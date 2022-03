Die Gründe für die Sanktionierung russischer Athleten nach der Invasion der Ukraine

„Ehrlich gesagt war es in meinem Geisteszustand wirklich schwierig, auf den Platz zu kommen“, sagte die ukrainische Tennisspielerin Marta Kostyuk (Nr. 54 der WTA-Weltrangliste) bei ihrem Ausflug durch das Indian Wells Turnier (USA).

Er fuhr fort: „Es ist sehr enttäuschend, dass mir kein russischer Spieler gesagt hat, dass es ihr leid tut zu sehen, was ihr Land meinem zufügt. Es sind mehr ukrainische Zivilisten gestorben als Soldaten, und unter ihnen Kinder ist es schrecklich. Ein Spieler hat mir eine Textnachricht geschickt. Ein anderer kam, um mit mir zu plaudern, aber niemand hat mich unterstützt oder mich gefragt, wie es mir geht. Es ist schockierend.“

„Es geht nicht um Politik, es geht um Menschen. Es tut mir weh, es tut weh, wenn ich hier bin und diese Spieler sehe, wenn ich sie sagen höre, dass ihr Hauptproblem darin besteht, ihr Geld oder so etwas nicht überweisen zu können. Das ist inakzeptabel „, schloss der neunzehnjährige Kostyuk.

Die ATP- und WTA-Turniere, die im Oktober in Moskau ausgetragen werden, wurden ausgesetzt, und die Internationale Tennisföderation (ITF) verbot sowohl Russland als auch Weißrussland die Teilnahme am Davis Cup und Billie Jean King.

Auf der anderen Seite dürfen Tennisspieler aus beiden Ländern einzeln für ATP- und WTA-Turniere antreten, ohne Flagge oder andere nationale Symbole zu zeigen.

„Ich stimme den ergriffenen Maßnahmen nicht zu. Schauen Sie sich die anderen Sportarten an, schauen Sie sich die großen Sportarten an, was sie getan haben, Sie können dabei nicht neutral sein „, kritisierte Kostyuk.

Der Tennisspieler verwies unter anderem auf die Maßnahmen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die Sportverbänden empfahlen, die Teilnahme russischer und belarussischer Athleten an internationalen Wettbewerben wegen Verletzung des „olympischen Waffenstillstands“ durch beide Länder zu verbieten.

In der vom Exekutivkomitee gebilligten Erklärung heißt es, dass der Zweck darin besteht, „die Integrität der Weltsportwettkämpfe und die Sicherheit ihrer Teilnehmer zu schützen“. Er fügt hinzu: „Der aktuelle Krieg in der Ukraine bringt die Olympische Bewegung in ein Dilemma. Während Sportler aus Russland und Weißrussland weiterhin an Sportveranstaltungen teilnehmen konnten, können dies viele Sportler aus der Ukraine aufgrund des Angriffs auf ihr Land nicht tun.“

Diese Ermahnung führte zu einer Kaskadierung mit mehreren „sofortigen und bis auf weiteres“ Sanktionen.

FIFA, UEFA und Euroleague schlossen sich bald dem Boykott an. Russland wurde für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgeschlossen, ohne seinen Vertreter in der Europa League (Spartak Moskau) und ohne Konkurrenz um seine Basketballmannschaften in der Euroleague (ZSKA Moskau, Zenit St. Petersburg und Unics Kazan).

Minute für Minute schlossen sich weitere internationale Verbände an: Badminton (BWF), Taekwondo (World Taekwondo), Schwimmen (FINA), Rugby (World Rugby), Rudern (World Rudern), Volleyball (FIVB), Tischtennis (ITTF), unter anderem.

Die russische Fußballmannschaft wurde für das Play-off der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgeschlossen (Gettyimages)

Einige Verbände entschieden sich dafür, die „sofortige Aussetzung bis auf weiteres“ gegen eine vorübergehende Genehmigung für Sportler auszutauschen, um als Neutrale ohne Symbole, Flaggen oder Hymnen anzutreten.

In einem symbolischen Akt zog die World Taekwondo Federation (WTF) den schwarzen Ehrengürtel des 9. Dan (Großmeister) von Wladimir Putin zurück.

