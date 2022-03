Joe Biden sagte Putin „kann nicht an der Macht bleiben“

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland, March 26, 2022. REUTERS/Aleksandra Szmigiel





„Um Gottes willen kann dieser Mann nicht an der Macht bleiben“, sagte Biden am Ende einer Rede über die Ukraine in Warschau über Putin. Dies ist das erste Mal, dass der US-Präsident einen Regierungswechsel in Russland fordert.

Angesichts von Tausenden von Menschen in Warschau, darunter viele Ukrainer, forderte Biden den Westen auf, sich für einen langen Krieg in der Ukraine mit „Mut“ zu bewaffnen, und räumte ein, dass der Sieg nicht in Tagen oder Monaten kommen wird. „In diesem Kampf müssen wir die Augen offen halten: Diese Schlacht wird in Tagen und Monaten nicht gewonnen werden. Wir müssen Mut für den bevorstehenden langen Kampf aufbringen „, sagten die Menschen in einer Rede im Königspalast in Warschau.

Der Amerikaner warnte seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin an diesem Samstag davor, dass es Konsequenzen geben wird, wenn seine Truppen einen Zentimeter in das NATO-Territorium gehen. „Denken Sie nicht einmal daran, sich einen einzigen Zentimeter innerhalb des NATO-Territoriums zu bewegen“, warnte Biden, der auch eine Nachricht an die Ukraine schickte: „Wir sind bei Ihnen.“