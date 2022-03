Victor Trujillo reagierte auf AMLOs Entschuldigung bei Banxico: „Denk nicht nach“

Der Kommunikator Victor Trujillo reagierte auf die Entschuldigung von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bot dem Verwaltungsrat der Bank aus Mexiko (Banxico) an und bat ihn, die Informationen zu bestätigen, bevor er sie auf der Morgenkonferenz anbot.

Über seinen offiziellen Twitter-Account bat der Schauspieler, der den Charakter Brozo zum Leben erweckt, den mexikanischen Präsidenten, nicht „herumzulaufen“, wenn er Informationen erhält, wie es bei dem Zinssatz der Fall war, den das Finanzinstitut umsetzen würde.

Er räumte jedoch auch ein, dass der mexikanische Präsident seinen Fehler akzeptiert hat, indem er während der Morgenkonferenz am Donnerstag, dem 24. März, weitere Informationen gegeben hat: „Denken Sie nicht nach. Bestätigen. Du bist der Präsident, verdammt. Es ist gut, dass du das klarstellst, @lopezobrador_.“

Während seiner Rede auf der 85. Bankenkonferenz der Mexican Banking Association (ABM) entschuldigte sich Präsident Andrés Manuel beim Gouverneur der Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, sowie bei den stellvertretenden Gouverneuren und Mitgliedern des Verwaltungsrats für haben meldete den Anstieg des Zinssatzes des Landes, bevor das Finanzinstitut dies tat.

In Anwesenheit von Kabinettsmitgliedern sowie des Gouverneurs von Guerrero, Evelyn Salgado, gab der Tabasqueño an, dass er die Nachricht in der Nacht des Mittwochs, dem 23. März, erhalten habe, also dachte er, sie sei bereits öffentlich und behauptete, dass seine Absicht darin bestehe, Banxicos Autonomie niemals außer Kraft zu setzen.

Auf der Veranstaltung der Association of Banks of Mexico (ABM) wurden alle Bankangestellten auch für ihr Engagement und ihr Engagement für die Aufrechterhaltung der Bankdienstleistungen während der COVID-19-Pandemie ausgezeichnet (Foto: Präsidentschaft der Republik)

In seiner weiteren Rede betonte der Leiter des Bundesvorstands erneut, dass es im Land wirtschaftliche und soziale Stabilität sowie Ruhe aufgrund der Regierungsführung gibt, die dank der Förderung der sozialen Gerechtigkeit gegeben wurde.

Um seinen Standpunkt zu bekräftigen, bot der Tabasqueño eine Reihe von Daten über die Entwicklung seiner Regierung an und erklärte, dass bis heute 20 Millionen 977.000 631 Arbeiter beim mexikanischen Institut für soziale Sicherheit (IMSS) registriert wurden, eine Zahl, die er als historisch für das Land bezeichnete .

Schließlich sagte er, dass das Land trotz der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 wirtschaftlich um 5% gewachsen sei - eine ähnliche Zahl wie in den Vereinigten Staaten -. Darüber hinaus bekräftigte er sein Engagement, zu verhindern, dass die Inflation weiter ansteigt und die mexikanische Wirtschaft schädigt.

Der Präsident nahm an der 85. Bankkonferenz in Acapulco, Guerrero teil (Foto: Präsidentschaft der Republik)

Während seines traditionellen Gesprächs mit den Medien im Palacio Nacional „überholte“ der Leiter des Bundesvorstands die Banco de México und wies darauf hin dass einstimmig beschlossen wurde, den Zinssatz um 50 Basispunkte zu erhöhen, was ihn auf 6,5% beläuft.

„Gestern, hier in Mexiko, hat die Bank of Mexico den Zinssatz um 0,50 (Prozent) erhöht. Wir werden einen Zinssatz von 6,5% haben, denn wenn die Zinssätze steigen, werden weniger Investitionen getätigt und die Inflation soll sinken. Es ist ein Kontrollmechanismus „, sagte er in der Finanzhalle.

Stunden nach dieser Veranstaltung erklärte Daniel Becker, Vorsitzender der ABM, dass er kein Risiko in der Autonomie des Finanzinstituts und bei der Wahl sehe von Rodríguez Ceja als neuer Gouverneur von Banxico, der von Präsident López Obrador vorgeschlagen wurde.

