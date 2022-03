Der Metzger von Mariupol

Generaloberst Mikhail Mizintsev ist wütend. Es ist nicht bekannt, ob aufgrund der Tatsache, dass ein Soldat in unregulierter Uniform unter seltsamen Umständen den Tod eines Kameraden verursacht hat, oder ob dies Ausdruck seiner enormen Frustration darüber ist, dass seine Truppen die widerstandsfähige Stadt Mariupol noch nicht übernommen haben.

- Schau dir diesen Abschaum an, der mit seinen Rinderaugen die Stirn runzelt und mir sein unglückliches Gesicht zeigt, sein stinkendes Gesicht! , ruft Mizintsev am Telefon mit einem Leutnant, der für eine Angriffseinheit der russischen Armee verantwortlich ist.

- (...)

- Warum dient ihr immer noch in meiner Armee? Und warum muss ich meine Zeit mit deinem Abschaum verschwenden? Wenn Sie der Leiter einer Einheit sind, treten Sie vor.

- (...)

- Warum wurde sein Gesicht noch nicht verstümmelt? Warum hat ihm niemand die Ohren abgeschnitten? Warum humpelt dieser Ruck noch nicht?

Das brutale Audio, das zeigt, was für ein General Mizintsev ist, wurde diese Woche von den ukrainischen Geheimdiensten aufgenommen und von Olexander Scherba, dem ehemaligen ukrainischen Botschafter in Österreich, veröffentlicht. Ein Monolog, der das ans Licht bringt, was als „Metzger von Aleppo“ bezeichnet wurde, die syrische Stadt, die 2016 in Trümmer zerfiel und die nun zum „Metzger von Mariupol“ wurde, der Hafenstadt am Asowschen Meer, die sich dem Angriff russischer Streitkräfte und wahllosen Bombardierungen widersetzt hat für einen Monat.

Der Angriff auf das Mutter-Kind-Krankenhaus in Mariupol. Achtzig Prozent der Infrastruktur wurden von russischen Streitkräften zerstört. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Datei)

Russische Streitkräfte, die sich Bashar al-Assad bei seinen Bemühungen anschlossen, Syrien von verschiedenen Rebellengruppen zurückzuerobern - von denen einige vom Westen unterstützt wurden -, die das Land während des Bürgerkriegs geteilt hatten, halfen dem Diktator, die nordwestliche Stadt Aleppo zu belagern und schließlich von den Truppen der Freien zurückzuerobern Syrische Armee. Insgesamt dauerte der Kampf um die Rückeroberung der Stadt mehr als vier Jahre, aber die intensivste Zeit ereignete sich Ende 2016, als russische und syrische Streitkräfte die östliche Hälfte umzingelten, während 270.000 Zivilisten dort blieben und sie monatelang bombardierten, bevor sie Truppen und Panzer einsetzten, um sie zu erobern.

Das Syrische Netzwerk für Menschenrechte schätzt, dass in diesem Zeitraum mindestens 23.000 Zivilisten gestorben sind, obwohl die genaue Zahl schwer zu erreichen ist und höher sein könnte. Militäranalysten des Instituts für Kriegsforschung sagten, die Belagerung sei „von einem beispiellosen Maß an Wildheit und Leid gekennzeichnet“.

Russische Streitkräfte setzten während der Belagerung Streubomben, Chemiewaffen und Brandbomben ein, die alle durch internationale Chartas verboten waren. Es wurde gezeigt, dass Krankenhäuser systematisch angegriffen wurden und schließlich bei den Bombenanschlägen vollständig zerstört wurden. Es wurden häufige Waffenstillstände ausgerufen, aber die russischen und syrischen Streitkräfte nutzten häufig, um sich vor der Wiederaufnahme des Angriffs wieder zu bewaffnen und neu zu positionieren. Andere wurden überhaupt nicht respektiert oder zu Propagandazwecken verwendet, wobei sie den Rebellen vorwarfen, sie als Vorwand zu verletzen, um die Angriffe zu verdoppeln.

Am Ende wurden Zivilisten, die den Kämpfen entkommen wollten, humanitäre Korridore angeboten, und obwohl Tausende von ihnen fliehen konnten, sagten andere, sie seien verhaftet worden, um auszusteigen, während einige auf angeblich „sicheren“ Wegen hingerichtet wurden oder starben. Beobachter dokumentierten mehr als 100 zusammenfassende Hinrichtungen während der Belagerung, während das Syrian Human Rights Network erklärte, dass fast 2.500 Menschen willkürlich inhaftiert und gefoltert wurden, darunter Dutzende Kinder.

Generaloberst Mikhail Mizintsev, Leiter der auf der Krim stationierten russischen Armeeeinheit, die die Stadt Mariupol mit Blut und Feuer angriff. (Ru.Tausend)

Die Bevölkerung von Mariupol erleidet ein ähnliches Schicksal, wenn auch in größerem Maßstab. Vor der russischen Invasion hatte dieser strategische Hafen 400.000 Einwohner. Es wird geschätzt, dass etwa 150.000 Menschen fliehen konnten. Die durch die Bombenanschläge getöteten Personen könnten mehr als 20.000 sein, darunter die Babys und Frauen, die im wichtigsten Entbindungsheim der Stadt arbeiten, und Hunderte, die in das von den Bomben zerrissene Dramatheater Zuflucht suchten.

