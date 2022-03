Vinicius sagt, er sei „sehr glücklich“, nachdem er sein erstes Tor für Brasilien erzielt hat

Rio de Janeiro, 24. März Vinicius Junior, Stürmer von Real Madrid, war an diesem Donnerstag aufregend, nachdem er sein erstes Tor für die brasilianische Nationalmannschaft erzielt hatte, bei einem 4:0 -Sieg gegen Chile in den südamerikanischen Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. „Maracana und meine Familie: Es gab keinen besseren Ort, um mein erstes Tor in der Nationalmannschaft zu erzielen. Ich bin sehr glücklich „, sagte der ehemalige Flamengo-Spieler in Erklärungen gegenüber dem Globo-Netzwerk auf dem Rasen des Stadions Rio de Janeiro, seinem alten Zuhause. Vinicius sagte, er hoffe, Canarinha „weiterhin helfen“ zu können und „große Spiele“ mit dem Trikot der Nationalmannschaft zu machen. „Es war das letzte Spiel in Brasilien vor dem Pokal. Ich freue mich sehr, dass die Öffentlichkeit bei uns ist. Jetzt müssen wir weiter daran arbeiten, den Titel Ende des Jahres zu gewinnen „, sagte er. Vinicius setzte im Rabatt für die erste Halbzeit 2:0 auf die Anzeigetafel, nachdem Antony vorbeikam, nachdem Claudio Bravo versagt hatte, der Neymar passieren ließ und zu Füßen des Madridista-Spielers landete. Es war das erste Tor des 21-jährigen Stürmers in seinem zwölften Spiel um das Absolute. Brasilien, das sich bereits für einige Tage für Katar 2022 qualifiziert hatte, besiegte Chile in der Maracaná und ist mit dreizehn Siegen und drei Unentschieden weiterhin der ungeschlagene Anführer der südamerikanischen Qualifikationsspiele. Neymar, Coutinho, beide im Elfmeterschießen, und Richarlison beendeten die Route für das Tite-Team. CHEF cms/auto