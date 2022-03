Die Ukraine tötete den russischen General Yakov Rezantsev, das siebte Oberkommando seit Beginn der Invasion

Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete einen weiteren schweren Schlag gegen Putins Truppen: den Tod des russischen Generals Jakow Rezantsev. Laut ukrainischen Quellen wurde das Oberkommando bei einem Angriff in der Nähe der südlichen Stadt Cherson getötet.

Rezantsev war der Befehlshaber der 49. kombinierten russischen Armee. Und nach Angaben der Zelensky-Regierung ist dies der siebte getötete General und der zweite Generalleutnant, der ranghöchste bekannte Offizier.

Bisher gab Putin nur in einer Rede, die kurz nach Kriegsbeginn gehalten wurde, den Tod eines Generals, Andrey Sukhovetsky, zu. Laut Russland sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine 1.351 Soldaten gestorben, obwohl Kiewer und westliche Beamte sagen, dass die Zahl viel höher ist.

Wie Jonathan Jackson, Spezialist an der Birmingham City University, erklärt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Angriff auf russische Oberbefehlshaber Teil einer umfassenderen ukrainischen Strategie ist, um das Kommando- und Kontrollnetzwerk seiner Feinde zu stören. Die ukrainischen Streitkräfte sind sich des Führungsansatzes der russischen Streitkräfte seit 2001 bewusst. Sein starres hierarchisches System, das von einem autokratischen Führer wie Wladimir Putin beaufsichtigt wird, verurteilt die unteren Ränge zu einem Begriff ständiger Angst, mit wenig Raum für unabhängiges Denken oder Entscheidungen.

Jakow Rezantsev ist der ranghöchste Offizier, der während der von Wladimir Putin angeordneten Invasion getötet wurde

Es ist wahr, dass die Oberbefehlshaber immer zu Zielen auf dem Schlachtfeld wurden, was die Rote Armee 1942 verheerende Auswirkungen auf die Ruinen von Stalingrad hatte, wo sowjetische Scharfschützen sowohl die unteren als auch die höheren Ränge anvisierten. Was sich jedoch zwischen diesem Konflikt und den in der Vergangenheit ausgetragenen Konflikten unterscheidet, ist die Nähe zur Front, an der russische Generäle zu operieren scheinen. Das mangelnde Vertrauen, das sie in ihre Kommunikationswege und in die Ebene der Bodenkommandeure haben - infolge chronischer Korruption - bietet dem ukrainischen Militär klare Möglichkeiten, die wenigen kompetenten Militärführer zu verprügeln.

Die Ukraine verfügt über mehrere gut ausgestattete Kampfeinheiten, die spezielle Missionen ausführen könnten. Es scheint also, dass jede Gelegenheit genutzt werden könnte, um einen direkten Angriff auf die Generäle zu starten, um die Kommunikationswege zu stören, Verwirrung zu stiften und den russischen Vormarsch weiter zu verlangsamen.

Es ist auch sehr symbolisch und ist ein klares Beispiel für russische Stützpunkte, dass ihre Feinde leicht auf hohe Kommandeure zielen können, was zeigt, dass das System ihre leitenden Mitarbeiter nicht schützen kann. Es ist ein klares Symbol für ein schwaches und inkompetentes Kommunikationssystem, das Generäle zwingt, von der strategischen zur taktischen Entscheidungsfindung überzugehen.

Dies führt zu Misstrauen gegenüber der Wirksamkeit von Befehlsketten, und Zweifel breiten sich viel schneller aus als Überzeugungen.

Die anderen Generäle haben getötet:

Laut ukrainischen Beamten wurde Andrei Mordvichev bei einem Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Chornobaivka in der Nähe von Cherson getötet. Er war der Befehlshaber der 8. kombinierten russischen Armee des südlichen Militärbezirks. Sein Tod wurde am 18. März gemeldet.

Generalmajor Oleg Mityaev starb irgendwo in der Nähe der Stadt Mariupol, einer Stadt im Südosten der Ukraine, die einige der bisher schwersten Kämpfe erlebt hat. Das nationalistische Asowsche Regiment behauptet, ihn niedergeschlagen zu haben.

Generalmajor Andrei Kolesnikov von der 29. kombinierten Armee wurde nach offiziellen ukrainischen Quellen bei den Kämpfen am 11. März getötet.

Generalmajor Vitaly Gerasimov , Stabschef der 41. russischen kombinierten Armee, fiel am 7. März am Rande der östlichen Stadt Charkow, so das ukrainische Verteidigungsministerium.

Generalmajor Andrey Sukhovetsky , stellvertretender Kommandeur derselben Einheit wie Gerasimov, wurde am 3. März von einem Scharfschützen getötet.

Oberst Yuri Medvechek , Kommandeur der 37. Brigade für motorisierte Gewehre, wurde von seinen Soldaten überfahren, sagte ein westlicher Beamter, der von Sky News-Journalistin Deborah Haynes zitiert wurde.

LESEN SIE WEITER: