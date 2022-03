Kongress: Die Bank von Avanza País will Dekret zur Regulierung von Outsourcing-Dienstleistungen aufheben

Am 25. März legte die Bank Avanza País einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der gesetzlichen Bestimmungen und des Gesetzesdekrets vor Regulierung der vom Ministerium für Arbeit und Beschäftigungsförderung vorgeschlagenen Outsourcing-Dienstleistungen. Dies wurde vom Minister des Sektors, Betssy Chavez, angesprochen und gefördert.

Der Gesetzentwurf lautet 1522/2021-CR. Es wird erwähnt, dass die Kongressabgeordneten, die die Initiative abonnieren, Patricia Chirinos, Rosselli Amuruz Dulanto und Alejandro Enrique Cabero sind. Auf der anderen Seite enthält es die Unterschriften der Kongressabgeordneten José Daniel Williams Zapata, Alejandro Enrique Cabero, Diana Carolina Gonzálex, Patricia Chirinos, Jessica Rorelli Amarus Dulanto und Adriana Tudela.

WAS IST DAS OBERSTE DEKRET ZUR BESCHRÄNKUNG DES TERTIARISIERUNGSGESETZES VON DIENSTLEISTUNGEN?

Das Gesetz 29245 in der durch das Gesetzesdekret 1038 geänderten Fassung regelt Outsourcing-Dienstleistungen. Dies bedeutet, dass die Fälle, in denen das Outsourcing von Dienstleistungen angemessen ist, die Anforderungen, Rechte und Pflichten der Muttergesellschaft und des Drittunternehmens dargelegt werden. Es wird auch auf die Strafen bei Denaturalisierung dieser Geschäftsverträge hingewiesen.

Dieses Dekret (DS 001-2022-TR), das am 24. Februar 2022 von der Regierung erlassen wurde, beschränkt das Outsourcing insbesondere Fälle: für „Hauptunternehmen, deren Arbeitnehmer dem Arbeitsregime der privaten Tätigkeit unterliegen, die spezialisierte Aktivitäten oder Arbeiten auslagern, die Teil ihrer Haupttätigkeit sind, sofern dies mit einer kontinuierlichen Bewegung von Arbeitnehmern von Outsourcing-Unternehmen zu ihren Arbeitsplätzen oder Betrieben erfolgt “.

Darüber hinaus werden Fälle identifiziert, in denen das Outsourcing verzerrt ist, der Inhalt von Verträgen; und Konzepte wie „spezialisierte Aktivitäten oder Arbeiten“, „Geschäftskern“ werden definiert und die Verordnung des Gesetzes 29245 wird genehmigt.

SIE HALTEN ES FÜR VERFASSUNGSWI

Am selben Tag, an dem das Dekret veröffentlicht wurde, berichtete die Handelskammer von Lima (CCL), dass sie das Outsourcing von Dienstleistungen einschränkt und einschränkt. Dies beschrieb es als eine offensichtliche Verletzung des in der politischen Verfassung Perus vorgesehenen Prinzips der normativen Hierarchie.

„Der DS 001-2022-TR, den wir in Frage stellen, sieht vor, dass Aktivitäten, die den Kern des Geschäfts, auf das im Unternehmenszweck des Unternehmens Bezug genommen wird, zum Gegenstand haben, nicht ausgelagert werden können, sodass bereits abgeschlossene Verträge 180 Tage Zeit haben, um dem neuen zu entsprechen Regeln des Ministeriums für Arbeit und Beschäftigungsförderung, andernfalls werden die Mitarbeiter des Outsourcing-Unternehmens auf die Gehaltsliste des Hauptunternehmens übertragen „, erklärte die CCL.

Sie stellte auch fest, dass sie von der einseitigen Entscheidung überrascht waren, da auf der Sondersitzung des Nationalen Arbeitsrats (CNT) am 28. Januar Vertreter der Gewerkschaftsverbände der Wirtschaftsverbände und des Arbeitsministeriums selbst zustimmten, dass der Vorschlag des Ministers erster Durchgang an den Technischen Arbeitsausschuss der CNT, der überprüft und erörtert werden soll.

„Wir haben erfahren, dass das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen seine Meinungsverschiedenheit mit den von Minister Betssy Chávez vorgeschlagenen regulatorischen Änderungen der Auslagerung von Dienstleistungen zum Ausdruck gebracht hat. Trotzdem wurde der Vorschlag einseitig und einseitig von der Präsidentschaft des Ministerrates (PCM) genehmigt auf Antrag des Ministers „, sagte der CCL.

Die Institution erklärte auch, dass die Regeln, die von Unternehmen, die Outsourcing-Verträge abschließen, berücksichtigt werden müssen, bereits im Gesetz 29245 vorgesehen sind und nicht durch einfache Vorschriften eingeschränkt oder eingeschränkt werden können.

„Diese willkürliche Tatsache wird die betroffenen Unternehmen motivieren, angesichts der offensichtlichen Verfassungswidrigkeit des fraglichen Dekrets Klagen vor der Justiz einzureichen“, warnte die Gewerkschaft.