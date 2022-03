León Sports Director bei Santiago Ormeño: „Er ist ein sehr wichtiger Akteur für uns“

Das letzte Wochenende war ein wichtiger Moment für Santiago Ormeño, als er sich wieder mit dem Tor nach mehr als sechs Monaten, nachdem er Mazatlan für die Liga MX erzielt hatte. Das hat ihm in der Tat das nötige Selbstvertrauen gegeben, um mit einer besseren Begabung dem Bicolor beizutreten.

Und das spiegelte sich in den Minuten wider, in denen er auf dem Feld war, nachdem er André Carrillo ersetzt hatte, der das Spiel verletzungsbedingt nicht fortsetzen konnte.

Infobae, um die Sensationen des León-Clubs, des Teams von Santiago Ormeño, kennenzulernen und sehen Sie, wie ihre Arbeit in der mexikanischen Besetzung aussieht. Deshalb kontaktierte er Rodrigo Fernández, Sportmanager der „Fiera“, der Einzelheiten darüber gab.

„Santiago ist für uns ein sehr wichtiger Akteur. Offensichtlich waren wir in zwei Turnieren und Ariel Holan hat den Spielern eine Rotation gegeben. Ich denke, dass nicht nur Santiago, sondern alle Spieler physisch nicht bei einhundert Prozent waren, aber jetzt, wo wir uns auf einhundert Prozent konzentrieren, wird es sich stark verbessern „, sagte Rodrigo Fernández zunächst.

Auf die Frage, wie er das Niveau von Santiago Ormeño mit León sieht, sagte der Sportdirektor der 'Fiera' Folgendes: „Santiago, im Spiel am Sonntag sah ich ihn viel besser und trat vor allem in den Konkurrenzbereich und machte die Körper-zu-Körper-Arbeit, was er sehr gut macht“, sagte der León-Direktor exklusiv Infobase.

Rodrigo Fernández, der Sportmanager von León, lobte weiterhin Santiago Ormeño, der mit dem Tor mit dem Trikot „Fiera“ großen Druck abnahm. „Ormeño ist für uns ein sehr technischer und wichtiger Akteur. Ich denke, dass er nicht nur sehr professionell ist, sondern auch nach dieser Gelegenheit suchen wird, obwohl er bereits in der Nationalmannschaft der Copa America war, sondern auch mehr Kontinuität in den Qualifikationsspielen anstreben wird „, sagte er.

