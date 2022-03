Infobae in der Ukraine: Geheimes und exklusives Interview mit Igor Terejov, Bürgermeister von Charkow: „Die Russen haben bereits 100 zivile Ziele in der Stadt angegriffen, es ist ein Versuch des Völkermords“

Der Termin für das Interview ist ungenau: „Um eine solche Stunde müssen Sie sich in einem solchen Bereich befinden.“ Es gibt und kann nicht zu viele Informationen geben: Igor Terejov, Bürgermeister von Charkow, ist heute eines der wichtigsten militärischen Ziele der Stadt. Bisher haben die russischen Streitkräfte bereits 14 Bürgermeister als Geiseln genommen, um die Kapitulation und Beschlagnahme jeder Stadt sicherzustellen. Aber Charkiw hat es schon oft angekündigt: Sie werden nicht aufgeben.

Russische Truppen hören sich die Botschaft nicht an: Immer mehr Panzer sammeln sich in der Stadt und starten mehr Raketen. Seine Idee scheint es zu sein, die Kontrolle über Charkow zu übernehmen und sie zu einer grundlegenden Grundlage für den Rest der Invasion zu machen. Es ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine in Bezug auf Größe und Bedeutung, und es ist auch die zweitgrößte Stadt in ihrem Zerstörungsgrad. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 1100 Gebäude angegriffen, von denen mehr als 900 Wohngebäude waren.

Terejov stellte sich dieses Management nicht vor. Ein Jahrzehnt lang war er die rechte Hand von Bürgermeister Gennady Kernes, aber nicht der Mann, der die Entscheidungen traf. Er kam im November 2021 vom Volk gewählt an die Macht, nachdem Kernes an COVID gestorben war.

Sein Leben änderte sich jedoch im Februar, nicht vorher. In der ersten Woche der Invasion fielen Hunderte von Bombenanschlägen in der Innenstadt und sogar das eigene Büro wurde angegriffen. Heute ist die allgemeine Verwaltung der Stadt ein rissiges Gebäude, keine Glasfenster oder Türrahmen mehr. An der Vorderseite hing eine ukrainische Flagge, die aber nicht mehr fliegt. Sie wurde durch einen der Stöße verletzt, bei denen sie wie in einem Fenster stecken geblieben wäre.

„Dies ist ein Versuch des Völkermords an dem ukrainischen Volk“, wird er im Interview aus dem Untergrund eines Ortes sagen, den wir nicht erwähnen können und der auf jeden Fall ein vorübergehender Zufluchtsort für dieses Gespräch war, das geheim gehalten werden musste, bis wir von ihm getrennt wurden.

- Wie ist die Situation in Charkow heute?

-Die Situation ist sehr schwierig, es gibt jeden Tag viele Bombenanschläge. Es ist für die Bevölkerung sehr schwierig, unter diesen Umständen zu leben, viele haben die Stadt verlassen.

- Wie viele Leute haben die Stadt verlassen?

-Ein Drittel, ungefähr 500 Tausend Menschen.

- Haben Sie Informationen darüber, wie viele Menschen in Charkow gestorben sind?

Ich habe die Zahlen, aber es ist nicht gut, diese Informationen zu geben, also kann ich nicht antworten. Ich kann sagen, dass es in den letzten zwei Tagen viele sehr intensive Bombenanschläge gegeben hat, einer davon in einem Zentrum für humanitäre Hilfe, wo Menschen, die dorthin gingen, um Hilfe zu erhalten, angegriffen wurden.

- Können Sie versichern, dass Putin Zivilisten oder nur militärische Ziele ins Visier nimmt?

-Sie richteten sich speziell an Zivilisten, nicht nur an das Militär. Russische Truppen haben viele Kriegsverbrechen begangen, fast 100 zivile Ziele wurden angegriffen und viele Wohngebäude zerstört.

- Wie widerstehen die Menschen in Charkiw dem, was sie erleben?

-Verstehe, dass es ein echter Krieg ist, ein Krieg gegen die Ukraine, gegen Charkiw. Es ist ein Völkermord an den Menschen in Charkiw, ein Völkermord an Zivilisten, und wir erheben uns für die Freiheit, für unsere Unabhängigkeit, die unserer Familien, die unserer Kinder, und wir werden unser Territorium verteidigen.

(Infografik: Marcelo Regalado)

- Bist du bereit, um jeden Preis Widerstand zu leisten?

-Natürlich.

- Wo sind die Russen jetzt genau?

-Das ist besser, die ukrainischen Soldaten zu fragen, ich kann nicht darüber sprechen.

- Wie stellst du dir die Zukunft deiner Stadt vor?

-Nachdem wir gewonnen haben, müssen wir es wieder aufbauen. Bauen Sie ihre Brücken, ihre Häuser, ihre Infrastruktur, ihre kulturellen Zentren, ihre Parks wieder auf.

-Sie sind seit November 2021 Bürgermeister. Können Sie mir sagen, wie sich die Menschen in der Stadt zu dieser Zeit über Russland gefühlt haben und was sie jetzt fühlen?

-In unserer Stadt sprechen die Leute Russisch. Unsere Beziehungen zu Russland vor dem Krieg waren normal. Es muss verstanden werden, dass fast jeder in Charkow einen Freund oder ein Familienmitglied in Russland hat. Wir wissen jedoch, dass die Beziehungen zu ihnen und zur Russischen Föderation von nun an niemals mehr dieselben sein werden. Wir sind uns einig gegen die russische Aggression.

- Und was passiert mit Bürgern, die immer noch Russisch sprechen wollen?

-90% unserer Einwohner sprechen Russisch und wir haben nie Druck ausgeübt, dies nicht zu tun, und wir hatten auch keine Probleme mit ihnen. All diese Geschichten, die sie diskriminiert wurden, sind falsch.

- Gibt es in der Stadt noch viele russische Saboteure?

Ich habe keine Nummer, aber es gibt immer noch viele Gruppen russischer Saboteure, und unsere Polizei arbeitet daran, sie alle einzudämmen.

-Dieses Interview befindet sich an einem geheimen Ort, wir werden nicht sagen, wohin es gegangen ist. Man muss ständig in Bewegung sein. Wie ist es, mit einer permanenten Todesdrohung zu leben?

Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Bürgermeister und den Einwohnern von Charkiw. Wir alle sind gleich und wir kämpfen zusammen. Wir haben alle Angst, aber wir kämpfen immer noch.

- Gibt es einen sicheren Ort in Charkow?

-Nein, aber wir haben viele Unterstände, einschließlich der U-Bahn, in denen wir uns schützen können.

- Hast du eine Botschaft, die du der Welt geben willst?

„Ja, ich möchte sagen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss und wir unsere Gebiete zurückerobern müssen. Ich möchte auch über unsere Helden sprechen, angefangen bei der Armee, der Territorialverteidigung, Freiwilligen und Bürgern, die heldenhaft gegen russische Streitkräfte kämpfen.

-Viele Leute sagen, dass Charkiw der nächste Mariupol sein könnte, dass ähnliche Angriffe kommen könnten. Was hältst du davon?

-Es ist unmöglich zu wissen, was die Russen vorhaben, wir können nicht sagen, was passieren wird. Wir können sagen, dass wir heute unter permanentem Beschuss stehen und dauerhaft beschädigt sind.