General Mizintsev schüttelt ihm nicht die Hand, wenn er ein Bombardement anordnen muss, obwohl er weiß, dass das Ziel nur Zivilisten sind. Er scheint es zu genießen, Terror unter den Verbliebenen in belagerten Städten zu provozieren. Er glaubt, dass auf diese Weise die Verteidigungstruppen demoralisiert werden. Es machte ihm nichts aus, Streubomben oder Phosphorbomben zu verwenden, die von allen internationalen Kriegskonventionen verboten waren.

Er startete sogar am 21. März eine „Rückwärtsspiegel“ -Operation, um die Ukraine des Einsatzes chemischer Waffen zu beschuldigen. Er befahl, das Chemiewerk in Sumykhimprom in Sumy anzugreifen. „Infolge des Bombardements wurde ein Tank mit Ammoniak beschädigt, und es gab einen Verlust, von dem wir die Konsequenzen noch nicht kennen“, sagte der Bürgermeister der nächsten Stadt.

Zwei Tage zuvor sprach Mizintsev mit einer Gruppe russischer Journalisten und verwies speziell auf das Chemiewerk Sumykhimprom, in dem er erklärte, dass die „ukrainischen Nazis“ an einer Operation mit „falscher Flagge“ teilnehmen würden. Laut Mizintsev „haben sie Speichereinrichtungen mit Ammoniak und Chlor abgebaut, um die Einwohner der Region Sumy massiv zu vergiften, wenn Einheiten der russischen Streitkräfte in die Stadt eindringen.“ Mizintsev erklärte auch, dass „diese Nazis Provokationen mit Giften vorbereiteten“ in Kotlyarovo in der Nähe von Mykolaiv. „Zu diesem Zweck wurden bereits Container mit giftigen Chemikalien in das örtliche Grundschulgebäude geliefert, das bei Annäherung russischer Truppen explodieren soll“, fügte der General hinzu. Nichts davon ist passiert.

Mizintsev nimmt eine der höchsten militärischen Positionen in Russland ein. Er ist Direktor des National Defense Control Center (NDCC), das die gemeinsamen Operationen des Verteidigungsministeriums und der Streitkräfte überwacht. Es kontrolliert auch einen großen Teil der Armee-Hacker, die an den Astra Linux- und Rusbitech-Systemen arbeiten. Er übernahm diese Position 2014. Es hat sein Büro in der Znamenka-Straße in Moskau. Erstatten Sie direkt Wladimir Putin Bericht. Es ist Putins „Ohr“ in den Korridoren der Kaserne.

Das Satellitenbild zeigt die Zerstörung des Mariupol Drama Theatre, das von russischer Artillerie angegriffen wurde, als Hunderte von Menschen dort Schutz suchten. Mehr als 300 Zivilisten wurden getötet. Maxar Technologies/Handout über REUTERS.

Mizintsev stammt aus dem „Oblast“ Wologda nördlich von Moskau und wurde - wie so viele andere sowjetische Soldaten seiner Generation - paradoxerweise an der Kiewer Militärakademie ausgebildet, bevor er nach Ostdeutschland versetzt wurde. Anschließend spezialisierte er sich auf taktische Aufklärung und befehligte russische Truppen im Transkaukasus. Es war Valery Gerasimov, Stabschef der russischen Streitkräfte, der Mizintsevs Fähigkeiten untersuchte. Sein Aufstieg, der 2011 begann, war kometenhaft. Er leitete 2013 Operationen im Nordkaukasus und wurde Zwei-Sterne-Generalleutnant, bis er seine derzeitige Position beim NDCC erreichte. Von dort aus leitete er die russische Operation im Syrienkrieg zwischen 2015 und 2016. Es wurden 23.400 Zivilisten getötet und weitere 41.000 verletzt. Auch Tausende von Folterfällen und Kindern, die von russischen Truppen in abgebauten Gebieten eingesetzt wurden.

Der Generaloberst kam letzte Woche ans Licht, als er das russische Ultimatum an die Mariupol-Behörden richtete: „Nehmen Sie Ihre Arme nieder. Allen, die dies tun, wird eine sichere Überfahrt außerhalb der Stadt garantiert. Die Stadtverwaltung hat die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und sich auf die Seite der Menschen zu stellen. Andernfalls wird das Militärgericht, das sie erwartet, nur ein kleiner Teil dessen sein, was sie für die schrecklichen Verbrechen verdienen, die die russische Seite sorgfältig dokumentiert.“

Die ukrainische Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Kiew lehnte im Wesentlichen das Ultimatum Russlands ab, in dem die Kapitulation der belagerten Stadt gefordert wurde. „Die Ukraine kann ein Ultimatum Russlands niemals akzeptieren. Wir müssen alle tot sein, nur dann können wir das Ultimatum für Charkiw, Mariupol oder Kiew erfüllen „, donnerte Präsident Volodymyr Zelensky.

Zu diesem Zeitpunkt verdoppelte Mizintsev den Einsatz und startete den brutalen Angriff auf Mariupol. 80% der Stadt wurden zu Steinen und verdrehten Eisen verarbeitet. Einhunderttausend Zivilisten, die meisten von ihnen ältere Menschen, stehen unter den Bomben.

