Trailer und Erscheinungsdatum von „Yaksha: Merciless Ops“, dem neuen südkoreanischen Actionfilm auf Netflix

Die Erfolge Südkoreas seit dem Sieg von Parasites wiederholen sich weiterhin und vervielfachen sich auf anderen Plattformen. Aus Actionfilmen, Dramen und anderen Genres umfasst der westliche Markt heute Südkorea, seine Werke und Filmemacher. In diesem Fall setzt Netflix mit zwei Mitgliedern der Besetzung von The Squid Game auf seinen neuen Actionfilm.

Jinyoung von der südkoreanischen Boyband GOT7, Sol Kyung Gu, mit einer umfangreichen und brillanten Karriere in der Filmindustrie, und Park Hae Soo, der an The Squid Game teilgenommen hat, sind die großen Stars dieses neuen Thrillers und Actionfilms, der auf Netflix veröffentlicht wird am 8. April. Yaksha: Ruthless Operations ist der Titel auf Englisch, während es auf Spanisch Yaksha: Merciless Operations ist, der einen Film mit Spionen, Geheimagenten und vielem mehr präsentiert.

Die Zusammenfassung des Films präsentiert die Geschichte mit Yaksha im Mittelpunkt der Szene: „Der rücksichtslose Anführer eines verdeckten internationalen Geheimoperationsteams begibt sich auf eine gefährliche Mission auf einem Schlachtfeld mit Spionen und Agenten. Nachdem er Opfer verschiedener Fallen und Verrat geworden ist, hat er keine andere Wahl, als sich mit einem aus Seoul entsandten speziellen moralistischen Inspektor zusammenzuschließen.“

Ji Kang In, der von Sol Kyung Gu gespielt wird, ist der Leiter des Spezialeinsatzteams und eine rücksichtslose Person, die keine Angst hat, die Gesetze zu brechen, um ihre Aufgaben perfekt zu erfüllen. Sein Name ist „Yaksha“, was bedeutet: ein Geist, der Menschen verzehrt. In der Geschichte wird er sein Team durch eine geheime Geheimdienstoperation führen, bei der das Schicksal Nordostasiens entschieden wird.

Netflix erweiterte die Beschreibung des Films um weitere Informationen und bot den Kontext für Shenyang, das geopolitische Zentrum Nordostasiens und die Stadt mit der höchsten Dichte an Spionen der Welt, die als Bühne dienen wird. Darüber hinaus ist es der Einsatzort von Kang-in, dem richtigen Namen des Veteranen mit dem Spitznamen Yaksha. Als der südkoreanische National Intelligence Service feststellt, dass alle vom verdeckten Operationsteam gemeldeten Erkenntnisse zu Trends in Shenyang falsch sind, entsendet Yeom Jeong-won, der vierte Leiter des Nachrichtendienstes, den Sonderinspektor Han Ji-hoon als Sonderinspektor.

Auf der Seite von Park Hae-soo wird es die Gegenfigur des oben genannten Charakters sein, der den Fall untersuchen muss. Es sei daran erinnert, dass Park nach seiner Teilnahme am The Squid Game im letzten Jahr eine enorme Popularität hatte. Aufgrund dieses Erfolgs wird Yaksha: Ruthless Operations das erste Filmprojekt von Park Hae-soo für Netflix sein, nachdem es zu einem der Gesichter des Erfolgs von Squid Game geworden ist.

Plakat für „Yaksha: Merciless Operations“, Netflix' neuer Film

Yaksha: Gnadenlose Ops-Premieren am 8. April auf Netflix