Im Jahr 2019 hatte die World Anti-Doping Agency (WADA) Russland auf der Grundlage des Berichts des kanadischen Anwalts Richard McLaren von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Nach einer fünfjährigen Untersuchung wurde die Absprache des russischen Staates (Sportministerium und Bundessicherheitsdienst) durch einen systematischen Plan gutgeschrieben entwickelt, um Anti-Doping-Kontrollen von Sportlern zu fälschen, wodurch Hunderte positiver Berichte verschwinden.

Es besteht kein Zweifel, dass sich historische Zyklen oft wiederholen: Pandemien, Naturkatastrophen, revolutionäre Bewegungen und Kriege.

Ein nicht ganz so enger Präzedenzfall versetzt uns im letzten Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg inmitten des Aufbrausens einer Strömung der Verfolgung der schwarzen Bevölkerung unter anderen ethnischen Gruppen.

Am 19. November 1946 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, in der es heißt, dass „es im besten Interesse der Menschheit ist, Verfolgungen und Manifestationen religiöser Vorurteile, wie sie als rassistisch bezeichnet wurden, sofort ein Ende zu setzen“.

Es forderte auch „Regierungen und zuständige Behörden auf, sowohl im Einklang mit dem Geist als auch dem Buchstaben der Charta der Vereinten Nationen (UN) zu handeln und die schnellsten und energischsten Maßnahmen zu diesem Zweck zu ergreifen“.

Aber erst in den 1960er Jahren startete die UN eine Kampagne, um Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Einzelpersonen zu ermutigen, Isolationsmaßnahmen gegen das südafrikanische Regime und seine Unterstützer anzuwenden.

Eine Avantgarde aus Schriftstellern, Künstlern, Musikern und Sportlern inspirierte eine Mobilisierung gegen die Apartheid und zur Unterstützung der Befreiung im Rang eines Beobachters. Diese Kampagne trug dazu bei, die wichtigsten Handelspartner Südafrikas davon zu überzeugen, unter anderem ein Waffenembargo zu verhängen.

1968 sorgte die Absage einer viel angekündigten Tour durch Südafrika, die vom Marylebone Cricket Club (MCC) geplant wurde, für Aufsehen.

Dieser legendäre Club, besser bekannt als „Lord's“, der 1787 in London gegründet wurde, ist der Schöpfer und Hüter der Spielgesetze.

Der Skandal war größer, als der wahre Grund für die Absage bekannt wurde. Basil D'Oliveira, ein renommierter „farbiger“ Kricketspieler, geboren in Kapstadt, Nachkomme indigener und portugiesischer Völker, wurde von den südafrikanischen Behörden schwer widerstanden, weil er Teil der englischen Delegation sein sollte, die sich dem südafrikanischen Team stellen sollte, in dem sie alle weiß waren.

Der damalige Vorsitzende der National Party, B.J. Vorster, beschuldigte den Londoner Club: „Das MCC ist nicht der Club von Marylebone, es ist das Team der Anti-Apartheid-Bewegung.“

Anfang 1968, als der Fall D'Oliveira Auswirkungen auf Großbritannien hatte, forderte die UN-Generalversammlung einen Boykott aller südafrikanischen Sportmannschaften, die unter den Prämissen der Apartheid organisiert wurden.

Zuvor suspendierte die FIFA 1961 den South African Football Association wegen ihrer segregationistischen Politik, und Südafrika wurde von den Olympischen Spielen 1964 in Tokio ausgeschlossen.

In den 1970er und 1980er Jahren litt das südafrikanische Rugby auch unter starkem Druck der öffentlichen Meinung gegen die Apartheid, sodass es sich in wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, ethischer und sportlicher Hinsicht in eine Situation internationaler Isolation befand.

In der Internationalen Erklärung gegen die Apartheid im Sport (Generalversammlung vom 14. Dezember 1977) wurde daher erneut die Notwendigkeit bekräftigt, die Praxis der Apartheid rasch abzuschaffen, indem „die notwendigen und wirksamsten Maßnahmen“ verabschiedet werden, während „internationale Sportkontakte auf der Grundlage des olympischen Prinzips der Nicht-Sportkontakte gefördert werden Diskriminierung“.

