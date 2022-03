Foo Fighters in Mexiko: Dies war die legendäre Präsentation von Taylor Hawkins Tage vor seinem Tod

FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl of the Foo Fighters arrive at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Phil McCarten/File Photo

In der Nacht des letzten Freitags, dem 25. März, waren alle überrascht vom Tod von Taylor Hawkins, Schlagzeuger der Foo Fighters, der leblos gefunden wurde in seinem Hotelzimmer in Bogota.

Die Gruppe war in Kolumbien für ihre Präsentation beim Estéreo Picnic Festival. Die Veranstaltung wurde durch eine Erklärung der Band angekündigt, die dies bedauerte und der Familie des Schlagzeugers ihr Beileid und ihre Solidarität aussprach.

„Die Familie Foo Fighters ist durch den tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins am Boden zerstört. Ihr musikalischer Geist und ihr ansteckendes Lachen werden uns alle für immer begleiten „, schrieben sie auf dem Konto der Gruppe.

Zum Glück für viele konnte Mexiko jedoch die letzte Aufführung mit dem Schlagzeuger feiern, da sie am 16. März im Foro Sol vor dem mexikanischen Publikum auftraten.

Veröffentlichung von Foo Fighters (Foto: Screenshot)

Die Band musste ihre Präsentation im November 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie verschieben. Mit dem Rückgang der Infektionen und der Fortsetzung des grünen Lichts konnte sich die Gruppe in Mexiko-Stadt problemlos mehr als 58.000 Menschen präsentieren.

Das Konzert begann mit ihrem berühmten Song Times Like This und ohne Unterbrechung setzten sie mit Pretender und Learn to Fly, zwei Klassikern der Band, fort.

In der Mitte von Pretenders Song sagte Dave Grohl, Sänger der Band, dem auf Englisch versammelten Publikum: „Das wird eine lange Nacht“, zu der die Leute verrückt schrien.

Der Sänger fragte: „Willst du, dass es eine lange Nacht wird?“ , eine Frage, die er mehrmals an die verrückte Öffentlichkeit wiederholte, die er ausrief.

Nach Learn to Fly fuhren sie mit No Son of Mine fort, das von einem fantastischen Solo von Grohl begleitet wurde, begleitet von Hawkins am Schlagzeug, der auf dem Bildschirm erschien und all seine Energie gab.

(Foto: @foofighters /Liliana OCESA Straße)

Nach No son of me gab es die erste Pause, in der die Leute die Gelegenheit nutzten, um „Olé, olé, der Foo, der Foo“ zu rufen. Die Band setzte die Aufführung von The Sky is the Neighborhood fort, gefolgt von Mine Mine, in der Grohl um den Ruf der Teilnehmer bat.

Dann sagte er, dass es lange her sei und dass sie so viele Songs wie möglich spielen würden. „Willst du eine einstündige Show? Willst du eine Stunde?“ leugneten sie alle. „Willst du eineinhalb Stunden?“ leugneten die Leute erneut. „Willst du zwei Stunden?“ , „Zweieinhalb Stunden? „, „Sie wollen, dass wir alle Songs spielen, die wir können, ohne anzuhalten“, bestätigten sie alle.

„Das wird eine lange Nacht“, sagte der Sänger.

Also machten sie weiter ohne Pausen oder falsche Ausgänge, ohne bei These Days, Walk, Shame Shame und Breakou T. anzuhalten, bis Hawkins zur Hälfte des Konzerts für die Aufführung von Somebody to Love der englischen Band Queen glänzte.

Er gab seinen Platz am Schlagzeug auf und ersetzte ihn Grohl, der Schlagzeuger der Band Nirvana war, um nach vorne zu gehen und Freddy Mercuries mythisches „Eo“ im Einklang mit dem Publikum zu rufen. Auf die gleiche Weise tauschte er es mit dem Namen des Sängers aus. „Er hasst es, wenn ich das mache, tut mir leid. Okay, es tut mir nicht leid „, scherzte Hawkins.

Auf die gleiche Weise haben sie ein Lied der Bee Gees aufgeführt, obwohl es zweifellos in Erinnerung und Herz aller bleiben wird, die Interpretation von Hawkins.

Sie setzten die Songs All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, Best of You, Aurora, Monkey Wrench fort und schlossen mit einem ihrer beliebtesten Songs: Everlong. Am Ende verabschiedete sich Grohl zusammen mit der ganzen Band, warf Küsse und dankte der Öffentlichkeit.

Der Schlagzeuger starb im Alter von 50 Jahren, obwohl der Grund seitens der Behörden nicht geklärt wurde. Obwohl Hawkins 2001 eine Überdosierung hatte, lag er im Koma.

LESEN SIE WEITER: