Foo Fighters: So reagierten peruanische Fans auf den plötzlichen Tod von Taylor Hawkins

Schreckliche Neuigkeiten waren, was diesen Freitag passiert ist, seit Taylor Hawkins, Schlagzeuger der Band, am 25. März gestorben ist , so der Vertreter der Band. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Er war 50 Jahre alt.

Und das heißt, der offizielle Bericht von Foo Figthers gab die schrecklichen Neuigkeiten in seinen offiziellen Netzwerken. „Die Familie Foo Fighters ist durch den tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört. Ihr musikalischer Geist und ihr ansteckendes Lachen werden für immer bei uns allen leben „, sagte die Gruppe in einer Erklärung auf ihrem offiziellen Twitter-Account.

Die Leiche des emblematischen Musikers wurde in dem Hotel, in dem er bei der Band wohnte, leblos gefunden. Er war 50 Jahre alt.

Was ist mit Taylor Hawkins passiert?

Berichten aus Kolumbien zufolge wurde der leblose Körper des berühmten Musikers in einem Hotel nördlich von Bogotá gefunden. In dem Hotel, in dem die Bande wohnte, gibt es eine Gruppe von Justizpolizisten und Rechtsmedizinern, die den Körper entsprechend heben.

Diese Veranstaltung fiel wie ein Eimer kaltes Wasser unter das Publikum, das darauf wartete, die Rockband beim Estéreo Picnic Festival am Stadtrand von Bogotá zu sehen, wo viele in Tränen ausbrachen, als sie die Nachricht hörten.

Bevor die Präsentation der Black Pumas begann, kamen die Organisatoren des Festivals und der Leiter dieser Gruppe heraus, um die Neuigkeiten bekannt zu geben, und baten um eine Schweigeminute als Hommage an den Schlagzeuger, der von einem Publikum respektiert wurde, das von dem Geschehen schockiert war.

FANS AUF TWITTER MACHEN DIESEN TREND

Auf Twitter veröffentlichten peruanische Fans verschiedene Kommentare, die traurig über den sensiblen Tod von Taylor Hawkins waren.

„Der Tod des Schlagzeugers von Foo Fighters ist eine Menge Fehler im Matrix-Freund. Das Ende der Welt begann und sie haben es nicht bemerkt „, schrieb der Twitter-Account Kes.

Peruaner sprechen auf Twitter über den Tod des Schlagzeugers Foo Figthers





Ein anderer Benutzer mit dem Namen Daniela Del Castillo schrieb Folgendes als Kommentar zu Mike Beauvais' Konto. „Schockierend, herzzerreißend und so ein trauriger Verlust, mein Beileid aus Lima, Peru an seine Familie, Freunde und Bandkollegen von Foo Fighters, so unglaublicher Musiker und Schlagzeuger wie einer der Besten, Ruhe an der Macht Taylor Hawkins, immer in Erinnerung und nie vergessen“, schrieb er.

Daniela del Castillo kommentierte den Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins von Foo Fighters

Ein Nutzer namens „Islander 79″ ärgerte ihn darüber, dass die Band nie nach Peru gekommen ist.“ Es stört mich, dass ich Foo Fighters nie live gesehen habe und dass sie nicht nach Peru gekommen sind. Eine Schande um Taylor Hawkins „, sagte er.

Peruaner trauern um Taylor Hawkins

Schließlich schrieb der Account itnever3nds__ einen emotionalen Beitrag, nachdem er vom Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins erfahren hatte. „Mit 14 Jahren war ich verrückt nach einem gefälschten Foo Fighters-Poster in Peru, in der Hoffnung, eines Tages jedes der Mitglieder zu sehen. Ich werde sie nicht alle sehen, aber selbst wenn ich deine Berührungen aus der Ferne genieße #taylorhawkins ohne Worte „, sagte er.

LESEN SIE WEITER