Für Sportorganisationen, Teams oder Sportler, die an Wettbewerben mit Ländern teilnehmen, die der Apartheid beitreten, wurden folgende Richtlinien festgelegt:

Der südafrikanische Rugbyspieler Chester Williams war einer der Fahnenträger im Kampf gegen Rassismus in seinem Land

- Weigern Sie sich, irgendeine Art von finanzieller Unterstützung zu leisten.

-Beschränken Sie den Zugang zu nationalen Sportanlagen.

-Erkennen Sie die Gültigkeit eines Sportvertrags, der gemäß den Auswahlregeln der Apartheid abgeschlossen wurde, nicht an.

-Gewähren Sie keine nationalen Auszeichnungen oder Preise und ziehen Sie die verliehenen zurück.

-Halten Sie keine offiziellen Empfänge zu Ehren solcher Teams oder Athleten ab.

- Erteilen Sie Vertretern keine Visa und erlauben Sie ihnen nicht, in das Land einzureisen.

-Stellen Sie sicher, dass „jedes Land, das Apartheid praktiziert, von internationalen und regionalen Sportorganisationen ausgeschlossen wird“.

- Verhinderung finanzieller oder anderer Sanktionen gegen verbundene Organisationen, die sich „weigern, an Sportveranstaltungen mit einem Land teilzunehmen, das Apartheid praktiziert“.

Vielleicht ist es an der Zeit, das alte Paradigma neu aufzustellen, das den titanischen Kampf gegen Rassendiskriminierung ins Leben gerufen hat, der in diesem entscheidenden Fall auf die Erhaltung des Weltfriedens abzielte.

In der Charta der Vereinten Nationen (San Francisco, 26. Juni 1945) wurde es aufgerufen, „nachfolgende Generationen vor der Geißel des Krieges zu retten, der zweimal in unserem Leben der Menschheit unermessliches Leid zugefügt hat, um den Glauben an die Grundrechte des Menschen, an die Würde und den Wert des Menschen zu bekräftigen Person“.

Diese Erklärung der universellen Prinzipien - mit Ausnahme der Apartheid - ist jedoch in „Sonderverträgen“ innerhalb der internationalen Gemeinschaft nicht in Kraft getreten, die dazu dienen könnten, das Problem des Sports in Kriegszeiten aus humanitärer Sicht zu gestalten.

Hannah Arendts Buch „Eichmann in Jerusalem“ (1963) dokumentiert den Prozess gegen den Nazi-Verbrecher, der für die Logistik zuständig ist, um Juden in Todeslager zu transportieren.

Der Autor verwendet das Konzept der „Banalität des Bösen“, um Eichmanns Profil zu beschreiben.

„Dieses Böse wird die meiste Zeit getan, diejenigen, die sich nicht entschieden haben oder nicht beschlossen haben, entweder für das Böse oder für das Gute zu handeln. Das Ernsthafteste an dem Fall war, dass es viele Männer wie ihn gab und dass diese Männer nicht pervers oder sadistisch waren und immer noch schrecklich und furchtbar normal waren und sind „, sagt Arendt.

Siya Kolisi, erster schwarzer Springbocks-Kapitän der Geschichte

Ist es fair, Sportler für Handlungen zu bestrafen, die von der herrschenden Klasse ihrer Länder hervorgerufen werden?

Sind sie Komplizen oder nehmen sie an einer Kriegserklärung teil?

Die gestellten Fragen sind auf theoretischer Ebene sehr schwer zu lösen.

In einem Aufsatz, der einige Antworten gibt, sollte angemerkt werden, dass der superprofessionelle Sport den Nebeneffekten des Krieges nicht fremd sein kann und sollte.

Die Sanktionen gegen russische Sportler, die es ihnen verbieten, ihre Hemden zu tragen, Flagge und Farben zu zeigen oder die Hymne des Landes zu singen, sind rein symbolisch.

Es ist wichtig, den aktuellen Trend des IOC und anderer zu stärken, bewaffnete Konflikte vorzuwerfen und von deklarativen Botschaften zu konkreteren und eingeschränkteren Maßnahmen überzugehen.

Ein neuer dauerhafter Standard für den Sport sollte die sofortige Einstellung und bis auf weiteres wichtige Sportwettkämpfe vorschlagen. Diese Entscheidung würde den Beitrag des Sports zugunsten der „Nicht-Toleranz“ angesichts jeglicher Art von bewaffnetem Kampf verstärken.

