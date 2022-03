Eine Gruppe von Soldaten, die Waffen und Sicherheitsinformationen des Präsidenten an FARC-Dissidenten verkauften, fiel

Am Montagmorgen gab die Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass sie sechs mutmaßliche Mitglieder eines kriminellen Netzwerks im Dienste der Oliver Sinisterra-Struktur der FARC-Dissidenten strafrechtlich verfolgt habe.

Unter den Verhafteten befinden sich fünf Berufssoldaten, die einem Bataillon der Spezialeinheiten in der Gemeinde Tumaco, Nariño, angeschlossen sind. Die Uniformierten waren am „Diebstahl von Munition, Granaten, Waffen, Uniformen und anderen Gegenständen beteiligt, die an die Führer der kriminellen Struktur verkauft wurden“.

Die Beteiligten sind: Edwar Raúl Cabezas Angulo, alias „Black Beard“, mutmaßliches Mitglied des Oliver Sinisterra, der für den Empfang der uniformierten Männerwaffen und der materiellen Berufssoldaten des Quartiermeisters Luis Carlos Herrera Díaz verantwortlich sein würde, Macgyver Otálora Trujillo, Yeison Alexander Caicedo Racines, John Fredy Landazuri Quinonez und Jaider Huberto Taborda Betín.

Aus dem Testmaterial geht hervor, dass sie auch Informationen zu Operationen, Bewegungen von Truppen und Militärflugzeugen geliefert haben. Ebenso war es offensichtlich, dass sie Daten zur Verteilung von Gruppen vorgelegt hatten, die bei den Besuchen des Präsidenten Iván Duque und anderer Beamter in Tumaco für Sicherheit sorgten.

Laut dem Bericht der Staatsanwaltschaft wurden einige der Granaten und Munition, die an die Oliver Sinisterra Front geliefert wurden, zur Begehung krimineller Handlungen im ländlichen Tumaco verwendet. Der Mord an acht Personen am 3. August 2021; und der Angriff auf eine Jungla-Kompanie der Nationalen Polizei, der am 18. August 2021 im Dorf Brisas de Mataje stattfand, wären einige Fälle dieser Aktion. Beim letzten Angriff wurden 14 Soldaten verletzt.

Untersuchungen deuten darauf hin, dass Mitglieder der Sicherheitskräfte zwischen 2020 und Februar 2022 Verbrechen begangen hatten und offenbar Geldtransfers gegen Vorleistungen erhalten haben. Ebenso müssten die Angeklagten auf Befehl einiger Führer wie „José“ und Alias „Murga“ die Mitglieder von „Los Contadores“ und andere illegale bewaffnete Gruppen ermorden, die an der Durchführung der Operationen beteiligt waren, an denen sie teilnahmen.

Ein Staatsanwalt der Fachdirektion gegen kriminelle Organisationen beschuldigte die fünf Soldaten und eine Person, die sich konzertiert melden müssen, um ein schweres Verbrechen, Bestechung, Offenlegung der Geheimhaltung, schweren Diebstahl zu begehen; und Herstellung, Handel, Tragen von Waffen, Munition für die ausschließliche Verwendung der Streitkräfte.

Die untersuchten Personen akzeptierten die Anklage nicht und müssen auf Anordnung eines Richters für Garantiekontrolle in Pasto (Nariño) eine Maßnahme der Sorgerechtssicherung in einem Gefängniszentrum einhalten.

Es sei daran erinnert, dass der Alias „José“, der angeblich für die Beantragung und Bezahlung offizieller Waffen zuständig ist, kürzlich in der Provinz Esmeraldas (Ecuador) gefangen genommen wurde. Über das INTERPOL-Büro in Kolumbien wurde beantragt, eine blaue Benachrichtigung gegen ihn auszustellen, um seine Rückkehr in das Land zu beantragen.

Die kolumbianischen Behörden versetzten dem Golfclan einen weiteren Schlag, nachdem die Auslieferung von Carlos Antonio Moreno Tuberquía, Alias „Nicolás“, bestätigt wurde, der den zweiten Befehlshaber über diese kriminelle Struktur hatte.

Der Mann war der Nachfolger von Dairo Antonio Úsuga David, alias „Otoniel“, der, wie wir uns erinnern, letzten Oktober von den öffentlichen Kräften verhaftet wurde. In diesem Sinne begann am Morgen dieses Freitags, dem 25. März, beim Air Military Transport Command (CATAM) die Übertragung von „Nicolás“, die von den Gerichten von New York und Miami in den Vereinigten Staaten beantragt wurde.

Dieses Verfahren begann am selben Tag, an dem die Zivilkammer des Obersten Gerichtshofs die Vormundschaft ablehnte, die die Verteidigung von Moreno Tuberquía eingereicht hatte, um seine Auslieferung an das Territorium der Vereinigten Staaten zu verhindern. Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Prozess vom selben Präsidenten Kolumbiens, Iván Duque, gefördert wurde.

