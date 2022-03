Antauro Humala: Die Chancen, dass er aus dem Gefängnis kommt oder von Pedro Castillo begnadigt wird

Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016). EFE/STR./Archivo

Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zur Wiedereinsetzung der von Pedro Pablo Kuczynski an Alberto Fujimori erteilten Begnadigung, Antauro Humala Tasso, der Bruder des ehemaligen Präsidenten Ollanta Humala, inhaftiert von der Andahuaylazo, verlor er nicht die Hoffnung, bald aus dem Gefängnis entlassen zu werden, und schrieb einen Brief an ein Medienunternehmen, in dem er die Gründe erklärte, warum er freigelassen werden sollte.

Im Jahr 2009 wurde der ethnokale Führer zunächst zu 25 Jahren Haft verurteilt, weil er 2005 die Polizeistation Andahuaylas beschlagnahmt hatte, was zum Tod von vier Polizisten führte. Seine Verteidigung legte jedoch Berufung gegen das Urteil ein und es gelang ihm, das Verbrechen des qualifizierten Mordes, dessen er beschuldigt wurde, in das des einfachen Mordes umzuwandeln. Somit wurde seine Strafe auf 19 Jahre verkürzt, weshalb er im Januar 2024 aus dem Gefängnis entlassen werden sollte.

Heute hätte Antauro Humala zwei Möglichkeiten, das Ancon II-Gefängnis vor 2024 zu verlassen. In seinem Brief an Exitosa argumentiert er, dass er seine Strafe zur Erlösung (Gefängnisgeld) aufgrund mehrmonatiger Arbeit und Ausbildung, die er im Gefängnis geleistet hat, bereits verbüßt hätte. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass der Präsident der Republik, Pedro Castillo, ihm eine Begnadigung gewährt , wie er es im April 2021 versprochen hatte, während er noch für das Präsidentenamt kandidierte.

FÜR GEFÄNGNISLEISTUNGEN

Für Antauro Humala „hat er Anspruch auf Freiheit für die Strafe, die mit Erlösung gedient wird“ und ist der Ansicht, dass er bisher eine „Überschreitung der Freiheitsstrafe von sechs Monaten“ hat. „Ich bin daher eine entführte Person aus dem Staat über MINJUS/INPE“, sagte er.

Infobae sprach mit dem Anwalt Vladimir Padilla Alegre, einem Mitglied von Padilla & Chang Abogados, der erklärte, dass in der Regel „jeder, der wegen eines Verbrechens verurteilt wird, die Strafe verbüßen muss“, zu der er verurteilt wurde. Er wies jedoch darauf hin, dass „der Zweck der Strafe darin besteht, wieder Kontakte zu knüpfen“. Wenn es einem gelingt zu beweisen, dass er in der verstrichenen Zeit den Zweck des Urteils erreicht hat, könnte er daher früher freigelassen werden.

Trotzdem machte er deutlich, dass die Verbüßung der Strafe (in kürzerer Zeit als das Urteil vorschreibt) eher eine Befugnis des Richters als ein Recht der verurteilten Person ist.

„Man kann arbeiten oder studieren (innerhalb des Gefängnisses), aber die Berichte der Kommission, die innerhalb des Gefängnisses bewertet, können negativ sein. Das heißt, Sie haben vielleicht gearbeitet, aber Sie haben zum Beispiel Anpassungskonflikte und bleiben ein Risiko „, erklärte er.

„Es geht nicht darum, Ihren Job für die Freiheit zu verkaufen, sondern es geht darum, dass Sie wieder Kontakte knüpfen. Bildung und Arbeit sind ein Mittel dazu „, fügte er hinzu.

Er stellte fest, dass es Verbrechen wie die organisierte Kriminalität gibt, die keine Gefängnisleistungen beinhalten, und dass derjenige, der für die Bescheinigung der Resozialisierung des Gefangenen verantwortlich ist, ein multidisziplinäres technisches Team von INPE (mit Psychologen, Sozialarbeitern usw.) ist, das einen Bericht erstellt, auf den Bezug genommen wird ein Richter, der entscheidet, ob er eine Leistung in Anspruch nimmt, die die inhaftierte Person freilassen könnte.

UND DIE BEGNADIGUNG?

Obwohl Pedro Castillo als Kandidat versprochen hatte, Antauro Humala zu begnadigen; im September 2021 wurde sein damaliger Justizminister, Aníbal Torres versicherte, dass die Begnadigung des ethnocharistischen Führers nicht lebensfähig sei, da das Verbrechen, für das er verurteilt wird, es nicht zulassen würde. ihm Zugang zur Gnade des Präsidenten.

„Laut Gesetz ist das Verbrechen, für das er verurteilt wurde, nicht möglich. Es mag gewesen sein, dass die Kampagne angeboten wurde, es mag gewesen sein, dass dies die Absicht war, aber jetzt müssen wir uns die verfassungsmäßigen und rechtlichen Möglichkeiten dieser Situation ansehen „, sagte Torres zu der Zeit.

In diesem Zusammenhang erinnerte der Anwalt Vladimir Padilla daran, dass „Begnadigung eine Fakultät des Präsidenten ist, eine Verzögerung hinter der Monarchie, als der allmächtige König feststellte, wer die Freiheit gab“.

Er war jedoch der Ansicht, dass das Staatsoberhaupt, obwohl es rechtlich eine Macht des Präsidenten ist, das Völkerrecht nicht ignorieren kann, das beispielsweise besagt, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht als Gnade des Präsidenten berücksichtigt werden können.

Er fügte hinzu, dass die am meisten akzeptierte Begnadigung in der Doktrin die aus humanitären Gründen sei, wenn die inhaftierte Person unheilbar krank sei.

Aus diesem Grund könnte er im Fall von Antauro Humala, der kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, eine Begnadigung erhalten, wenn sich herausstellt, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet, jedoch „nicht als politischer Gefallen“.

