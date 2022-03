Ungarn antwortet Zelenski, dass es der Ukraine nicht erlaubt, Waffen durch sein Land zu leiten

Budapest, 25 Mrz Die ungarische Regierung wiederholte heute, dass sie nicht zulassen wird, dass Waffen für die Ukraine durch ihr Hoheitsgebiet gelangen, weil sie nicht in den Krieg verwickelt werden will, nachdem der ukrainische Führer Volodymyr Zelensky gestern Abend auf der Allianzsitzung gefragt hatte, warum Ungarn verhindert den Transport von Kriegsmaterial. „Der Präsident der Ukraine hat Ungarn und Premierminister (Viktor) Orbán gebeten, zwei Dinge zu tun. Verlängern Sie zunächst die Sanktionen gegen den Energiesektor und lassen Sie Waffen in die Ukraine schicken. Der Premierminister lehnte beide Anträge ab „, berichtete Regierungssprecher Zoltán Kovács heute. Kovács bekräftigte, dass Ungarn nicht in den Krieg verwickelt sein will, daher werde es nicht zulassen, dass tödliche Waffen im ganzen Land in die Ukraine transportiert werden, und betonte, dass „das Abstellen der Öl- und Gashähne bedeuten würde, dass ungarische Familien den Kriegspreis zahlen würden“. „Sie müssen selbst entscheiden, mit wem Sie zusammen sind“, sagte Zelenski, der per Videokonferenz am Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) teilgenommen hatte, gestern gegenüber Orbán und wies eindeutig auf die gute Harmonie des ungarischen Führers mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an. Zelenski verglich die aktuelle Situation in der bombardierten ukrainischen Stadt Mariupol mit den Massakern an Juden in Ungarn am Ende des Zweiten Weltkriegs. „Ich war in Budapest (...) und habe das Denkmal 'Schuhe am Donaubank' gesehen, in Erinnerung an die Verfolgung der ungarischen faschistischen Gruppe Cross Arrow gegen die Juden“, sagte der ukrainische Führer. „Schau dir diese Schuhe an. Und Sie werden sehen, wie Massenmorde in der heutigen Welt wieder passieren können. Und das macht Russland heute. Die gleichen Schuhe. In Mariupol gibt es dieselben Leute „, sagte Zelenski. „(In dieser Situation) haben Sie Zweifel an der Einführung von Sanktionen? Zögern Sie, ob Sie Waffen durch das Land ziehen lassen oder nicht? Haben Sie Zweifel am Handel mit Russland oder nicht?“ fragte der ukrainische Präsident und richtete seine Worte direkt an Orbán und versicherte, dass „es keine Zeit zum Zweifeln gibt“. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó reagierte heute ebenfalls auf Zelenskys Worte und erklärte, er verstehe, dass das Wichtigste für den ukrainischen Präsidenten die Sicherheit des ukrainischen Volkes sei, fügte jedoch hinzu, dass für die ungarische Regierung „das Wichtigste ist die Sicherheit der Ungarn“. 85% der ungarischen Haushalte nutzen russisches Gas als Heizung und 64% der ungarischen Ölimporte stammen aus Russland, erinnerte sich die ungarische Regierung, eines der EU-Länder, die sich im Rahmen von Sanktionen gegen Russland gegen die Kürzung der russischen Gasversorgung aussprechen.