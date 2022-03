Bisher gab es in Medellín in diesem Jahr mindestens 500 Fälle von Gewalt an der Schule.

Kürzlich berichtete das Bildungsministerium von Medellín, dass in diesem Jahr bisher mindestens 500 Fälle von Gewalt in der Schule registriert wurden, darunter Mobbing, sexuelle Belästigung und Cybermobbing.

Um dieses Problem anzugehen, das Schüler der 229 offiziellen Bildungseinrichtungen betrifft, 337 private und 49 von der Stadt abgedeckte, startete das Bürgermeisteramt von Medellín die Kampagne „Fass dich nicht an“.

Mit dieser Initiative beabsichtigt die Verwaltung, Studenten zu unterstützen, die Opfer von Gewalt in den Bildungseinrichtungen der Stadt wurden. Es soll aber auch Kindern und Jugendlichen ausreichend Selbstvertrauen geben, um ihre Aggressoren zu melden.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Strategie gegen Gewalt in der Schule in Zusammenarbeit mit dem Kolumbianischen Institut für Familienfürsorge (ICBF), dem Büro des Bürgerbeauftragten, dem Büro der Staatsanwaltschaft, der Personería und der Polizei für Kinder und Jugendliche entwickelt wird.

Ebenso betonte die Stadtverwaltung, dass die Sekretariate für Bildung; Frauen; Jugend; Soziale Eingliederung, Familie und Menschenrechte und Gesundheit Teil des interinstitutionellen Runden Tisches sind, der in den Einrichtungen von Medellín anwesend ist, um Kultur, Gesundheit, Sicherheit und Ausbildung durchzuführen Aktivitäten für Bildungsgemeinden.

Behandlungsweg bei Gewalt an der Schule

Wie das Bildungsministerium von Medellín erklärte, besteht dieser Behandlungsweg für Fälle von Gewalt in der Schule aus drei Phasen: Berichterstattung an die zuständigen Behörden, Aktivierung der Route und Durchführung eines ordnungsgemäßen Verfahrens.

„Wir werden auch die Identität der Täter behalten. Was wir heute wirklich tun, ist die Reaktivierung dieser Route „, fügte der Beamte hinzu.

Er erinnerte auch daran, dass dieser Prozess in Begleitung der Koexistenzausschüsse der Schulen durchgeführt werden muss, die sich in allen Bildungseinrichtungen in Medellín befinden. Darüber hinaus nutzte er die Gelegenheit, Privatschulen einzuladen, sich dieser Strategie anzuschließen, mit der sichere Räume für Schüler im ganzen Land geschaffen werden sollen.

Der Bildungsminister von Medellín sagte, dass Privatschulen mit dieser Art von Initiative in Verbindung gebracht werden müssen, da die lokalen Behörden in vielen Fällen über die Medien von Fällen von Gewalt in Schulen in diesen Einrichtungen erfahren.

„Dies gilt nicht nur für öffentliche Schulen, dies ist auch Teil der Strategie. Oft erfahren wir es durch die Medien „, sagte der Beamte des Bürgermeisteramtes von Medellín.

Es sei daran erinnert, dass diese Strategie inmitten einer Welle von Beschwerden über sexuellen Missbrauch in verschiedenen Institutionen des Staatsgebiets ins Leben gerufen wird, in denen Studenten unterschiedlichen Alters beschlossen haben, gegen diese Art von Veranstaltung zu protestieren.

