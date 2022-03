Zelenski prüft die Vorzüge und Mängel jedes EU-Landes in der Krise

Internationale Redaktion, 25 Mrz Der ukrainische Präsident Volodomir Zelensky ist ein wichtiger Akteur bei der Verteidigung der Ukraine und der Moral ihrer Bürger, auch aufgrund seiner Reden über soziale Netzwerke und vor Würdenträgern und Parlamenten auf der ganzen Welt. Zelenski trug immer ein armeegrünes T-Shirt und hatte den Vorteil, für jedes Forum die richtige Botschaft zu finden, wie er heute Morgen erneut demonstrierte, als er vor dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs per Videokonferenz in Brüssel sprach. Er sagte ihnen, dass die Sanktionen gegen Russland „etwas spät“ gekommen seien, obwohl er seine Rede mit der Aussage beendete, dass sein Land „an die Europäische Union glaubt“. „Sie haben Sanktionen genehmigt. Wir sind dankbar. Das sind mächtige Schritte. Aber es war ein bisschen spät. Denn wenn es präventiv gewesen wäre, wäre Russland nicht in den Krieg gezogen „, sagte Zelenski den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Nach dem Monat der Invasion sandte Zelenski der EU eine klare Botschaft: „In diesem Monat haben Sie diese Welten verglichen. Du hast gesehen, wer was wert ist. Und Sie haben gesehen, dass die Ukraine in naher Zukunft in der EU sein sollte.“ Die Neuheit von Zelenskis Rede ist jedoch die Überprüfung, die er jedem EU-Land gegeben hat, mit besonderem Augenmerk auf Ungarn, dessen Premierminister Viktor Orban ihn gebeten hat, sich an die tragischen Momente seines Lebens zu erinnern und zu entscheiden, mit wem er zusammen ist: Orban und das Denkmal der Schuhe in Budapest „Ungarn... Ich möchte hier aufhören und ehrlich sein. Ein für allemal. Du musst entscheiden, mit wem du zusammen bist. Sie sind ein souveräner Staat. Ich war in Budapest. Ich liebe deine Stadt. Ich war schon oft, eine sehr schöne und sehr gastfreundliche Stadt. Und Leute auch. Du hattest tragische Momente in deinem Leben. Ich habe ihre Promenade besucht. Ich habe dieses Denkmal gesehen... Schuhe am Ufer der Donau. Über Massenmord. Ich war mit meiner Familie dort.“ „Hör zu, Viktor, weißt du, was in Mariupol los ist?“ Zelenski fragt ihn. „Bitte, wenn du kannst, geh zu deiner Promenade. Schau dir diese Schuhe an. Sie werden sehen, wie Massenmorde in der heutigen Welt wieder passieren können. Und das macht Russland. Die gleichen Schuhe. In Mariupol sind dieselben Leute. Erwachsene und Kinder. Großeltern. Und es gibt Tausende von ihnen. Und diese Tausenden sind weg „, fährt er fort. „Und Sie bezweifeln, ob Sie Sanktionen verhängen sollen oder nicht? Und Sie bezweifeln, ob Sie Waffen passieren lassen sollen oder nicht? Und bezweifeln Sie, ob Sie mit Russland handeln sollen oder nicht? Es ist keine Zeit zu zögern. Es ist Zeit, sich jetzt zu entscheiden. Wir glauben an dich. Wir brauchen deine Unterstützung. Wir glauben an Ihre Leute.“ Das Schuhdenkmal in Budapest befindet sich am Rande der Donau. Es ist eine künstlerische Arbeit, die an die Barbarei erinnern soll, die während des Zweiten Weltkriegs in der Stadt stattfand. Die Juden des Budapester Ghettos wurden paarweise gefesselt, und nachdem sie auf einen von ihnen geschossen hatten, wurden sie in den Fluss geworfen. Die Schuhreihe soll diese Menschen daran erinnern, als wären sie nicht verschwunden, als ob ihre Schuhe immer noch darauf warten würden, dass ihre Besitzer nach dem Baden wieder aus dem Wasser kommen. Und der Rest der Länder... für Zelenski „Litauen ist bei uns“ „Lettland ist bei uns“ „Estland ist bei uns“ „Polen ist bei uns“ „Frankreich - Emmanuel, ich glaube wirklich, dass er bei uns ist“ „Slowenien ist bei uns“ „Die Slowakei bist du bei uns“ „Die Tschechische Republik ist bei uns“ „Rumänien weiß, was Würde ist und wird im entscheidenden Moment bei uns sein“ „Bulgarien ist bei uns“ „Ich glaube, Griechenland ist bei uns“ „Deutschland... ein bisschen spät.“ „Wir glauben, dass Deutschland im entscheidenden Moment auch bei uns sein wird“ „Portugal, naja, fast...“ „Kroatien ist bei uns“ „Schweden: Gelb und Blau sollten immer zusammen sein“ „Finnland, ich weiß du bist bei uns“ „Holland ist rational, also werden wir eine gemeinsame Basis finden“ „Malta, ich denke wir schaffen es“ „Dänemark, ich denke wir schaffen es“ „Luxemburg, wir verstehen uns“ „Zypern, ich denke wirklich du bist bei uns“ „Italien, danke für deine Unterstützung“ „Spanien: Wir werden eine gemeinsame Basis finden“ „Belgien: Wir werden Argumente finden“ „Österreich ist zusammen mit den Ukrainern eine Gelegenheit für Sie. Da bin ich mir sicher.“ „Irland - naja, fast.“ CHEF int-lab/ah (Foto) (Video)