Welches sind die 19-Teams, die bereits zur Weltmeisterschaft in Katar gekommen sind: Wann werden die verbleibenden Plätze definiert

Die Weltmeisterschaft in Katar hat vier weitere Neueinsteiger: Japan, Saudi-Arabien, Ecuador und Uruguay. An einem Tag voller Super-Action in den Qualifikationsspielen mit 21 Spielen gibt es bereits 19 zusammen mit einem garantierten Platz für den ökumenischen Wettbewerb.

Früh, mit einem Doppel von Kaoru Mitoma, besiegte Japans Nationalmannschaft Australien mit 2:0 - wo es seit 25 Jahren nicht mehr gewonnen hatte - und schaffte es, von den asiatischen Qualifikationsspielen zur Weltmeisterschaft zu gelangen. Dieses Ergebnis qualifizierte Saudi-Arabien auch für die Weltmeisterschaft in Katar, bevor es an diesem Tag gegen China antrat.

Die japanische Mannschaft, die die Qualifikation schlecht gestartet hat, sie aber rechtzeitig auf die Strecke gebracht hat, wird ihre siebte Weltmeisterschaft in Folge bestreiten, nachdem sie an diesem Donnerstag einen historischen Sieg in Sydney errungen hat. Die Tore, die Kaoru Mitoma in der 89. und 94. Minute erzielte, verschafften ihm Zugang zur Weltmeisterschaft und erleichterten es ihm auch, sich zum zweiten Mal in Folge für das arabische Team zu qualifizieren.

Mitoma, ein 24-jähriger Stürmer, der für die Royale Union Saint-Gilloise (Offenbarung des belgischen Fußballs) spielt, kam von der Bank, um den Blauen Samurai zu gewinnen, der sich mit 21 Punkten an der Spitze der Gruppe B in Asien etablierte, zwei Einheiten mehr als Saudi-Arabien, der an diesem Donnerstag im Sharjah-Stadion in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegen China antreten wird.

In Südamerika zog Uruguay auch den Durchgang, nachdem er Peru 1:0 besiegt hatte, mit einem Tor von Giorgian De Arrascaeta in einem umstrittenes Duell um die letzte Aktion, bei der ein Zentrum von Trauco vollständig in den Himmelsbogen einzutreten schien.

Diejenigen, die heute von Diego Alonso angeführt wurden, erreichten Ecuadors 25-Punkte-Linie, die trotz des 1-3 auch eine Präsenz in Katar sicherstellte Niederlage gegen Paraguay.

Auf diese Weise schließen sich Japan, Saudi-Arabien, Ecuador und Uruguay den anderen 15 Teams an, die bereits qualifiziert waren: Katar, Deutschland, Argentinien, Brasilien, Belgien, Kroatien, Südkorea, Dänemark, Spanien, Frankreich, England, Iran, Serbien, Schweiz, Südkorea, Spanien, Frankreich, England, Iran, Serbien, Die Schweiz und die Niederlande.

Die Auslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft findet am 1. April in Doha statt und wird mit 29 bestätigten Ländern ausgetragen, dh zwischen morgen und Mittwoch, dem 30. März, werden 10 Plätze zwischen Europa, Afrika, Convacaf, Südamerika und Asien abgerechnet. Die restlichen drei werden in den Playoffs bekannt sein. Das große Event findet ab dem 21. November statt und das Finale wird am 18. Dezember ausgetragen.

