USA sanktionieren birmanisches Militär und Unternehmen gegen den Völkermord an Rohingya

Washington, 25 März Das US-Finanzministerium kündigte an diesem Freitag Sanktionen gegen fünf Personen an, die mit den birmanischen Streitkräften in Verbindung stehen, und gegen fünf Unternehmen wegen ihrer Beteiligung am Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya. Die Sanktionen kommen nach Montag. Die US-Regierung erklärte, dass die weit verbreitete Kampagne der Vergewaltigung und Ermordung von Rohingya-Familien in Birma einen Völkermord darstelle, und behauptete, die Verfolgung sei „weit verbreitet und systematisch" gewesen. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Verantwortlichen für Gewalt und Repression dafür bezahlen. Wir werden die Menschen in Birma weiterhin unterstützen, einschließlich derer, die sich mit Mut gegen das Militärregime aussprechen „, sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus, am Freitag in einer Erklärung. Die sanktionierten Personen sind Brigadegeneral Ko Ko Oo, Generalmajor Zaw Hein und die Waffenlieferanten Naing Htut Aung, Aung Hlaing Oo und Sit Taing Aung. International Gateways Group of Company Limited, Myanmar Chemical & Machinery, Htoo Group of Companies und Asia Green Development Bank Ltd wurden ebenfalls sanktioniert, ebenso wie die 66. Light Infantry Division der birmanischen Armee. Durch die vom Finanzministerium verhängten Sanktionen wird das gesamte Eigentum betroffener Personen und Organisationen auf US-amerikanischem Boden blockiert und US-Bürgern ist es untersagt, Handelsgeschäfte mit ihnen zu tätigen. Die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden erklärte nicht nur den Völkermord an den Rohingya, sondern war auch eine der kritischsten Stimmen des Armeeputsches, der die gewählte Regierung des birmanischen Führers Aung San Suu Kyi vor mehr als sechs Monaten beendete und bereits harte Sanktionen gegen Angehörige des Militärs verhängt hat Junta.