, ihrem Schwiegersohn Faig und ihrer Tochter Alisa, die erst 3 Jahre alt ist. Sie kamen am 12. März aus Kiew nach Spanien. Eine in Madrid lebende Familie hat ihnen ihr Sommerhaus gegeben und die Firma Lau verlassen. Wie bei Nuri und Leonid erklärt Kateryna, dass die Entscheidung, zu gehen, „schnell, aber sehr schwierig war“. „Ich hatte keinen Zweifel daran, dass ich irgendwohin gehen würde, um meine Tochter und Enkelin zu begleiten.“

„In Kiew gibt es noch nicht viele Opfer, aber es gibt viele Trümmer. Wir wissen nicht, wie unser Haus aussehen wird, wenn wir zurückkommen. Wir wissen nicht, ob es weiter existieren wird.“

Die komplette Familie (Martina Putruele)

Olga ist Lehrerin und sagt, dass der schlimmste Teil der Reise darin bestand, ihre Tochter leiden zu sehen: „Es war körperlich und emotional sehr schwierig für sie. Ich hatte keinen Appetit, ich habe nicht gegessen. Ich merke eine Veränderung bei ihr, sie ist geschlossener, sie war immer extrovertierter und jetzt nicht „, sagt sie, während sie ihre Wangen streichelte.

Er erinnert sich an die schwersten Momente, als Alisa die Explosionen hörte und zitterte: „Er rannte davon. Die Fenster brachen und sie fragte, was los sei. Ich musste ihm sagen, dass es ein Sturm oder ein Feuerwerk war, weil ich ihm nicht erklären konnte, was das Geräusch von Bomben war.“

Ihr Mann, Faig, ist ein ehemaliger Militärmann. „Ich habe einen Krieg in Aserbaidschan durchlebt. Ich weiß, wie Krieg ist, aber ich habe mir das in der Ukraine nicht vorgestellt. Putin zerstört das Land. Es passt nicht in meinen Kopf.“

„Wir waren so überrascht und bewegt von dieser Großzügigkeit. Dieses Haus hat eine große Grünfläche für das Mädchen zum Spielen „(Martina Putruele)

Sie verbrachten drei Tage in einem Flüchtlingszentrum in Warschau. „Es war kein guter Ort“, sagt Faig. „Man konnte nicht schlafen, obwohl das Essen gut war. Wir haben beschlossen, nach Spanien zu kommen, weil das Klima milder ist, es nicht so kalt ist und für das Mädchen besser war. „Wir haben ein Flugzeug genommen und die Wahrheit ist, dass wir nicht wussten, was uns begegnen würde. Wir waren so überrascht und bewegt von dieser Großzügigkeit. Dieses Haus hat eine große Grünfläche für das Mädchen zum Spielen. Wir können es nicht glauben.“

Doch bald wird sein Antlitz überschattet: „Ich denke, der Krieg wird nach Europa gehen. Es wird nicht mit der Ukraine aufhören. Deshalb muss die Welt hart nachdenken. „Jeder muss erkennen, dass dieser Typ verrückt ist“, übersetzt Igor. Sie schauen sich an und nicken.

An der Schwelle des Hauses posiert die vierköpfige Familie für ein Foto. Der Hund rennt. Im Moment sind sie eine Menschenmenge.

Martina Putruele: Fotos

