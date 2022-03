Der Gouverneur von Coahuila appellierte an den Widerruf des Mandats: „Lasst uns nicht an der Farce teilnehmen“

Der Gouverneur von Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, forderte PRIs auf, nicht an der vom Präsidenten der Republik und Morena, seiner Regierungspartei, geförderten Mandatswiderruf teilzunehmen, um zu entscheiden, ob der Leiter des Bundesvorstands ratifiziert werden soll.

„Heute möchte ich respektvoll an PRIs und PRIs in Coahuila appellieren: Lasst uns nicht an der Farce teilnehmen, die sie nächsten April 10 inszenieren wollen! „, sagte er zu den Unterstützern der Partisanen.

Im Rahmen des 93. Jahrestages der Institutional Revolutionary Party (PRI) wurde der Staatliche Politische Rat in der von Riquelme Solis regierten Einheit mit nationalen und lokalen Führern abgehalten.

Unterstützt von Führern der Trikolore, darunter der PRI Nationalpräsident Alejandro Moreno, war er der erste Oppositionsgouverneur, der die Bürgerbeteiligung ablehnte, die bereits bei Organisationen des Nationalen Wahlinstituts (INE) im Gange ist.

Informationen in der Entwicklung...