„Komplexiert und ignorant“: Javier Lozano hat AMLO und Semarnat verprügelt, weil sie die Kampagne gegen den Maya-Zug kritisiert hatten

Der umstrittene Aktivist der Nationalen Aktionspartei (PAN), Javier Lozano Alarcón, schlug gegen Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) wegen der Reaktion seiner Regierung auf die teilnehmenden Prominenten vor in der Kampagne gegen den Maya-Zug.

Im Rahmen des Weltwassertags nahmen Schauspieler und Sänger an einer nationalen Kampagne namens Sélvame Del Tren teil, die darauf abzielt, das Bewusstsein der Bürger und äußern ihre Besorgnis über die Änderung von Tranche 5 der Flaggschiffarbeit der derzeitigen Regierung.

Daraufhin stellte das Sekretariat für Umwelt und natürliche Ressourcen (Semarnat) die Leistung der Prominenten in Frage die teilnahmen und fragten, wo sie sich befanden, als „die wahre Verwüstung begann“.

Lozano wehrte sich gegen die Abhängigkeit, Morenas Anhänger und Präsident López Obrador (Foto: Twitter/ @JLozanoA)

Durch eine Erklärung mit dem Titel Wo waren die Pseudo-Umweltschützer, als die eigentliche Verwüstung vor Jahren im Südosten Mexikos begann? wies die Regierung der vierten Transformation (Q4) darauf hin, dass die von Persönlichkeiten in der Welt des Showbusiness verbreiteten Informationen falsch sind, da ihre Denunziationen Situationen sind, die vor 30 Jahren begannen.

„Die Veröffentlichungen, die in sozialen Netzwerken mit Fehlinformationen oder Fehlinformationen verbreitet werden und in denen Pseudo-Umweltschützer die Bevölkerung glauben lassen, dass die Regierung Umweltzerstörung fördert (...), sind ernste Situationen der letzten 30 Jahre, die die Natur der Region geschädigt haben Reichtum und waren es nicht wert, die Stimme derer zu erheben, die heute als Verteidiger der Umwelt fungieren „, heißt es in der Erklärung.

Angesichts dessen brach Javier Lozano gegen die Abhängigkeit aus, die Anhänger der Partei Movimiento Regeneración Nacional (Morena) (Morena) und Präsident López Obrador, den er als „selbstbewusst, ignorant und unverantwortlich“ bezeichnete, da er versicherte, dass keine andere Regierung auf a reagierte Demonstration auf diese Weise.

(Foto: Twitter/ @otero_rj)

Der Panista war nicht der einzige, der auf die Aussage reagierte, da der Text bei Hunderten von Internetnutzern Kritik und Spott hervorrief. Dies war der Fall des Schauspielers Gael García Bernal, der bedauerte, dass die Aussage „ignorant und aggressiv“ sei.

Der Moderator von El Pulso de la República, Chumel Torres, ironisierte, dass die AMLO-Regierung in all ihren Romanen in drei Jahren mehr geweint hat als Victoria Ruffo.

(Foto: Twitter/ @AlejandroZeind)

Ein anderer Benutzer bat die Agentur, ihre Arbeit auszuführen, da sie sagte: „Sie sind erbärmlich geworden, noch nie so diskreditiert, noch nie so eklatant vulgär. Ich weiß nicht, wer dieses Konto betreibt, aber es ist definitiv kein Profi.“

Während ein Internetnutzer nach den Erscheinungsformen der Umweltauswirkungen fragte, die die Verwaltung behauptete, und um die von ihr durchgeführten Projekte zu zeigen. „Oder ist eine Petition durch das Nationale Institut für Transparenz, Zugang zu Informationen und Schutz personenbezogener Daten (INAI) erforderlich? Mit Dokumentation in der Hand und wir verstehen es nicht „, fügte er hinzu.

Darauf antwortete die Institution: Jeder, der sein Recht auf Zugang zu Informationen ausüben möchte, kann dies auf der Seite tun http://plataformadetransparencia.org.mx“.

(Foto: Twitter/ @PabloMontanoB)

„Es ist so rückläufig zu sagen, dass jemand kein Recht hat, die Gegenwart zu verteidigen, weil er die Vergangenheit nicht verteidigt hat. Es ist nie zu spät aufzuwachen und zu handeln! Es wird wiegen, wer Sie wiegt „und „1.- Was für eine erbärmliche und niedrige Sprache von Ihnen. 2.- Haben Sie die Umweltverträglichkeitsstudie bereits fertig? 3.- Wissen Sie, was Bodenmechanik ist?“ , waren andere Kommentare.

LESEN SIE WEITER: