Brüssel, 25 Mrz US-Präsident Joe Biden hat am Freitag gegenüber der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, alles Mögliche getan, um die Exporte von Flüssigerdgas (LNG) in die EU um 67,5% zu steigern, um die Bemühungen des Blocks zur Beseitigung der Kohlenwasserstoffe zu unterstützen Russen. Dies wurde von beiden Führern in einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärt, die mit dem zweiten Tag des Gipfels der Staats- und Regierungschefs des Blocks zusammenfällt, in der die Siebenundzwanzig die Schaffung von Gasreserven und die von Brüssel vorbereiteten Optionen zur Senkung der Strompreise erörtern werden. Insbesondere möchte Washington jährlich 15 Mrd. (Milliarden Kubikmeter) mehr in die Europäische Union schicken, was eine Erhöhung der jährlichen Gesamtmenge auf 37 Mrd. USD bedeuten würde, während die Vereinigten Staaten im Jahr 2021 22,2 Mrd. Flüssigerdgas an den Block schickten. „Die Vereinigten Staaten werden mit internationalen Partnern zusammenarbeiten und sich bemühen, bis 2022 zusätzliche LNG-Volumina für den EU-Markt von mindestens 15 Bcm zu sichern, wobei später Zuwächse erwartet werden", erklärt das Weiße Haus in einer Erklärung. Das Ziel der EU im Rahmen ihres Plans, sich von 155 Mrd. russischem Gas pro Jahr zu lösen, besteht unter anderem darin, ihre Exporte von Flüssigerdgas aus den Vereinigten Staaten, aber auch aus Katar, Ägypten oder den Ländern Westafrikas um 50 Mrd. „Unser Ziel ist es, unsere Abhängigkeit von Russland zu verringern. Dies kann nur durch neue Gaslieferungen erreicht werden, einschließlich LNG-Lieferungen „, erklärte der Leiter der Community Executive und fügte hinzu, dass Washingtons „Verpflichtung", das Angebot zu erhöhen, „ein großer Schritt in diese Richtung" sei. Biden seinerseits war sich bewusst, dass „die Beseitigung eines russischen Gases Kosten für Europa verursachen wird", aber dieses Ziel ist „aus moralischer Sicht" das richtige, da es sowohl die EU als auch die USA „auf eine stärkere strategische Basis stellen" wird. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten Washington und Brüssel weitgehend ihr „gemeinsames Ziel", die Bedrohung der Energiesicherheit anzugehen, die der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eingeleitete Krieg gegen die EU und die Ukraine darstellt. „Energiesicherheit und Nachhaltigkeit in der EU und der Ukraine sind für Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa von entscheidender Bedeutung", betonen sie.