Joe Biden traf sich mit den Ministern für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Ukraine in Polen

US-Präsident Joe Biden traf sich am Samstag mit ukrainischen Außen- und Verteidigungsministern im Marriott Hotel in der Innenstadt von Warschau in seinen ersten Gesprächen mit hochrangigen Kiewer Beamten seit Beginn der Invasion Russlands am 24. Februar.

Während des Treffens saß Biden an einem langen weißen Tisch neben dem US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin. Die ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und die Verteidigungsminister Oleksiy Réznikov sagten, der Pool von Journalisten, die im Weißen Haus akkreditiert waren, berichtete über den Besuch.

Kurz vor Mittag hatte die Presse Zugang zum Beginn des Treffens. Journalisten konnten hören, wie Kuleba Biden erzählte, dass er seit Kriegsbeginn gelernt habe, „unter allen Umständen zu schlafen“, sodass er sich während des Zuges, der ihn nach Warschau brachte, ausruhen konnte.

Biden antwortete, dass auch er in Zügen schlafen könne, dank der Tatsache, dass er sie als Senator täglich mitnahm, um von der US-Hauptstadt in den Staat zu ziehen, in dem er wohnte, Delaware.

Joe Biden beim Treffen mit den ukrainischen Ministern (Reuters/Evelyn Hockstein)

Kuleba sagte in einem Tweet, dass das Treffen mit dieser großen US-Delegation es ermöglichen werde, „praktische Lösungen im politischen und defensiven Bereich zu suchen, um die Fähigkeit der Ukraine zur Bekämpfung der russischen Aggression zu stärken“.

Reznikov seinerseits sagte auf seinem offiziellen Twitter-Account, dass beide Minister an diesem Samstag um 18:00 Uhr (17:00 GMT) im Königspalast in Warschau bei Bidens Rede über den Krieg in der Ukraine anwesend sein werden.

Das Treffen zwischen den US-amerikanischen und den ukrainischen Delegationen dauerte mehr als anderthalb Stunden, und Biden war nach Angaben des Weißen Hauses etwa 40 Minuten lang anwesend.

An dem Treffen nahmen auch der ukrainische Botschafter in Polen, Andrii Deshchytsia, und die US-Geschäftsträgerin in der Ukraine, Kristina Kvien, teil.

Nach diesem Treffen plante Biden, sich mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda zu treffen, bevor er das PGE Narodowy-Fußballstadion besuchte, das in ein Flüchtlingszentrum umgewandelt wurde, um einigen der mehr als 2,17 Millionen zu dienen, die seit Kriegsbeginn nach Polen geflohen sind.

Biden wird nicht nur Flüchtlinge treffen, sondern auch mit dem Bürgermeister von Warschau, Rafał Trzaskowski, und mit Organisationen, die humanitäre Hilfe leisten, einschließlich der vom spanischen Küchenchef José Andrés gegründeten Anti-Hunger-Organisation World Central Kitchen, interagieren.

Bidens Rede vor seiner Rückkehr nach Washington werde sich laut dem Weißen Haus auf „die gemeinsamen Bemühungen der freien Welt zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine“ konzentrieren.

Während seiner Europatournee, die am Mittwoch begann, besuchte Biden auch das US-Militär nahe der ukrainischen Grenze und nahm an drei Gipfeltreffen der NATO, der G7 und der Europäischen Union (EU) in Brüssel teil, die sich auf die russische Invasion der Ukraine konzentrierten.

(Mit Informationen von EFE und AFP)