Heute dreht sich die Sportwelt weiterhin ununterbrochen wie zu Zeiten der Gladiatorenkämpfe im römischen Kolosseum. Es ist unsensibel und widersprüchlich, das fesselnde Spiel Nadal gegen Kyrgios am Hauptgericht von Indian Wells im Fernsehen zu sehen, während der Kanalwechsel den Schrecken und die Verwüstung des Krieges zwischen Russen und Ukrainern zeigt.

„Ich möchte nicht über die Schuldigen oder das Problem sprechen, aber was auch immer es zu diesem Zeitpunkt und in dem Jahrhundert ist, in dem wir uns befinden, es erscheint mir unglaublich, dass es Kriege gibt“, hatte Rafael Nadal zu Beginn des russischen Vormarsches über die Ukraine gesagt.

„Es bricht dir das Herz zu sehen, wie viele unschuldige Menschen von dieser Gewalt betroffen sind und weiterhin betroffen sein werden“, sagte die Belarussin Victoria Azarenka, die in Tränen in Tränen ausbrach, nachdem sie erfahren hatte, dass ihre Social-Media-Profile gelöscht wurden, um gegen die Invasion zu twittern.

Während das Schiedsgericht für Sport (TAS) eine Berufung der Russischen Fußballunion (UFR) zurückwies, mit der der Ausschluss seiner Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wegen „der speziellen Militäroperation“ in der Ukraine ratifiziert wurde, disqualifizierte der Internationale Schachverband (FIDE) den russischen Großmeister Sergey Karjakin für sechs Monate für Postbotschaften zur Unterstützung von Putin in ihren sozialen Netzwerken.

Das FIDE-Ethik- und Disziplinkomitee befand Karjakin in erster Linie für „die beträchtliche Anzahl“ negativer Reaktionen in den Netzwerken für schuldig, die nicht nur dem Ruf von Schach und FIDE, sondern auch dem des Schachspielers selbst schaden.

Die Rolle der Spitzensportler wird relevant. Die Aktionen der damaligen Herrscher - ebenso wie die Gefälligkeiten und Drohungen - erreichen sie ebenfalls. Angesichts einer solchen Exposition gibt es keinen Raum für Komplizenschaft.

Es ist nicht fair oder vernünftig, dass der Russe Daniil Medwedew zwar weiterhin Punkte für das ATP-Ranking und Preise in Höhe von Hunderttausenden von Dollar erzielt, viele andere ukrainische Athleten jedoch aufhören, sich den nationalen Streitkräften anzuschließen. Das Schweigen der aktuellen Nummer 2 des Welttennis ist ein Zeichen der Gleichgültigkeit und mangelnder Solidarität mit seinen Kollegen.

Eine neue Form der kollektiven Verteidigung wird durch soziale Netzwerke gegründet. Kriegsverbrechen können nicht mehr unter dem Teppich versteckt werden.

Die Spielregeln sind die fünfte Essenz des Sports, aber die Realität lenkt oft die Waage auf die grausamste und am wenigsten angenehme Seite.

Es ist anerkannt, dass es auch in Friedenszeiten keine „absoluten Rechte“ gibt. Krieg führt zu Unsicherheit, Zerstörung und Tod sowie zu einer unbefristeten Aussetzung oder irreparablen Schädigung der Menschenrechte derjenigen, die überleben. Angesichts eines Krieges, der sowohl das Leben als auch die Wirtschaft der globalisierten Welt bedroht, erscheint es töricht, die Immunität des Sports zu erklären, als wäre er eine Ausnahme von der Regel, und seine Programmierung fortzusetzen, als ob nichts Schlimmes passiert wäre.

Auf der Grundlage des höheren Prinzips der Solidarität zwischen den Völkern sollte dem wehrlosen Zustand Hunderttausender von Opfern, Waisen, verstümmelten oder begrabenen Frauen und Männern, zerstückelten und hungrigen Familien, die ins Exil gezwungen werden, Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Aus humanitären Gründen sollte die große Maschine des Profisports jetzt unter der allgemeinen Proklamation von Stop War gestoppt werden! bis das Feuer des Krieges endgültig erloschen ist.

(*) Daniel Roberto Viola ist Anwalt und Direktor von IUSport.com Lateinamerika.

