Die Staatsanwaltschaft entscheidet über Unterbrechungen während der „Otoniel“ -Anhörungen im GEP

Nach diesem Freitag, dem 25. März, wurde bekannt, dass die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP) den Antrag auf Empfang von Dairo Antonio Úsuga David, alias „Otoniel“, dem Leiter des Golfclans, ablehnte. Der Bericht des Büros des Generalstaatsanwalts der Nation im Zusammenhang mit dem Vorfall offener Verachtung des Direktors des Dijín, General Fernando Murillo, für die ständigen Unterbrechungen während der „Otoniel“ -Anhörungen im JEP, in denen ich vor der Entscheidung als Freiwilliger tätig bin endgültig.

In dem Dokument der Staatsanwaltschaft erläuterte der Delegierte des Staatsanwalts Alonso Pío Fernández die Informationen zu den beiden Anhörungen, in denen „Otoniel“ für den Fall Urabá erscheinen würde, und Fehlalarme in Casanare, die aufgrund polizeilicher Maßnahmen ausgesetzt werden mussten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Abteilung für Abwesenheit der Wahrheitserkennung am vergangenen Mittwoch, dem 23. März, Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, um die nationale Polizei zu veranlassen, die Reservierung und die Privatsphäre des Verhörs zu gewährleisten „, wurde der Direktor der Polizei Dijin, Generalmajor Fernando Murillo, gebeten, darüber zu berichten die von der Polizei geäußerten Sicherheitsgründe, um die Anhörung zu unterbrechen „, sagte das GEP zu der Zeit.

Den Dokumenten zufolge musste sie bei der Anhörung am 10. März, die von den Richtern Óscar Parra und Hugo Escobar geleitet wurde, aufgehoben werden, da „zahlreiche uniformierte Männer anwesend waren, die mit Gewehren, Ausrüstungswaffen, Helmen und Sturmhauben bewaffnet waren, die, obwohl der Richter sie darum gebeten hatte, nie aus Gründen der nationalen Sicherheit in den Ruhestand getreten „, heißt es in dem von La W Radio enthüllten Dokument.

Während dieser Sorgfalt erklärte das Büro des Procurators, dass absolut alles, was in der Anhörung gesagt wurde, gehört werden könne, was den Vorbehalt in keiner Weise garantierte. „Richter Oscar Parra Vera hat mehrmals darum gebeten, sich aus dem Revier zurückzuziehen, dem sie nicht zustimmten. Die Petitionen wurden bei Major Salamanca eingereicht, einem „Verbindungsbeamten“. Er erklärte, dass er diese Entscheidung mit seinen Vorgesetzten besprechen sollte „, heißt es in dem Bericht der Staatsanwaltschaft.

Im Gegenzug fügte die Generalstaatsanwaltschaft hinzu, dass Pío Fernández in der für Dienstag, 22 desselben Monats, zitierten Anhörung im Zusammenhang mit der Teilnahme des Golfclans an Massakern und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Urabá Antioquia begangen wurden, berichtete, dass auf dem Gelände die Lage der vereinbarten Orte damit die Teilnehmer sitzen konnten, wurde geändert. Dies bedeutete, dass sich der Ort, an dem 'Otoniel' sein sollte, vor der Eingangstür befand. „Es wurden neue Sitze zugewiesen, damit wir sitzen konnten, und der Zeuge mit der Verteidigung befand sich in der Nähe der Glasschiebetür des Gerichtssaals“, sagte er.

Der öffentliche Delegierte erklärte, dass das Gewand zu Beginn der Anhörung unter dem Vorsitz von Richter Nadiezhda Henríquez auf den Standort des kriminellen Chefs aufmerksam wurde und feststellte, dass die Glastür nicht geschlossen war. Nach Angaben der Polizeibeamten müsse es durch „Sicherheitsprotokolle“ geöffnet werden, eine Angelegenheit, die den Richter ernsthaft missfiel, heißt es in dem vom Radiosender veröffentlichten Bericht.

In seinem Bericht erklärte er auch, dass sie die Tür wieder geschlossen hätten, als sie ohne eine Minute dieser Bewegung durch den großen Nachnamen Salamanca wieder geöffnet wurde, der ankündigte, dass er in diesem Zustand bleiben sollte, wodurch die Anhörung ruiniert und abgesagt wurde.

