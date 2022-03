Untersuchung für mögliche „Banden“ unter den Sheriffs von Los Angeles eingeleitet

Los Angeles, 25 Mrz Die Los Angeles County Civil Oversight Commission (COC) hat eine Untersuchung gegen mehrere Gruppen von Agenten des Sheriff-Departments von Los Angeles eingeleitet, die gang-ähnliche Regeln einhalten und seit mehreren Jahren befragt werden. Die unabhängige Untersuchung, die von einem Team von Pro-Bono-Anwälten durchgeführt wird, darunter mindestens sechs ehemalige Bundesstaatsanwälte, zielt darauf ab, die Auswirkungen dieser mutmaßlichen Gruppen zu untersuchen, teilte die Kommission in einer Erklärung mit, in der sie anerkannte, dass es „zahlreiche Berichte“ über die Existenz dieser „Banden“ von Marschälle. Die Kommission wurde vom Los Angeles County Board of Supervisors ins Leben gerufen, um „die öffentliche Transparenz und Rechenschaftspflicht“ im Los Angeles Sheriff's Department (LASD) zu verbessern, das von Chef Alex Villanueva geleitet wird. Das Ziel der Forschung sei es, festzustellen, wie viele dieser Agentengruppen derzeit tätig sind und welche Auswirkungen sie auf die Community haben, erklärte COC. Das Team wird auch beurteilen, ob die aktuellen LASD-Richtlinien ihr Verhalten wirksam überwachen. Polizeibanden werden in den kalifornischen Gesetzen als eine Gruppe von Strafverfolgungsbeamten definiert, die sich mit einem Namen und einem Symbol identifizieren und „ein Muster des Dienstverhaltens anwenden, das absichtlich gegen das Gesetz oder die Grundprinzipien der professionellen Überwachung verstößt“. In diesem Zusammenhang sagte das COC, dass „Banden“ der Polizei bekanntermaßen ähnliche oder übereinstimmende Tätowierungen haben, Handzeichen verwenden und an Ritualen teilnehmen, die denen von Straßenbanden ähneln. Villanueva seinerseits sagte in einer Erklärung, dass die Untersuchung eine „Fischereiexpedition und ein politisches Theater“ sei. Der Chef fügte hinzu, dass sowohl das COC als auch das Büro des Generalinspektors (OIG) vor fast drei Jahren eine Untersuchung zu demselben Thema eingeleitet hätten und „in dieser ganzen Zeit keine „Gangmitglieder“ unter den LASD-Agenten identifiziert wurden. Der Abschlussbericht der aktuellen Untersuchung wird voraussichtlich in sechs Monaten veröffentlicht werden. CHEF amv/msc